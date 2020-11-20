 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 21.11.2020
19:51  Латинская Америка: трудные шаги к свободе, - С.Кожемякин
19:20  В американских выборах обнаружили "красную угрозу", - "Къ"
17:32  Экс-мэр Куляба Бахром Иноятзода осужден по 6 статьям на 12 лет колонии
17:10  Агентство по контролю за наркотиками Таджикистана возглавил молодой прокурор Вохидзода
14:57  Есть ли у Европы альтернативы российскому газу? - С.Тихонов
14:56  "Сонный Джо" спешит на помощь либералам всего мира, - А.Соколов
14:51  Хорошо, что у верблюдов нет крыльев, а у мусульман – атомного оружия. Часть 2, - Н.Нуртазина

14:45  Байден - потомок запорожского казака Байды? УкрНаука, сука, жива...
14:36  Пул нест. Уволено руководство ТаджНацБанка
11:50  Японский премьер Суга получил 9-й дан по каратэ. С криком ийя и ударом ноги...
10:12  Кто возглавит байденовский ГосДеп США - Кунс или Блинкен?
10:10  Перед Казахстаном встает проблема "четырех Казахстанов", - Жан-Франсуа Марто
09:44  Путин нашел себе вторую Сирию. РосАрмия развернулась в Карабахе по полной, - "Къ"
09:41  "Унесенные с ветром"? Мирзиеев указал снять эпический фильм про Историю Узбекистана
09:27  УзбШкольники (1-6 кл.) будут изучать новый предмет - "Наука" (Science)...
00:48  Почему в Карабахе раздолбали армянскую армию, - генерал М.Акопян
00:43  Лидеры Афгана и Пакистана решили крепче задружиться, - "НГ"
00:39  Ради борьбы с Китаем США разожгли войну в Африке, - Г.Мирзаян
00:36  Печатный станок для страны-маслобойки: Украина не проходит через фейсконтроль даже на паперть, - С.Князев
00:28  Точка невозврата: В Белоруссии оппозиция начала жечь милицию из "черных списков"
Пятница, 20.11.2020
22:34  Казахстан. Пировали во время карантина...
21:37  Германия лишит Украину транзита российского газа, - О.Самофалова
21:30  Экологическую партию Узбекистана возглавил ботаник Комил Таджибаев
20:55  Узбекистанцы в России: как вспоминают родину и сохраняют традиции , - Алтынай Алиева
20:01  Провал на внешнем контуре. Почему Россия утрачивает свои позиции и авторитет в странах СНГ, - В.Тетекин
19:58  Уроки "Белорусской революции". Александр Лукашенко своевременно проделал работу над ошибками, - Р.Илющенко
19:55  Как Россия и Китай ответят на новую американскую ракету ПРО, - Economist
19:43  Есть ли будущее у казахстанской робототехники? - "Э-К"
18:57  Апофеоз незалежности. Украина: печальные итоги постсоветского существования, - Т.Ольховая
18:02  Кровавые следы толерантности. Европа годами создавала себе проблемы, которые теперь не в состоянии решить, - С.Иванов
17:48  АмерПрокуратура пытается обвинить в мошенничестве Иванку Трамп
17:18  Третья волна КОВИ грозит ввергнуть США в хаос, - Die Welt
17:07  Почти полмиллиона кыргызстанцев не смогут проголосовать на выборах
16:05  Умер от КОВИ кыргызстанский академик Жаныбек Шаршеналиев
15:40  Что такое демократические ценности европейской цивилизации, - В.Малышев
15:11  Казахстан отказался от соглашения с Россией по участку для падения частей ракет
14:55  В Киргизии в очередной раз учреждено "Конституционное совещание". В его состав вошли...
14:48  Начальника полиции Семея Зекенова согнали с поста. Из-за жалоб в Facebook
14:24  Всемирный банк открыл в Кыргызстане "Исследовательский центр госзакупок". Что за хрень?
13:55  В 6 областях Казахстана вырубился свет
13:52  Махмадсаид Зувайдзода возглавил Госкомстрой Таджикистана
13:50  Турция утратила доступ к западным двигателям, - "НГ"
09:04  "Такую Конституцию мы не пропустим", - даже экс-президентша Отумбаева поняла какую пакость затеяли "жапаровцы"
08:57  Афганский котел: кто выиграет от вывода войск США из страны, - А.Хроленко
08:29  Кулябец Абдуллозода возглавил Главное управления по защите госсекретов Таджикистана
08:17  "Изменения ради одного человека". Жапаризация Кыргызской конституции, - Г.Искакова
08:07  Казахстанская Компартия переименовалась в Народную. Имитация поли-партийности
08:04  Мировая гибридная война и развитие России, - Сергей Глазьев
07:54  Мы их душили, душили... КазСуд приговорил убийцу проститутки к... полутора годам
07:51  Курдайских погромщиков КазСуд отпускает на свободу - 100 часов исправительных работ в наказание...
00:20  В китайском вопросе хвост Трампа виляет собакой Байдена, - В.Скосырев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Байден - потомок запорожского казака Байды? УкрНаука, сука, жива...
14:45 21.11.2020

