Байден - потомок запорожского казака Байды? УкрНаука, сука, жива...

14:45 21.11.2020

Правда ли, что новый президент США - потомок запорожского казака Байды

Украинский ученый заявил, что предком Джо Байдена был основатель Запорожской Сечи Вишневецкий-Байда



Евгений ЧЕРНЫХ



Ну и никак не могла не оценить заслуги своего куратора незалежная.



Украинцы надеются получить по 38 кг золота на нос.



Встреть я эту новость в российском интернете, улыбнулся бы, посчитав за обычную байду, то бишь чепуху, стеб, вранье. "Мало кто знает, что Байден - далекий потомок основателя Запорожской Сечи Вишневецкого-Байды. Именно его прапрапрадеду - лондонскому банкиру - передали на хранение золото Полуботка, благодаря которому и поднялись Штаты".



С Буддой земляки



Но прочитал я это в фейсбучной ленте одного киевского знакомца. На украинском языке. И даже посочувствовал новому хозяину Белого дома. Боюсь, свежеиспеченные "земляки" теперь с него не слезут, требуя назад золотишко.



Догадываюсь, кто мог запустить сенсацию. Человек, чей девиз "Я мудрость пью из черепа эпохи, и у напитка украинский вкус..."



Валерий Михайлович Бебик. Доктор политических, кандидат психологических наук, профессор. Проректор открытого международного университета "Украина". Бывший сотрудник администрации, пресс-службы президента Украины…



Сей достойный муж прославился историческими открытиями поистине мирового масштаба. Вот лишь некоторые.



- Украина - родина мамонтов. Первый в мире музыкальный ансамбль появился на Черниговщине, где охотники у костра после поедания добычи наслаждались тарахтением на обглоданных костях зверей-исполинов.



- Украинская земля - место зарождения религии и письменности на планете. Здесь родился Зороастр - первый пророк единого бога Солнца.



- Старейший храм планеты - Каменная Могила (ХІІ - ІІІ тыс. до н. э.). Его жрецы на древней запорожской земле создали миф о сотворении мира и разработали основы религиозного мышления, которые легли в основу всех ныне сущих мировых религий.



- Скифо-трипольская цивилизация имела многотысячные города, двухэтажные дома, прирученного коня, плуг, символы креста и полумесяца (за 3 тыс. лет до христианства и 3,6 тыс. лет до ислама).



- Христос - галичанин. Распяли его не на Голгофе, а на Говерле, самой высокой украинской горе в Карпатах.



- Бог Будда принадлежал к будинам, проживавшим на территории древней Украины. Имя этого народа сохранилось в названиях населенных пунктов Середина-Буда (Сумщина), Буда (Черниговщина) и т. д.



- Бог Вишну - Вишня. Так его назвали древние украинцы, переселившиеся в Индию.



- Название главного египетского храма Хет-ка-Птах звучит очень уж по-украински: "Хата-Птаха". Первый фараон Египта Менес - из райцентра Мена на Черниговщине, как и знаменитая Нефертити. Тутанхамон - тоже укр. Как и Чингисхан, хан Мамай, Тохтамыш…



- Античный мир получил свое название от праукраинского племени антов. Платон, Аристотель и ряд других великих философов древности - укры.



- Основатели Рима Ромул и Рем - выходцы из г. Ромны на Сумщине.



- Римский император Сулла - выходец из Посулья.



- Столицу Ливии г. Триполи так назвали эмигранты из Триполья - села в Киевской области.



Вы крутите пальцем у виска? Совершенно напрасно. Планетарные открытия Бебика зафиксированы в газете "Голос Украины" - органе Верховной рады. Озвучены на радио, ТВ. Так что все очень серьезно.



Сенсация про украинские корни Байдена, как видим, аккурат в научном стиле Бебика.



