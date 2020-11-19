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УзбШкольники (1-6 кл.) будут изучать новый предмет - "Наука" (Science)...
09:27 21.11.2020

"Предмет „Наука" позволит сформировать научное мышление"
Новый предмет "Наука" позволит сформировать у школьников научное мышление и продемонстрирует им, как интересно изучение реального мира, считает Фируза Вахабова, руководитель Ассоциации негосударственных образовательных учреждений.

В школах Узбекистана со следующего учебного года начинается введение в 1−6-х классах нового предмета "Наука" (Science). Он объединит в себе шесть привычных предметов: "Окружающий нас мир" и природоведение в начальной школе, а также географию, биологию, физику и химию в старших классах. Чем обусловлено внедрение этого предмета и что это даст ученикам? "Газета.uz" узнала мнение руководителя Ассоциации негосударственных образовательных учреждений (АСНОУ) и основателя Leader School Фирузы Вахабовой.

"Стране нужны конкурентоспособные кадры"
Важно отметить, что предмет "Наука" планируют внедрять с начальной школы. Такое стратегическое решение я объясняю несколькими факторами.

Первый. Стране критически необходимы конкурентоспособные кадры, которые в будущем могут стать талантливыми врачами, учеными, инженерами, изобретателями и инновационными предпринимателями.

Второй. Необходимо изменить подход к обучению цифрового поколения детей и сместить акцент с заучивания фактов на развитие мышления. Факты и цифры дети достают в один клик, но не всегда могут проанализировать и интерпретировать их. При правильном внедрении предмет "Наука" позволит сформировать научное мышление и продемонстрирует детям, что изучение реального мира не менее интересно, чем виртуального.

Третий. Мотивация - самый острый вопрос в современном образовании. Детям неинтересно учиться, когда под рукой в смартфоне столько развлекательного и игрового контента. Но парадокс в том, что ребенка в детсаду или начальной школе не нужно специально мотивировать к познанию нового, если речь идет о науке. Даже несложный опыт или эксперимент вызывает массу восторга и неподдельного интереса. В этот момент и закладывается интерес к учебе. Такова человеческая природа, и это необходимо разумно использовать.

Во всем мире предмет "Наука" вводится с детсада и начальной школы, но не весь опыт применим в наших условиях. Это не тот случай, когда можно перевести зарубежный учебник и обречь себя на успех.

"Узбекистану есть что предложить"
Уже восемнадцать лет мы внимательно изучаем мировой опыт и внедряем передовые педагогические технологии в Ташкенте. Открыли первый STEAM-центр в стране (STEAM - Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics). На базе центра дети под присмотром опытных преподавателей исследуют все трендовые наборы, применяют конструкторы, работают в лаборатории. Методисты внимательно фиксируют и отслеживают педагогический эффект.

Занятия наукой системно внедряем уже несколько лет, начиная с детского сада и начальной школы. Дети чрезвычайно увлечены, активны и с нетерпением ждут этих уроков. Остаточные знания также очень высоки. В прошлом году команда школьников вышла в финал международного научного конкурса в Москве.

Но таким результатам предшествовали длительное изучение иностранных учебников, прохождение тренингов по преподаванию, поиск методического контента. Идеала не нашли и в кооперации с зарубежными экспертами разрабатываем авторскую программу. Наши совместные наработки изучают и используют педагоги из Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана. Это важный показатель, который демонстрирует, что и Узбекистану есть что предложить в сфере образования.

"На первый план выходит способность ученика применять знания"
Постановка вопроса о том, получат ученики больше или меньше знаний с внедрением нового предмета, не очень корректна. На первый план выходит способность ученика применять свои знания в реальной жизни, генерировать идеи и решения, а не сколько тем, что он заучил и сдал.

Высказываемые в интернете опасения нормальны, но перед этим необходимо как минимум ознакомиться с программой. Из официальных источников известно только то, что предмет охватит начальную школу (1−4-е классы) и часть средней школы (5−6-е классы). Все будет зависеть от качества учебного курса и комплекса мер по его внедрению. Речь и о своевременных тренингах для учителей, и о методической поддержке, и о материально-технической базе.

Необходимо хорошо подготовить преподавателей и снабдить их методикой, знаниями и навыками. Тогда результат порадует всех. В противном случае инициатива внедрения нового курса будет "для галочки".

"Дети сами способны находить ответы"
Красочного учебника недостаточно. Прежде всего, программа с первого класса должна быть насыщенна опытами, экспериментами и моделированием. Тогда шансы вовлечь ребенка в обучение очень высоки. Материалы для такой деятельности необходимо подбирать с учетом безопасности и доступности.

Ресурсы государства ограничены, и нет потребности расходовать средства на закупку дорогого лабораторного оборудования и реагентов. Много занятий можно проводить увлекательно, используя подручные средства.

Поверьте, когда ребенок в 7 лет проводит яркий опыт и испытывает радость открытия, ему все равно, что он использует: пластиковый стаканчик или лабораторное стекло.

Разумно стоит подходить и к приобретению виртуальных лабораторий. Ведь цифровые средства обучения все равно проиграют конкуренцию развлекательному и игровому контенту. И мы не получим необходимого эффекта.

Педагогические приемы должны стимулировать детей задавать вопросы, делать умозаключения, выдвигать гипотезы и предлагать собственные решения проблем. Очень важно стимулировать командную работу и совместный поиск решений. А главное - не давать готовых ответов, дети сами способны их находить.

В период осенних каникул нами был проведен недельный онлайн-тренинг для педагогов "Наука в начальной школе: системный подход". Двадцать два участника, которые после курса прошли тестирование, готовы к проведению увлекательных научных занятий в своих учебных заведениях. Следующий курс запланирован на 25 ноября - 1 декабря.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605940020
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