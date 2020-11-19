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Почему в Карабахе раздолбали армянскую армию, - генерал М.Акопян
00:48 21.11.2020

Армянский генерал рассказал, почему проиграна война в Карабахе. Разбираем - что правда, а что нет
Действительно ли в ходе конфликта было найдено универсальное оружие против турецких беспилотников?

Виктор БАРАНЕЦ

Армяне сжигают свои дома, покидая районы Нагорного Карабаха, возвращаемые под контроль Азербайджана.

В армянских политических и военных кругах - раздрай и шатание. Один за другим покидают команду премьера Пашиняна даже его ставленники.

Например, объявил о своей отставке начальник службы военного контроля Минобороны Армении генерал-полковник Мовсес Акопян. И решил напоследок громко хлопнуть дверью, - собрал пресс-конференцию и устроил на ней жестокий разнос руководству Армении за неудачи в Карабахе.

Я чуть позже приведу его наиболее яркие высказывания, но прежде - пару слов о главном "герое" события. Это поможет читателю лучше понять суть случившегося.

Акопян - матерый и амбициозный служака с хорошим военным образованием. У него солидный послужной список (окончил высшее военное училище и академию Генштаба, побывал на многих командных должностях, участник войн в Афганистане и Нагорном Карабахе, где, кстати, одно время был министром обороны непризнанной республики). Пик его карьеры - начальник Генштаба вооруженных сил Армении. Но с этого высокого пика в 2018 году генерала турнул Пашинян и назначил его главным военным контролером в армии (что-то вроде старшего инспектора). Акопян после этого "закусил удила" и позволял себе порой нелестно высказываться о военной политике правительства. А когда случилась армяно-азербайджанская война в Нагорном Карабахе, Пашинян кинул Акопяна на фронт, - мол, если ты такой умный, иди и покажи, что и как надо делать. Но там, как известно, хорошо вооруженные азербайджанцы сильно потрепали армянскую армию. А после прекращения огня и ввода российских миротворцев в зону конфликта, и среди политиков, и среди военных в Армении начался серьезный раздрай. Многие сочли именно Пашиняна виновным в военных неудачах.

А тут еще стало известно, что во время конфликта в здании минобороны Нагорного Карабаха появилась жена Пашиняна (Анна Акопян возглавила отряд женщин-воительниц). Она тихо сидела в одном из кабинетов и смотрела экран с записью боя. Тут вошел Акопян и сказал ей, что надо бы покинуть помещение, потому как офицеры здесь "курят и матерятся".

Этого было достаточно, чтобы в тот же день Пашинян приказал Акопяну убраться из штаба и больше там не показываться. Это значило, что на военной карьере генерал-полковника поставлен крест. Вот после этого он и ринулся в открытый "бой" с премьером, собрав обличительную пресс-конференцию. А на ней стал делать заявления, в которых правда смешивалась с полуправдой, а то и передергиванием фактов.

Вот только часть его заявлений:

"На третий день войны Пашинян приказал остановить комплектование воинских частей военнослужащими резерва и призвал собирать неподготовленных добровольцев".

Тут Акопян перевирает суть происходившего: Пашинян приказал приостановить комплектование частей неподготовленными резервистами, а ставить в строй прежде всего тех добровольцев, которые еще недавно служили в армии.

Акопян:

"На пятый день войны у нас уже было 1500 дезертиров. Их не отправляли обратно в Ереван, чтобы те не сеяли панику".

И тут генерал передергивает факты: в Карабахе не было зафиксировано ни одного дезертира!

Наоборот, - желающих воевать было так много, что им не хватало автоматов.

А в Армении никаких официальных данных на сей счет не было (были люди призывного возраста, проживавшие в других странах, до которых: по словам официального представителя Генштаба, "невозможно было дозвониться". Хотя многие и без вызова сами возвращались в Армению из-за рубежа и шли в военкоматы.

Акопян:

"Вместо ЗРК (зенитного ракетного комплекса - ВБ) "Тор" Армения в итоге закупила ЗРК "Оса", из которых не был сбит ни один беспилотник".

