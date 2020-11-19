 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Печатный станок для страны-маслобойки: Украина не проходит через фейсконтроль даже на паперть, - С.Князев
00:36 21.11.2020

Печатный станок для страны-маслобойки: Украина не проходит через фейсконтроль даже на паперть
Евросоюз жестоко унизил официальный Киев

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ

Недавно верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель публично поделился тем, как он вытер ноги о Владимира Зеленского, а за компанию с ним – обо всю самостийную державу.

"Как я сказал президенту, Европейский союз не благотворительная организация или банкомат. Лучший способ поддержать Украину для нас – это помочь в реформировании страны, но осуществить эти реформы могут только сами украинцы", – процитировал главного дипломата Европы сайт внешнеполитического ведомства ЕС.

Недавно верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель публично поделился тем, как он вытер ноги о Владимира Зеленского.

Когда вокруг слов Борреля на Украине поднялся шум, заявление, что называется, отредактировали, но в кэше поисковых ресурсов оно все равно осталось в прежнем виде.

"ЕС радикально изменил свое отношение к Украине, признав невозможность реформировать нашу страну в направлении европейских ценностей. Проект закрыт. ЕС отныне рассматривает Украину просто как источник дешевого труда, сырьевой придаток, рынок сбыта и буферное государство. И не более того", – прокомментировал произошедшее украинский экономический эксперт Андрей Головачев.

Случившееся он связал с деятельностью "патентованного вора" Петра Порошенко, а также Владимира Зеленского, избрание которого президентом Андрей Головачев считает "апофеозом охлократии".

Заявление Борреля прозвучало не в самое лучшее для официального Киева время. Дело в том, что, согласно проекту бюджета-2021, утвержденному правительством Украины, киевские власти планируют в следующем году взять в долг около 700 миллиардов гривен (25 миллиардов долларов). Только на выплату процентов по долгу (160 миллиардов гривен, или 5,7 миллиарда долларов) уйдет примерно столько же денег, сколько на медицину или образование.

Печатный станок для страны-маслобойки: Украина не проходит через фейс-контроль даже на паперть

При этом, судя по настроениям руководства Евросоюза и остальных кредиторов Украины, ей не хотят уже не только подавать милостыню, но и просто давать в долг.

"А как закрывать бюджетные "дыры"? Соответственно, на полную мощь работает наш печатный станок: объем денежной массы в Украине с начала 2020 года вырос на 16,6%, или на 227,7 млрд. гривен!" – рассказал на своей странице в "Фейсбуке" директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Экономист приводит статистику, свидетельствующую о том, что экономика Украины находится в тяжелом состоянии. По словам директора Института развития экономики Украины, за 8 месяцев 2020 года торговый оборот с РФ составил 64,2 миллиарда долларов США, что на 9,7%, или 7 миллиардов долларов США, меньше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом отрицательное сальдо составляет около 2,4 миллиарда долларов. Экспорт с Украины достиг всего 30,9 миллиарда долларов (на 2,2 миллиарда меньше, чем за аналогичный период прошлого года).

А самое тяжкое для самостийной державы – это даже не падение объема экспорта, а снижение его качества. В тройке основных экспортных товаров – зерновые (5,9 миллиарда долларов) и подсолнечное масло (3,4 миллиарда).

"Из страны, производящей ракеты и самолеты, Украина превратились в страну-маслобойку и страну-кукурузное поле", – констатирует экономист Алексей Кущ.

Динамика внешней торговли Украины

Что да, то да – превратилась. По словам Куща, на Украине наблюдается стремительный взлет кривой "продовольствие и сырье" и такое же стремительное падение кривой "машины и оборудование". В 2005 году обе кривые совпадали в одной точке (по 13% в общей структуре экспорта), а затем Украина встала на путь деиндустриализации и быстрыми темпами двинулась по этому пути. В 2019 году доля аграрной продукции выросла до фантастических 48%, а машиностроения – рухнула до 7%. Добавленная стоимость сельскохозяйственной продукции минимальная, а издержки производства только растут.

Печатный станок для страны-маслобойки: Украина не проходит через фейс-контроль даже на паперть

На этом фоне структура бюджета Украины на 2021 год напоминает пир во время чумы. На деятельность Владимира Зеленского и его офиса выделяется на 358 миллионов гривен (почти на 13 миллионов долларов) больше, чем в прошлом году. На Верховную раду – на 244 миллиона больше, на Кабинет министров – на 190 миллионов больше, на Государственное бюро расследований – примерно на 1 миллиард больше. Еще более щедро вознаградят карательные органы (на офис генпрокурора почти 2 миллиарда гривен дополнительных ассигнований, или 71 миллиард долларов), на МВД – 3,8 миллиарда гривен (или 135 миллионов долларов), на СБУ – на 2,8 миллиарда гривен (100 миллионов долларов). На широкую ногу живут эти ребята!

Расходы украинского бюджета

Зато на 2,7 миллиарда гривен (почти 100 миллионов долларов) будет урезан объем субсидий населению на коммунальные услуги. На 442 миллиона гривен сократится финансирование украинской энергетики.

Судя по такой динамике бюджетных расходов, Зе-команда сознает, что скоро, по мере развития событий, защищать свою власть ей придется силой. И чем это может закончиться, неизвестно.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605908160
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