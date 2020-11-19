Лидеры Афгана и Пакистана решили крепче задружиться, - "НГ"

00:43 21.11.2020 Лидеры Афганистана и Пакистана попытались обрести "общее видение" на мир



Исламабад готов совместить поддержку джихадистов с доступом к внешним кредитам



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



Премьер-министр Пакистана Имран Хан побывал с первым официальным однодневным визитом в Кабуле. По итогам его встречи с президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани было подписано соглашение об "общем видении поддержки мира и безопасности" в двух странах и регионе в целом. Эксперты "НГ" сомневаются в практической реализации соглашения и считают, что визит главы пакистанского правительства связан с попыткой Исламабада выйти из числа стран, включенных в неблагополучную "серую зону" международной Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF).



В четверг 19 ноября премьер-министр Пакистана Имран Хан встретился в Кабуле с афганским лидером Ашрафом Гани. По официальным сообщениям, в ходе переговоров они обсудили отношения между двумя странами, а также афганский мирный процесс. На совместной пресс-конференции Имран Хан заявил, что целью его визита в Афганистан является заверение афганского руководства и общественного мнения в том, что "Пакистан сделает все возможное, чтобы уменьшить насилие и установить прекращение огня" в Афганистане. Глава пакистанского правительства пообещал, что Исламабад "сделает больше, чем от него ожидают" для привлечения "Талибана" (организация запрещена в РФ) к диалогу с афганским правительством и, соответственно, установления мира в Афганистане. Президент Ашраф Гани, назвав визит премьер-министра Пакистана историческим, в свою очередь, подчеркнул, что "главным требованием афганского правительства и народа является прекращение огня".



По итогам встречи в Кабуле Имран Хан и Ашраф Гани согласовали текст меморандума "об общем видении поддержки мира и стабильности" в Афганистане и Пакистане и регионе в целом. В тексте документа отмечается, что обе стороны "приветствовали начало афганского мирного процесса в Дохе 12 сентября 2020 года" и выразили надежду, что эти переговоры "принесут прочный мир и спокойствие в Исламскую Республику Афганистан". В соглашении также говорится, что "более тесные и братские отношения между Исламской Республикой Афганистан (ИРА) и Исламской Республикой Пакистан (ИРП) были бы полезными, желательными и достижимыми", как это было "за десятилетия до последнего конфликта в Афганистане".



Имран Хан и Ашраф Гани договорились, что их "общее видение" ситуации фиксирует несколько политических позиций, в том числе, что Афганистан и Пакистан "должны поддерживать особые отношения, основанные на предсказуемости, прозрачности, взаимном и полном уважении суверенитета друг друга, а также на расширении и продвижении их взаимных интересов с помощью межгосударственных механизмов". При этом Исламабад признал право Кабула на "многовариантность" дружеских отношений (очевидно, имеется в виду, прежде всего, индийско-афганские отношения – "НГ").



"Ни одна из стран (Афганистан и Пакистан) не может достичь прочного мира и стабильности без мира и стабильности в другой, - отмечается в соглашении "об общем видении" от 19 ноября. - Территория ни одной страны не должна использоваться в злонамеренных целях против территории другой. Обе страны должны работать вместе, чтобы выявлять врагов мира, непримиримых и тех, кто подрывает мирный процесс, и бороться с ними".



Участники афгано-пакистанского соглашения заявили о важности расширения и углубления связей через торговлю, свободное перемещение людей, товаров и услуг, открытие торговых и таможенных постов, а также через развитие транспортной и энергетической инфраструктуры. "Скорейшее урегулирование ситуации с беженцами (афганскими беженцами в Пакистане – "НГ), то есть безопасное, своевременное и достойное возвращение беженцев, поможет двум странам решить гуманитарные и социально-экономические проблемы, связанные с перемещением населения", - говорится в тексте соглашения. Там же признается, что "для возвращения беженцев потребуются ресурсы, в том числе донорская поддержка со стороны самого широкого и самого инклюзивного сообщества доноров".



В документе отмечается, что обе стороны договорились "предпринять быстрые действия" по трем основным направлениям. Во-первых, к 15 декабря 2020 года активизировать совместную работу разведывательных служб против "противников мира и тех, кто подрывает мирный процесс". Во-вторых, к 1 января 2021 года выработать совместные предложения по возвращению афганских беженцев, одновременно с демонстрацией заслуживающих доверия практических решений и действий в этой сфере. Наконец, в-третьих, к 1 января 2021 года сформулировать совместное предложение по дальнейшему региональному сотрудничеству, "чтобы укрепить как Афганистан и Пакистан, так и регион в целом".



В соглашении 19 ноября отмечается, что руководители правительств Афганистана и Пакистана будут поочередно посещать столицы друг друга, "чтобы сохранить импульс" заявленного "совместного видения". В первом квартале 2021 года уже запланирован ответный визит президента Ашрафа Гани в Исламабад. Афганская сторона также пообещала поделиться с пакистанскими представителями "резюме ключевых вопросов, которые обсуждаются в ходе мирного процесса в Афганистане".