Ужас турецкого султана



А кто, собственно, предок нового президента Америки? Волынский православный князь Дмитрий Иванович Вишневецкий-Байда. Его еще называют первым украинским гетманом. В 1555 году на днепровском острове Малая Хортица построил городок-крепость, прототип Запорожской Сечи, казацкой вольницы, воспетой в повести Гоголя "Тарас Бульба" и одноименном фильме Бортко, а также на знаменитой картине Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Отсюда Вишневецкий ходил в походы на турок и татар, наводя ужас на султана. Брал Очаков. Служил Ивану Грозному. Царь выделил Вишневецкому на кормление городок Белев (ныне в Тульской области), удостоил титула князь Белевский. Но однажды счастье боевое изменило основателю Запорожской Сечи. Раненым он попал в плен. Согласно легенде султан Сулейман I предлагал ему большой пост в империи и свою дочь в жены, если тот примет ислам и присягнет ему на верность. Православный князь отказался переходить в "проклятую веру". Взбешенный Сулейман приказал подвесить Байду на железный крюк за ребра на крепостной стене Стамбула. Князь висел на стене три дня и три ночи, продолжая свирепо ругать веру турок и славить Христа. Пока его не пристрелили из луков. Остров Малая Хортица сейчас носит имя Байды, там стоит памятник Вишневецкому.



Дурень думкой богатеет



История с золотом Полуботка, которое якобы попало в руки уже английскому предку Байдена, и вовсе фантастическая. Его называют самым большим наследством в мире, до сих пор не востребованным.



Дело было так. Богатейший черниговский полковник Павел Полуботок возжелал стать гетманом Малороссии. Подмазал вороватого сподвижника царя Александра Меншикова и получил должность. Лучше бы он этого не делал! Грозный Петр отправил Павла за коррупцию в Петропавловскую крепость, где тот и умер в 1724 году. И все о нем забыли. Как вдруг в 1907 году профессор-историк Александр Рубец опубликовал в журнале "Новое время" сенсацию. Дескать, незадолго до ареста гетман отправил в английский банк 200 тысяч золотых монет (две бочки!) под 7,5%. Министерство иностранных дел России выписало ордер на расследование российскому консульству в Лондоне. В городе Стародубе собрались около сотни наследников Полуботка. Скинулись, наняли адвоката Кулябко-Корецкого, чтобы тот съездил в Лондон, отыскал наследство. Первая поездка Кулябки результатов не дала, а потом началась Первая мировая…



Очередной ажиотаж вокруг золота гетмана возник в незалежной в 90-е. Когда страна отделилась от Москвы. Полуботок якобы завещал 80% золота на будущее независимой Украины (!), а остальное - своим наследникам. С процентами набежало 22 триллиона фунтов стерлингов! Такое умопомрачительное богатство само плыло в руки! Поэт Владимир Цибулько подсчитал: если золото будет возвращено, на каждого гражданина независимой Украины придется 38 кг. И работать никому не надо. Когда премьер Великобритании Маргарет Тэтчер прибыла с официальным визитом в Киев, ей поступил депутатский запрос о золоте. Украинский парламент создал специальный комитет во главе с историком-академиком Петром Тронько. Тот съездил в Лондон, но следов золота не нашел. И не мог найти. Судя по расследованию издания "Коммерсантъ - Власть", хитрый член политбюро Анастас Микоян вроде бы тайно договорился с англичанами, что СССР не будет предъявлять претензий Лондону в обмен на урегулирование советских долгов Великобритании.



Вот сколько всего переплелось в коротком сообщении про украинские корни нового президента США. Но знает ли сам Байден, католик с ирландскими корнями по матери, про православного предка из Запорожской Сечи - большой вопрос. Думаю, ему сейчас вообще не до генеалогического древа. Его прапрапрадед по отцу Уильям Байден действительно родился в Англии и эмигрировал в Соединенные Штаты. Имел ли он отношение к золоту гетмана, неизвестно. Но даже если имел, то, судя по громкой коррупционной истории сына президента на Украине, граждане незалежной ничего от Байдена не получат. На Джо где сядешь, там и слезешь. Остается им пить водку "Золото Полуботка", выпускаемую во Львове с 2000 года.