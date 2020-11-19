Перед Казахстаном встает проблема "четырех Казахстанов", - Жан-Франсуа Марто

10:10 21.11.2020

18 Ноября 2020 Александр КАМИНСКИЙ | Алматы

Перед Казахстаном встает проблема "четырех Казахстанов"



Состояние казахстанского образования повергло в шок иностранного эксперта, живущего в Нур-Султане. Нервы у него оказались далеко не такими крепкими, как у чиновников из Минобра.



Жан-Франсуа Марто является постоянным представителем Всемирного банка в Казахстане. Занимается он, собственно, управлением и финансированием транспортной инфраструктуры, но неплохо осведомлен о том, что на самом деле творится в казахстанском образовании. Чем он и поделился с читателями в своем блоге.



Система образования в Казахстане была, мягко говоря, не очень еще до начала пандемии, считает Жан-Франсуа Марто: 6 из 10 учащихся оказались функционально неграмотными, то есть не смогли применить полученные знания по математике, естественным наукам и чтению в повседневной жизни, чтобы работать на профессиональном уровне и преуспевать как личность и гражданин. Пандемия же грозит привести к функциональной неграмотности еще более чем 100 тысяч учащихся.



Недавние оценки Всемирного банка по Казахстану также показывают, что в результате пандемии показатели обучения снизятся на 8 баллов по шкале PISA. Это международная программа по оценке образовательных достижений учащихся, в рамках которой оцениваются навыки по математике, чтению и естественным наукам среди 15-летних подростков.



Эти потери и негативные последствия особенно остро ощутят на себе и без того уязвимые категории учащихся. Закрытие школ даже на непродолжительное время увеличит разрыв в успеваемости по чтению между детьми из бедных и богатых семей на 18%.



По методике PISA 40 баллов соответствуют одному году обучения. Так вот, до эпидемии дети из 20% самых бедных семей набирали в среднем 365 баллов, дети из 20% наиболее обеспеченных семей – 410 баллов. Разрыв между ними составлял 45 баллов, то есть больше, чем целый учебный год.



Пандемия и онлайн-обучение негативно скажутся на всех школьниках. Но дети из богатых семей теряют 14 баллов, а из бедных – 18. Разрыв между ними увеличивается уже до 49 баллов.



Географическое неравенство усугубляет социальное. Исследователи Центра исследований и консалтинга в ходе обсуждения Индекса человеческого капитала, организованного Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте в начале октября этого года, увидели "четыре Казахстана"! Это индустриально-аграрный северо-запад, индустриальный пояс в центре, аграрный юго-восток и постиндустриальные столицы. Различия между ними велики, как у отдельных стран. Например, в уровне доходов между регионами существует четырехкратная разница. По рождаемости север страны можно сравнить с Европой, в то время как юг отражает типичные тенденции стран с низкими доходами. Северо-запад Казахстана по продолжительности жизни схож со странами Африки.



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Когда дело касается образования, регионы с низкой успеваемостью отстают от регионов с высокой успеваемостью в среднем на четыре года обучения, демонстрируя слабые результаты как в сельских, так и в городских школах. В регионах с наиболее высокой успеваемостью, тем не менее, наблюдается наибольший разрыв между сельскими и городскими школами. Только северный Казахстан является вдохновляющим примером региона, где и общий уровень успеваемости высокий, и разрыв между городскими и сельскими школами один из самых незначительных.



Но наибольший контраст – между привилегированными и заурядными школами. Учащиеся "Назарбаев Интеллектуальных школ" опережают своих сверстников на 124 балла PISA, что соответствует почти трем годам обучения. Да, и там есть балбесы – 6,2% учащихся НИШ были признаны функционально неграмотными, но что это в сравнении с 64% функционально неграмотных детей в среднем по стране!



Эксперты считают, что ребенок, родившийся в Казахстане до вспышки Covid-19, сможет реализовать только 63% своего потенциала. Пандемия еще больше ограничит его возможности.



"По нашим оценкам, – пишет Жан-Франсуа Марто, – в Казахстане в результате четырех месяцев закрытия школ – с марта по июнь 2020 года – будущие доходы этого поколения могут сократиться на 2,9%, что является эквивалентом общих экономических потерь до 1,9 млрд долларов ежегодно".

В целях увеличения человеческого капитала Казахстан планирует увеличить финансирование сферы образования с нынешних 3,4 до 7% ВВП к 2025 году. Это замечательная инициатива, но следует также обратить особое внимание на повышение качества и равенства в начальном и среднем звеньях образования, особенно среди сельских и уязвимых школ. Проблему растущего разрыва в обучении надо эффективно решать, чтобы противостоять вызову "четырех Казахстанов", считает Жан-Франсуа Марто.