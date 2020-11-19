Путин нашел себе вторую Сирию. РосАрмия развернулась в Карабахе по полной, - "Къ"

09:44 21.11.2020

В Карабахе развернулись по полной

Владимиру Путину доложили о достижениях российских миротворцев



Газета "Коммерсантъ" №214 от 21.11.2020, стр. 1

В Ереван и Баку для решения "самых насущных", в том числе гуманитарных проблем Нагорного Карабаха направляется представительная делегация руководителей российских ведомств. Об этом в пятницу объявил президент РФ Владимир Путин. Заявление совпало с важным этапом реализации договоренностей между Баку, Ереваном и Москвой - передачей Азербайджану Агдамского района, который 27 лет контролировали карабахские армяне. На этом фоне президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что конфликт в Нагорном Карабахе "остался позади", и даже дал понять, что будет готов налаживать нормальные отношения с Ереваном - но только если премьер Армении Никол Пашинян не удержится у власти, и его сменят "здравомыслящие силы".



"Холода уже близко"



"Российский миротворческий контингент завершил развертывание на территории Нагорного Карабаха и приступил к выполнению поставленных задач. Подготовлены и переброшены в район конфликта подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу миротворческих сил. Всего совершено 250 самолето-рейсов, перевезены 1960 человек и 552 единицы техники",- отчитался на совещании с Владимиром Путиным глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По словам министра, российские миротворцы полностью контролируют территорию Лачинского коридора и Нагорного Карабаха. "Для руководства миротворческой операцией развернута система управления, позволяющая оперативно реагировать на изменения обстановки. Генштабом организовано взаимодействие и установлены прямые каналы связи с военными ведомствами Азербайджана и Армении",- рапортовал он.



В свою очередь, Владимир Путин предупредил, что в случае возобновления войны в Нагорном Карабахе "кровь пострадавших будет на руках тех, кто пытается торпедировать" мирные договоренности (о таких попытках президенту на том же совещании рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров).

Кроме того, Владимир Путин отметил "четкую и слаженную работу российских миротворцев", а также сказал, что для России урегулирование конфликтов подобного рода представляет особое значение. "В России проживают миллионы армян и азербайджанцев",- пояснил он свою мысль.



Что касается жителей самой зоны конфликта и беженцев оттуда, то оказание помощи им, по словам Владимира Путина, должно быть приоритетом. "Знаю, что во многих странах люди обеспокоены ситуацией в Нагорном Карабахе, сопереживают людям, которые попали там в очень сложное положение. Но сейчас безопасные условия для сотрудников гуманитарных организаций созданы, обеспечены, а поле для совместных усилий на этом направлении самое обширное",- сказал он. И назвал в связи с этим Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, Всемирную организацию здравоохранения, Всемирную продовольственную программу и Службу ООН по разминированию.



Карабахский конфликт в документах и соглашениях

Читать далее



Сергей Лавров, выступая на совещании, привел статистику: по его данным, в помощи в результате конфликта в Нагорном Карабахе нуждаются около 90 тыс. представителей гражданского населения с армянской стороны и 45 тыс.- с азербайджанской. Глава МЧС России Евгений Зиничев, в свою очередь, отметил: "В настоящее время ожидается прибытие в Нагорный Карабах значительного количества переселенцев. По различным оценкам, их число может достигать 30 тыс. человек. В то же время существующая инфраструктура позволяет разместить около 5 тыс. человек". По словам министра, для размещения оставшегося населения рассматриваются различные варианты, "в том числе строительство жилых модулей из быстровозводимых конструкций".



Ситуацию осложняет приближение холодов. Владимир Путин дал вице-премьеру Александру Новаку поручение в контактах с армянской стороной иметь в виду вопрос подготовки жителей Нагорного Карабаха к зиме. "Зима наступает. Все-таки такая местность гористая. Там холодно. Холода уже близко",- сказал президент. А министру финансов Антону Силуанову президент поручил подготовить доклад о финансовой помощи для решения проблем в Карабахе. "Мы готовим предложения, эти предложения будут вам отдельно доложены, и мы будем готовы к сотрудничеству в области финансовой сферы с нашими партнерами",- сказал, в свою очередь, глава Минфина.