Правда ли, что новый президент США - потомок запорожского казака Байды
Украинский ученый заявил, что предком Джо Байдена был основатель Запорожской Сечи Вишневецкий-Байда

Евгений ЧЕРНЫХ

Ну и никак не могла не оценить заслуги своего куратора незалежная.

Украинцы надеются получить по 38 кг золота на нос.

Встреть я эту новость в российском интернете, улыбнулся бы, посчитав за обычную байду, то бишь чепуху, стеб, вранье. "Мало кто знает, что Байден - далекий потомок основателя Запорожской Сечи Вишневецкого-Байды. Именно его прапрапрадеду - лондонскому банкиру - передали на хранение золото Полуботка, благодаря которому и поднялись Штаты".

С Буддой земляки

Но прочитал я это в фейсбучной ленте одного киевского знакомца. На украинском языке. И даже посочувствовал новому хозяину Белого дома. Боюсь, свежеиспеченные "земляки" теперь с него не слезут, требуя назад золотишко.

Догадываюсь, кто мог запустить сенсацию. Человек, чей девиз "Я мудрость пью из черепа эпохи, и у напитка украинский вкус..."

Валерий Михайлович Бебик. Доктор политических, кандидат психологических наук, профессор. Проректор открытого международного университета "Украина". Бывший сотрудник администрации, пресс-службы президента Украины…

Сей достойный муж прославился историческими открытиями поистине мирового масштаба. Вот лишь некоторые.

- Украина - родина мамонтов. Первый в мире музыкальный ансамбль появился на Черниговщине, где охотники у костра после поедания добычи наслаждались тарахтением на обглоданных костях зверей-исполинов.

- Украинская земля - место зарождения религии и письменности на планете. Здесь родился Зороастр - первый пророк единого бога Солнца.

- Старейший храм планеты - Каменная Могила (ХІІ - ІІІ тыс. до н. э.). Его жрецы на древней запорожской земле создали миф о сотворении мира и разработали основы религиозного мышления, которые легли в основу всех ныне сущих мировых религий.

- Скифо-трипольская цивилизация имела многотысячные города, двухэтажные дома, прирученного коня, плуг, символы креста и полумесяца (за 3 тыс. лет до христианства и 3,6 тыс. лет до ислама).

- Христос - галичанин. Распяли его не на Голгофе, а на Говерле, самой высокой украинской горе в Карпатах.

- Бог Будда принадлежал к будинам, проживавшим на территории древней Украины. Имя этого народа сохранилось в названиях населенных пунктов Середина-Буда (Сумщина), Буда (Черниговщина) и т. д.

- Бог Вишну - Вишня. Так его назвали древние украинцы, переселившиеся в Индию.

- Название главного египетского храма Хет-ка-Птах звучит очень уж по-украински: "Хата-Птаха". Первый фараон Египта Менес - из райцентра Мена на Черниговщине, как и знаменитая Нефертити. Тутанхамон - тоже укр. Как и Чингисхан, хан Мамай, Тохтамыш…

- Античный мир получил свое название от праукраинского племени антов. Платон, Аристотель и ряд других великих философов древности - укры.

- Основатели Рима Ромул и Рем - выходцы из г. Ромны на Сумщине.

- Римский император Сулла - выходец из Посулья.

- Столицу Ливии г. Триполи так назвали эмигранты из Триполья - села в Киевской области.

Вы крутите пальцем у виска? Совершенно напрасно. Планетарные открытия Бебика зафиксированы в газете "Голос Украины" - органе Верховной рады. Озвучены на радио, ТВ. Так что все очень серьезно.

Сенсация про украинские корни Байдена, как видим, аккурат в научном стиле Бебика.