Странно: профессиональный военный Акопян наверняка прекрасно знает, что в отличие от "ТОРа", ЗРК "Оса" очень эффективны против малоразмерных целей. А если они мазали, то, следовательно, зенитчики были плохо обучены. Спрашивается, а куда же смотрела служба военного контроля Акопяна, - "глаза и уши" премьера, министерства обороны и генштаба?

А в тех частях, где армянские военные хорошо освоили это оружие, они успешно сбивали "Осами" беспилотники.

Акопян:

"Истребители Су-30СМ находятся на вооружении Армении, но использовать их невозможно из-за того, что к ним нет боеприпасов (ракет)". И почему? На этот вопрос отвечает известный военный аналитик Руслан Пухов:

- Су-30СМ - единый истребитель ОДКБ. Их покупка не предательство и не ошибка. Эти системы есть у России, Казахстана, Армении, возможно, их закупит Беларусь. Это единая стандартизация и логика закупки этих самолетов понятна. А первая партия истребителей всегда закупается без ракет - вначале нужно освоить сам самолет. Это мировая практика.

Идем дальше. Акопян:

"На 4 дня армянской стороне удалось ограничить активность вражеских беспилотников, используя РЭБ, но затем Азербайджану удалось обойти это средство."

Очень любопытно!

Попробуем разобраться, что же случилось?

Я попросил ответить специалиста по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) полковника Николая Захарова. Вот что он сказал:

- Судя по словам Акопяна, в Карабахе в боевых условиях применялся комплекс РЭБ. Не исключаю, что это такой же комплекс, что уже проходил боевые испытания в Сирии против беспилотников. Но в Сирии были чаще всего самоделки, сделанные террористами на коленке, а в Карабахе - вполне серьезные турецкие и израильские беспилотники, купленные Азербайджаном. Возможно, ими там даже управляли турецкие спецы. Но так или иначе, а после начала работы комплекса РЭБ, турки и азербайджанцы фактически 4 дня не могли нормально использовать свои беспилотники. Да, действительно, был такой странный период, когда активность ударных азербайджанских (читай - турецких) дронов типа "Байрактар ТБ2" резко снизилась. Пока трудно сказать, было это из-за плохой погоды или работы комплекса РЭБ. А вот на 5-й день турки или азербайджанцы, скорее всего, подобрали ключи к этому комплексу и смогли возобновить удары с беспилотников. Но это продолжалось не больше недели. Потому что одни азербайджанские беспилотники снова стали падать с неба, а другие просто приземляться. Возможно об этом генерал Акопян умалчивает или не всего знает. Но тут, конечно, и ежику стало понятно, что спецы комплекса РЭБ что-то переиначили, "сменили ключи". И вот так ситуация "качалась" до самого последнего дня этой войны.

Ну что тут сказать, специалисты увидели сильные и слабые стороны и беспилотников, и комплексов РЭБ. Надо все это изучать и делать выводы.

Вы спрашиваете, что такое комплекс РЭБ? Он способен нарушать работу аппаратуры противника (включая и ту, которая находится на борту беспилотника), привязанную к спутниковым и радионавигационным системам. И размеры района радиоподавления могут быть внушительны. Например, 150 на 150 километров. Ну а больше я вам ничего сказать не могу.

Но возвратимся к армянскому генералу Акопяну.

Претензий Акопяна к власти и минобороны - вагон и маленькая тележка. Совершенно очевидно, что человек сводит счеты с обидчиками. И, похоже, готовит себе место на случай смены власти. А заодно рассказывает народу, что длительное время с болью наблюдал за бардаком в правительстве и в армии. И на той же пресс-конференции его спросили, - а почему он не сделал заявление об отставке раньше?

Акопян:

- Я давно решил демобилизоваться, еще 5 октября, но тогда не подал рапорт, так как считал, что во время войны это решение нанесет ущерб вооруженным силам, дождался завершения войны. Решение окончательно принял после призыва премьер-министра к воюющим вернуться и вытеснить с площади "скулящих" (митингующих).

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605908880
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