Что стоит за изменением российской риторики по Нагорному Карабаху

Личные контакты между российскими министрами и их коллегами из Армении и Азербайджана решено не откладывать в долгий ящик. Президент Путин рассказал, что в Ереван и Баку отправляется российская межведомственная делегация, чья задача - "рассмотрение актуальных, самых насущных вопросов" реализации российско-армянско-азербайджанских договоренностей от 9 ноября. "Планируется обсудить вопросы экономического взаимодействия, ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования, сотрудничество по противодействию инфекционным заболеваниям и другие темы",- рассказал "Ъ" российский диписточник. Как сообщило армянское информагентство "Арменпресс", в состав российской делегации должны войти вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, Сергей Лавров и Сергей Шойгу, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко.



Азербайджан прирастает Агдамом



Тем временем, несмотря на упомянутые Сергеем Лавровым попытки "затормозить выполнение" договоренностей, в пятницу был завершен значимый этап реализации соглашения 9 ноября - передача под контроль Баку Агдамского района, расположенного к востоку от территории Нагорного Карабаха.



Сердечно поздравляю всех агдамцев. Дорогие агдамцы, вы больше не беженцы!" - объявил в обращении к нации президент Азербайджана Ильхам Алиев.



По его словам, конфликт в Нагорном Карабахе "остался позади". Начальник штаба миротворческой миссии РФ генерал-майор Андрей Волков сообщил, что передача района азербайджанским военным прошла без провокаций и инцидентов.



Ранее под контроль Азербайджана должен был также перейти Кельбаджарский район, который граничит с Арменией, но срок его передачи был сдвинут до 25 ноября. 1 декабря Баку, как ожидается, получит также контроль над Лачинским районом - кроме Лачинского коридора, который обеспечивает связь Еревана с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР).



В советское время в азербайджанском городе Агдам проживало свыше 25 тыс. человек. Он славился цветущими садами, а наиболее известным его предприятием был коньячный завод, производивший портвейн "Агдам". В 1993 году город отошел к армянским силам.



В своей речи Ильхам Алиев пообещал, что у города "начнется новый период". "У нас большие планы",- сказал он. По словам президента, Баку подготовит генеральный план: будут реализованы инфраструктурные проекты, построены административные здания, социальные объекты, дороги, выполнены другие необходимые работы в городе. "Государство окажет гражданам помощь для возвращения туда",- подчеркнул господин Алиев.



Тем временем видны и первые признаки стабилизации ситуации в НКР. С территории Армении в непризнанную республику в четверг вернулись 1,3 тыс. беженцев. В общей сложности миротворцы России смогли обеспечить возвращение более 4,4 тыс. жителей Нагорного Карабаха. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. В полуразрушенный войной Степанакерт - столицу НКР - также начались поставки стройматериалов. В пятницу, например, в город из Еревана вышла колонна МЧС РФ с 45 тоннами таких грузов.



Менее стабильной кажется обстановка внутри самой Армении: акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна продолжаются. В пятницу митингующие попытались перекрыть некоторые центральные проспекты Еревана, но буквально через час полиции удалось восстановить движение, задержав ряд активистов.



На этом фоне в правительстве господина Пашиняна продолжаются масштабные кадровые перестановки, что может свидетельствовать о его попытках укрепить властную вертикаль. В пятницу в отставку подал министр обороны Армении Давид Тоноян - его заменил главный советник премьер-министра Вагаршак Арутюнян. Сменились главы МЧС и МИД Армении. Ими стали Андраник Пилоян и Ара Айвазян соответственно. Уволена с должности министра по вопросам труда и по социальным вопросам Заруи Батоян - ее место занял советник господина Пашиняна Месроп Аракелян.



Хотя соратники нынешнего премьера утверждают, что его позиции по-прежнему прочны, из Баку ситуация видится иначе. В пятницу Ильхам Алиев заявил, что в Армении "царит внутренний кризис", что, по его словам, естественно после "такого позорного поражения". "Наверное, если после завершения этого кризиса к власти в Армении придут здравомыслящие силы, то мы будем готовы установить нормальные отношения с этими силами",- отметил господин Алиев, не став, впрочем, уточнять, кого именно считает таковыми.





Павел Тарасенко, Марина Коваленко, Елена Черненко