Ужас турецкого султана

А кто, собственно, предок нового президента Америки? Волынский православный князь Дмитрий Иванович Вишневецкий-Байда. Его еще называют первым украинским гетманом. В 1555 году на днепровском острове Малая Хортица построил городок-крепость, прототип Запорожской Сечи, казацкой вольницы, воспетой в повести Гоголя "Тарас Бульба" и одноименном фильме Бортко, а также на знаменитой картине Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Отсюда Вишневецкий ходил в походы на турок и татар, наводя ужас на султана. Брал Очаков. Служил Ивану Грозному. Царь выделил Вишневецкому на кормление городок Белев (ныне в Тульской области), удостоил титула князь Белевский. Но однажды счастье боевое изменило основателю Запорожской Сечи. Раненым он попал в плен. Согласно легенде султан Сулейман I предлагал ему большой пост в империи и свою дочь в жены, если тот примет ислам и присягнет ему на верность. Православный князь отказался переходить в "проклятую веру". Взбешенный Сулейман приказал подвесить Байду на железный крюк за ребра на крепостной стене Стамбула. Князь висел на стене три дня и три ночи, продолжая свирепо ругать веру турок и славить Христа. Пока его не пристрелили из луков. Остров Малая Хортица сейчас носит имя Байды, там стоит памятник Вишневецкому.

Дурень думкой богатеет

История с золотом Полуботка, которое якобы попало в руки уже английскому предку Байдена, и вовсе фантастическая. Его называют самым большим наследством в мире, до сих пор не востребованным.

Дело было так. Богатейший черниговский полковник Павел Полуботок возжелал стать гетманом Малороссии. Подмазал вороватого сподвижника царя Александра Меншикова и получил должность. Лучше бы он этого не делал! Грозный Петр отправил Павла за коррупцию в Петропавловскую крепость, где тот и умер в 1724 году. И все о нем забыли. Как вдруг в 1907 году профессор-историк Александр Рубец опубликовал в журнале "Новое время" сенсацию. Дескать, незадолго до ареста гетман отправил в английский банк 200 тысяч золотых монет (две бочки!) под 7,5%. Министерство иностранных дел России выписало ордер на расследование российскому консульству в Лондоне. В городе Стародубе собрались около сотни наследников Полуботка. Скинулись, наняли адвоката Кулябко-Корецкого, чтобы тот съездил в Лондон, отыскал наследство. Первая поездка Кулябки результатов не дала, а потом началась Первая мировая…

Очередной ажиотаж вокруг золота гетмана возник в незалежной в 90-е. Когда страна отделилась от Москвы. Полуботок якобы завещал 80% золота на будущее независимой Украины (!), а остальное - своим наследникам. С процентами набежало 22 триллиона фунтов стерлингов! Такое умопомрачительное богатство само плыло в руки! Поэт Владимир Цибулько подсчитал: если золото будет возвращено, на каждого гражданина независимой Украины придется 38 кг. И работать никому не надо. Когда премьер Великобритании Маргарет Тэтчер прибыла с официальным визитом в Киев, ей поступил депутатский запрос о золоте. Украинский парламент создал специальный комитет во главе с историком-академиком Петром Тронько. Тот съездил в Лондон, но следов золота не нашел. И не мог найти. Судя по расследованию издания "Коммерсантъ - Власть", хитрый член политбюро Анастас Микоян вроде бы тайно договорился с англичанами, что СССР не будет предъявлять претензий Лондону в обмен на урегулирование советских долгов Великобритании.

Вот сколько всего переплелось в коротком сообщении про украинские корни нового президента США. Но знает ли сам Байден, католик с ирландскими корнями по матери, про православного предка из Запорожской Сечи - большой вопрос. Думаю, ему сейчас вообще не до генеалогического древа. Его прапрапрадед по отцу Уильям Байден действительно родился в Англии и эмигрировал в Соединенные Штаты. Имел ли он отношение к золоту гетмана, неизвестно. Но даже если имел, то, судя по громкой коррупционной истории сына президента на Украине, граждане незалежной ничего от Байдена не получат. На Джо где сядешь, там и слезешь. Остается им пить водку "Золото Полуботка", выпускаемую во Львове с 2000 года.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605959100
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Республиканский бюджет 2021-2023: Больше половины средств направят на социальную сферу
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года №770
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2020 года №772
- Счетным комитетом подведены итоги аудита 3-го направления Государственной программы "Еңбек" и Дорожной карты занятости
- Сенаторы обсудили вопросы скотокрадства в приграничных регионах
- Назначены руководители предвыборных штабов "Nur Otan" в регионах
- Представители Центра зеленых финансов и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка обсудили инициативы по развитию рынка устойчивого финансирования в Казахстане
- Лидер партии Adal ответил на слухи, что его поддерживает зять Назарбаева
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  