"Унесенные с ветром"? Мирзиеев указал снять эпический фильм про Историю Узбекистана

09:41 21.11.2020

"Не хватает качественных фильмов, но есть стремление их снимать" - президент

Шавкат Мирзиеев, беседуя с деятелями кино, отметил, что в фильмах, снятых за последние годы, стало больше смысла. Он призвал снять киноленту об истории Узбекистана, открыть школу кинематографа и составить топ-100 лучших узбекских фильмов для показа на ТВ.



Президент Шавкат Мирзиеев ознакомился с работой, проделанной на киностудии "Узбекфильм", сообщила пресс-служба главы государства.



В своем послании Олий Мажлису в этом году президент отмечал необходимость создания фильмов высокого художественного уровня и развития современной киноиндустрии, в том числе путем строительства кинотеатров. С этой целью сфера получила крупное финансирование, были отремонтированы все павильоны "Узбекфильма" и улучшены условия для создания новых картин, отметила пресс-служба президента.



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Шавкат Мирзиеев пообщался с ветеранами, режиссерами и специалистами отечественной кинематографии.



"Кино - очень сложная, важная для нашего народа и общества сфера, - подчеркнул президент. - Прежде киностудия „Узбекфильм" находилась в плачевном состоянии. Множество помещений и зданий сдавалось в аренду. А теперь все вернулось хозяевам - деятелям кино".



"Из-за отсутствия внимания в кинематографе нашей страны наступил застой. Создавались в основном поверхностные коммерческие картины на неглубокие темы, а развитие сферы в целом отставало от мировых темпов", - пишет пресс-служба.



В последнее же время содержание фильмов изменилось, были сняты такие исторические киноленты, как "Имом Термизий", "Исломхужа", "Элпарвар", "Кукон шамоли", "101", "Ибрат".



"Хотя по количеству фильмы, снятые за последние годы, незначительны, зато в них стало больше смысла", - отметил Шавкат Мирзиеев.



Высказывалось мнение, что отечественный зритель не должен подпасть под влияние зарубежных телесериалов, а наоборот, знать свою историю, искусство, литературу, ценности, воспитываться в этом духе.



"Кино - это основа воспитания. Нам нужно открыть школу кинематографа. Сейчас не хватает качественных картин, но есть стремление снимать хорошие произведения. Обязательно должен быть фильм об истории Узбекистана. Время для этого настало", - подчеркнул глава государства.



Президент рекомендовал составить список 100 лучших отечественных фильмов, показывать их на государственных и частных телеканалах.



Кроме того, Шавкат Мирзиеев предложил назвать общеобразовательные школы в каждом регионе именами таких всенародно любимых актеров и актрис, как Раззок Хамроев, Шукур Бурханов, Наби Рахимов, Хамза Умаров, Лутфихоним Саримсокова.



На встрече обсуждалась возможность обучения молодежи во Всероссийском государственном институте кинематографии, выдвинута идея организовать детскую киностудию.