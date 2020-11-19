Кто возглавит байденовский ГосДеп США - Кунс или Блинкен?

10:12 21.11.2020

Названы наиболее вероятные претенденты Байдена на пост главы Госдепа



21 ноября 2020, Антон Никитин

Наиболее вероятными претендентами на пост главы Госдепартамента Соединенных Штатов в "администрации Джозефа Байдена" являются помощник кандидата в президенты США от Демократической партии Энтон Блинкен и сенатор Крис Кунс (от штата Делавэр), сообщает Associated Press.



По словам осведомленных источников, Блинкен и Кунс стали "двумя финалистами" в списке кандидатов на пост руководителя внешнеполитического ведомства США. Оба они выразили заинтересованность в том, чтобы занять указанную должность, передает ТАСС.



При этом, по словам источников, у Блинкена "есть преимущество" в сравнении с Кунсом, так как в случае выдвижения кандидатом Кунса, "потеря его влияния в Сенате может перевесить потенциальную ценность в качестве госсекретаря". По сведениям источников, Байден может объявить о своем выборе в начале следующей недели.



Ранее американское издание Politico сообщало, что Байден в будущем может назначить на должность госсекретаря США бывшего помощника по национальной безопасности в администрации Барака Обамы Сюзан Райс, а на пост главы Пентагона – бывшего заместителя министра обороны по политическим делам Мишель Флорной.



Напомним, 7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден провозгласил себя "избранным руководителем" США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова "избранный президент".



Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы "еще не закончились", а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.