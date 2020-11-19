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Точка невозврата: В Белоруссии оппозиция начала жечь милицию из "черных списков"
00:28 21.11.2020

Повторится ли в Минске киевский сценарий 2013-2014?

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Андрей Милюк
Евгений Валяев

В белорусском Гродно неизвестные взорвали машину милиционера из "черных списков" силовиков, размещенных на оппозиционных ресурсах в интернете. Об этом сообщили в Следственном комитете республики.

В заявлении СК приводится информация о том, что в ночь на пятницу, 20 ноября, около 01:30 по местному времени в милицию поступило сообщение о громком хлопке. Поврежден автомобиль "Шкода" 41-летнего гражданина и еще три рядом стоящие машины.

"Мужчина пояснил, что он действующий сотрудник милиции и ранее подробные данные о нем были размещены в одном из радикальных Telegram-каналов", - сообщает следствие.

Непосредственно около автомобиля присутствовали следы горения. Установлены признаки взрыва в виде повреждения передней части транспортного средства. Сообщается также о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 218 УК Белоруссии ("Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом").

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и потерпевших, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, "черные списки" белорусских силовиков, участвующих в разгоне акций оппозиции, появились практически сразу после начала массовых протестов в связи с несогласием с итогами президентских выборов 9 августа. Тогда же появились сообщения об угрозах самих силовиков и их семьям.

Нелишним будет вспомнить, что также начинался "Майдан" на Украине семь лет назад. После победы вооруженного переворота в стране официально заработал сайт "миротворец", по данным с которого майданные боевики вычисляли, отслеживали и даже убивали недовольных новой власть.

С начала волнений в Белоруссии также много говорилось о том, что оппозиция может перейти к устрашающим акциям против милиции - являющейся основной опорой режима Александра Лукашенко. Неужели, эти прогнозы сбываются?

Но, если все так, поможет ли это оппозиции переломить ситуацию в свою пользу? Многих ли удастся запугать? На этом фоне, очевидно, что Лукашенко, сделавший на силовиков основную ставку в борьбе с "улицей", так же найдет, чем их мотивировать…

Отметим, что в последнее время силовики заявляют о радикализации протестного движения. Видимо, будут ужесточаться и методы воспитательной работы со стороны милиции…

Политолог Андрей Милюк уверен, что все важные слова в этой новости уже сказаны: неизвестные против силовика из "черного списка оппозиции".

- Как оно было на самом деле - не имеет значения. Главное, как это воспринимается в медийном поле. Даже если выяснят потом, что это обычный криминал - новость разойдется значительно хуже исходной.

Раскачать таким образом ситуацию в стране уже невозможно, шанс упущен. Это совершенно ясно сторонним наблюдателям, но не всегда понятно тем, кто вовлечен в протест. Поэтому я не стал бы углубляться в конспирологию, а ставил бы на местную инициативу какого-нибудь индивидуального "мстителя" или группы из 2?3 человек.

Будучи единичными, акции устрашения против силовиков только сплотят их и дадут дополнительные аргументы государственной пропаганде. Но это все не так существенно - реальный эффект от подобных действий проявится через несколько лет, когда белорусы снова выйдут на улицы. В очень короткое время градус радикализма поднимется ровно до того уровня, на котором завершились протесты: то есть индивидуальный террор против милиционеров. Белорусам показали: такие действия возможны. Значит они будут совершены.

В таком развитии событий белорусские милиционеры могут винить и себя в том числе. В какой-то момент во время разгона протестов им, что называется, "сорвало крышу", и они начали совершать крайне жестокие вещи. Не только против оппозиционеров, но и против случайных людей. Было явное намерение сломать активных участников, а остальных запугать. Этим они создали почву для расчеловечивания себя и своих коллег, потому что "люди такое творить не могут"

"СП": - А ставка Лукашенко на милицию вообще правильна?

- Вообще, ставка Лукашенко на силовиков изначально была ошибочной. Сейчас он усидел в президентском кресле, но все понимают, что он был очень близок к "поездке в Ростов".

Почему нам так интересна ситуация в Белоруссии: а это миниатюрная политическая копия России. Сделал ли Кремль выводы из белорусских протестов? Нет, не сделал: идет активная торговля с прижатым к стенке Лукашенко, и на этом все. Опять ставка Кремля на элиты, а не народ…

- Смерть Романа Бондаренко от рук лукашенковских силовиков снова активизировала протестные настроения в Белоруссии, - уверен политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества "Народная Дипломатия" Евгений Валяев.

- Поляризация в обществе достигла максимальных значений. Уровень ненависти к государственным служащим среди оппозиционно настроенных граждан достигает сейчас максимального уровня. Это очень опасная ситуация, которая будет приводить к ответным действиям, направленных против силовиков и госслужащих.

Поджог автомобиля гродненского милиционера может иметь разные причины. Мы, в конце концов, не знаем, в чем именно обвиняет этого человека белорусская оппозиция. Если он проявил себя особым образом во время протестных акций, то ему могут мстить по этим причинам. Или кто-то сводит с ним счета из-за других дел, связанных с тем же криминалом и его работой. Вряд ли мы узнаем о непредвзятом расследовании. Большая проблема состоит в том, что действия силовиков в последние месяцы сильно сказываются на понижении авторитета любых государственных органов в Белоруссии. Люди уверены, что больше не могут добиться от силовиков справедливости. И даже когда убили Романа Бондаренко, то люди понимают, что не увидят объективного расследования, никто не ответит за эту смерть.

Кризис легитимности политической власти в Белоруссии пока идет по такому сценарию, что легитимность теряет не только верхушка, но и все государственные институты. Такого не было даже на Украине, где раскол в обществе имел идеологические и географические критерии, было деление на восток и запад. В Белоруссии такого раскола сейчас нет: люди уверены, что стране нужны реформы, сменяемость власти, есть запрос на изменения и справедливость.

"СП": - Отметим, что в последнее время силовики заявляют о радикализации протестного движения. Возможно ли повторение украинского сценария, когда боевики просто избивали "Беркут"?

- Украинский сценарий перехода власти в 2014 году происходил при сохранении легитимности государственных институтов, так как первые революционные события происходили там и раньше. В Белоруссии с 90-х годов была выстроена постсоветская система власти, там не произошло полного перехода к демократии. Власть хоть и сформировала политическую систему с проекцией на демократические законы и институты, имевшие скорее симулятивный характер, но сохраняла скорее принципы советской системы управления государством.

"СП": - Насколько такая же ситуация может теоретически повториться в России?

- В Белоруссии силовые структуры не выполняют своих функций, там массово и повсеместно применяются формы нелегитимного насилия. Если сравнивать с Россией, то таких масштабов мы не наблюдаем. Есть примеры подобного плана, но они встречаются намного реже - в России власть более точечно действует против политических активистов оппозиционных взглядов, стараясь на втягивать в это неактивное большинство. Политическая борьба таким образом сводится к нишевым разборкам, не вовлекая в это все общество. В Белоруссии эта граница была пройдена, было допущено очень много ошибок. Общество уверено, что президент и его окружение не способны здраво оценивать происходящее. Сложно представить компромисс между Лукашенко и обществом. Люди наблюдают, что власть в Белоруссии после выборов потеряла способность эффективно пользоваться своими полномочиями.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605907680
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