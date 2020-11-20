 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пул нест. Уволено руководство ТаджНацБанка
14:36 21.11.2020

Рахмон сменил руководство Нацбанка
Глава Таджикистана Эмомали Рахмон снял с должности главу Национального банка республики, а также его заместителей

ДУШАНБЕ, 20 ноя - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел кадровые перестановки в руководстве Национального банка, сообщает пресс-служба главы республики.

Так, своим указом от 20 ноября Рахмон снял с должности председателя регулятора Джамшеда Нурмахмадзоду.

Стоит отметить, что на этой должности Нурмахмадзода проработал пять лет.

"Освободить Нурмахмадзоду Джамшеда от должности председателя Национального банка Таджикистана в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении пресс-службы.
Заседание правительства Республики Таджикистан

Также с должностей сняты два заместителя главы Нацбанка.

"Освободить Холикзоду Хокима Хикматулло от должности заместителя председателя Национального банка Таджикистана в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

Согласно указу президента, Машрабзода Хамидулло Махмадулло освобожден от должности зампреда регулятора. Причина отстранения та же - переход на другую работу.

Напомним, два дня назад в Таджикистане прошли крупные перестановки в правительстве и администрациях городов. Так, сменились мэры Худжанда, Гулистона и Истаравшана, глава Агентства по контролю за наркотиками, два начальника в аппарате президента и мэрии Душанбе.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tj.sputniknews.ru
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