Пул нест. Уволено руководство ТаджНацБанка

14:36 21.11.2020

Рахмон сменил руководство Нацбанка

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон снял с должности главу Национального банка республики, а также его заместителей



ДУШАНБЕ, 20 ноя - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел кадровые перестановки в руководстве Национального банка, сообщает пресс-служба главы республики.



Так, своим указом от 20 ноября Рахмон снял с должности председателя регулятора Джамшеда Нурмахмадзоду.



Стоит отметить, что на этой должности Нурмахмадзода проработал пять лет.



"Освободить Нурмахмадзоду Джамшеда от должности председателя Национального банка Таджикистана в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Заседание правительства Республики Таджикистан



Также с должностей сняты два заместителя главы Нацбанка.



"Освободить Холикзоду Хокима Хикматулло от должности заместителя председателя Национального банка Таджикистана в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.



Согласно указу президента, Машрабзода Хамидулло Махмадулло освобожден от должности зампреда регулятора. Причина отстранения та же - переход на другую работу.



Напомним, два дня назад в Таджикистане прошли крупные перестановки в правительстве и администрациях городов. Так, сменились мэры Худжанда, Гулистона и Истаравшана, глава Агентства по контролю за наркотиками, два начальника в аппарате президента и мэрии Душанбе.