Афганские политические эксперты в беседах с "НГ" крайне скептически оценили практические перспективы согласованного 19 ноября в Кабуле Имран Ханом и Ашрафом Гани меморандума "об общем видении": "Реализовать на практике зафиксированные намерения и позиции можно лишь в одном случае – если Исламабад радикально изменит свою политику в отношении Афганистана. Рассчитывать на это сегодня могут только закоренелые политические романтики, весьма далекие от реалий актуального политического процесса в регионе. Соглашение 19 ноября это не более, чем очередной пропагандистский ход, с помощью которого Пакистан пытается убедить международное общественное мнение в своем желании и способности измениться и превратиться из одного из спонсоров джихадистских групп в регионе в борца с ними. Те, кто разбирается в региональной ситуации, отдает себе отчет, что это почти немыслимо".



Ряд экспертов полагает, что первый официальный визит Имран Хана в Кабул и его решение согласовать с афганской стороной меморандум "об общем видении" являются всего лишь одним из политтехнологических решений, цель которых – добиться вывода Пакистана из "серой зоны" FATF. Речь идет о пуле стран, которые, по оценкам международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force), недостаточно активно борются с финансированием террористических организаций. Последний раз Пакистан был включен в "серую зону" FATF в конце июня 2018 года и, несмотря на все усилия Исламабада, до сих пор не может выбраться из этого не слишком респектабельного пула государств.



Нахождение в "серой зоне" FATF означает серьезные проблемы у Пакистана с получением международных кредитов, с инвестиционными проектами, не говоря уже о репутации страны на внешнеполитическом треке. Учитывая неутихающий социально-экономический кризис в Пакистане, который спровоцировал и политический кризис (объединение 11 оппозиционных партий в движение за отставку Имран Хана и против влияния руководства армии на пакистанскую политику привело к серии многотысячных митингов в крупных городах страны в октябре и начале ноября), проблема невозможности ведения полноценной внешнеэкономической деятельности становится для Исламабада стратегической. Если пакистанское правительство не переломит ситуацию в экономике и социальной сфере (что невозможно без внешних инвестиций и кредитов), то, по мнению ряда афганских и пакистанских наблюдателей, в Пакистане возможно развитие событий по "неуправляемому сценарию". В такой острой обстановке решение проблемы нахождения страны в "серой зоне" FATF является безусловным приоритетом для Имран Хана и стоящей за ним верхушки пакистанской армии и спецслужб.



Некоторые наблюдатели отмечают совпадение по времени визита Имран Хана в Кабул с начавшейся сменой президентской команды в США. Хотя премьер-министр Пакистана в последний год неоднократно публично подчеркивал свое восхищение Дональдом Трампом и его курсом в регионе, он также одним из первых поздравил Джо Байдена с победой на выборах. "Очевидно, Имран Хан и пакистанские генералы, управляющие премьером, пытаются понравиться новому хозяину Белого дома, - отмечают эксперты "НГ". – Отсюда и подчеркнутое миролюбие в риторике, демонстрация готовности находить общий язык с официальным Кабулом. Политическое шоу, организованное пакистанским премьером 19 ноября в афганской столице, было предназначено в первую очередь избранному президенту Байдену".



"Соглашение "об общем видении", обнародованное в Кабуле 19 ноября, таким образом, является не более, чем спецоперацией Исламабада, - подчеркивают эксперты "НГ". – Очевидно, что пакистанской стороне надо быстро поменять свой статус в международной Группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. Ради этого Исламабад готов пообещать многое. На практике же сегодня мы видим сохраняющееся сотрудничество пакистанских спецслужб с талибами и другими джихадистскими террористическими организациями. В городах Пакистана продолжается вербовка молодежи для ведения "джихада" против Афганистана. В ходе недавних боев в южных афганских провинциях Гельманд, Кандагар и Забуль были убиты сотни граждан Пакистана, которые воевали в рядах талибов против афганской армии. Среди погибших были и военнослужащие пакистанской армии. Это лучше всего демонстрирует реальную политику Исламабада в отношении Афганистана, и она красноречие любых обещаний политиков и дипломатов". Источник - НГ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605908580

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Мажилис одобрил в первом чтении законопроекты по реализации Послания Президента Казахстана

- Парламентская фракция "Nur Otan" в Мажилисе заслушала отчет Правительства о реализации Предвыборной программы

- "Ходят, пальцы на "распальцовке"

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2020 года №758

- Забавный вопрос по поводу приговора Ертаеву и Ибрагиму

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2020 года №761

- Нельзя бороться с нарушителями закона, нарушая закон

- Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев принял участие в VIII встрече секретарей советов безопасности государств – участников СНГ

- Сенаторы прорабатывают республиканский бюджет на 2021-2023 годы

