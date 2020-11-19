Японский премьер Суга получил 9-й дан по каратэ. С криком ийя и ударом ноги...

11:50 21.11.2020

Премьер Японии получил девятый дан по каратэ

Текст: Александр Ленин (Токио)

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга получил почетный девятый дан по каратэ, сообщает телерадиокомпания NHK.



Никаких драк: в Японии нашли кодекс самураев XVII века

С достижением главу правительства в его резиденции поздравил председатель Японской федерации каратэ Такаси Сасагава, который подарил политику черный пояс и доги, униформу для занятий этим видом единоборств. Руководитель кабмина надел обновки поверх деловой сорочки и сфотографировался.



В разговоре с Сасагавой японский премьер выразил намерение приложить все усилия для организации летом 2021 года Олимпиады в Токио, проведение которой было отложено на год из-за пандемии коронавируса.



Известно, что Есихидэ Суга активно занимался каратэ в молодости, когда учился в столичном Университете Хосэй. В настоящее время он возглавляет существующее в японском парламенте объединение каратистов, куда входят местные депутаты.