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|Японский премьер Суга получил 9-й дан по каратэ. С криком ийя и ударом ноги...
11:50 21.11.2020
Премьер Японии получил девятый дан по каратэ
Текст: Александр Ленин (Токио)
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга получил почетный девятый дан по каратэ, сообщает телерадиокомпания NHK.
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С достижением главу правительства в его резиденции поздравил председатель Японской федерации каратэ Такаси Сасагава, который подарил политику черный пояс и доги, униформу для занятий этим видом единоборств. Руководитель кабмина надел обновки поверх деловой сорочки и сфотографировался.
В разговоре с Сасагавой японский премьер выразил намерение приложить все усилия для организации летом 2021 года Олимпиады в Токио, проведение которой было отложено на год из-за пандемии коронавируса.
Известно, что Есихидэ Суга активно занимался каратэ в молодости, когда учился в столичном Университете Хосэй. В настоящее время он возглавляет существующее в японском парламенте объединение каратистов, куда входят местные депутаты.