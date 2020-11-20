 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Сонный Джо" спешит на помощь либералам всего мира, - А.Соколов
14:56 21.11.2020

"Сонный Джо" спешит на помощь?
Наши либералы просят Байдена вступить в более активную конфронтацию с Россией

Андрей Соколов

Итоги выборов в США, в результате которых представитель Демократической партии Джо Байден может быть объявлен президентом, возбудили либеральную оппозиционную тусовку в России. Она надеется, что именно "сонный Джо", как окрестили его американские СМИ, даст "решительный бой" Путину и окажет ей самой решительную поддержку.

Узнав о лидерстве Байдена, либеральный активист Илья Яшин восторженно написал в своем Твиттере: "Трамп, похоже, проигрывает. Президентом станет Байден, который убеждал Путина уйти еще в 2011-м и использует его имя как ругательство". А известный прежде теннисист Евгений Кафельников, окопавшийся за границей, с нескрываемой радостью воскликнул: "Конец "потоку из Севера", конец рублю, конец ценам на нефть, ну и конец 95% моим соотечественникам настает! Джо! Я в тебя верю!"

Довольно потирает руки и известный русофоб Гарри Каспаров, предвкушая усиление американских санкций против России: "Через несколько месяцев возникнет ситуация, когда через Конгресс и Сенат могут пройти любые самые жесткие санкции, если администрация Байдена будет готова пойти на усиление конфронтации", что, по его словам, "более чем вероятно".

Байдена в президенты… России!

Разгорячились эти господа настолько, что на сайте их информационного рупора "Эхо Москвы" в разделе "Опросы" уже предложено оценить Байдена, как… "лидера России"! Подобного рода голосования на "Эхе" не являются редкостью. Там постоянно проводят подобные провокационные опросы, предлагая в качестве потенциальных лидеров нашей страны самые экзотические фигуры, как бы показывая, что нынешнее руководство нашей страны никуда не годится и нам следует срочно искать кого-то другого на пост президента. Читателям сайта "Эха" уже предлагалось проголосовать за него и за нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, и за президента Израиля Беньямина Нетаньяху, и за президента Грузии Саломе Зурабишвили, и за премьер-министра Англии Бориса Джонсона, и за бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и даже за императора Японии Нарухито.

Лучше всего для роли руководителя России подошел бы политический деятель из-за рубежа, где, по мнению доморощенных либералов, свобода и демократия цветут пышным цветом. Конечно, можно было бы посмеяться над этим, если бы не было все так серьезно.

На сей раз такой опрос приобретает почти зловещий подтекст, в связи с тем, что Байден известен как куда более яростный недруг России, чем даже нынешний президент США Дональд Трамп и, согласно всем прогнозам, собирается занять в отношении нашей страны еще более жесткую позицию. И вот уже, судя по результатам этого провокационного голосования, большинство - 55% из числа аудитории "Эха" абсолютно согласны с тем, чтобы президентом России стал американец Джо Байден!

По согласованию с США

Такая подрывная позиция российской "пятой колонны", а иначе действия "Эха" не назовешь, с явным одобрением встречена в США. Так, самый авторитетный американский еженедельник "Тайм" уже опубликовал статью под заголовком "Как российское оппозиционное движение рекомендует Байдену вступить в конфронтацию с Путиным".

"Российский президент Владимир Путин пока хранит молчание по поводу победы избранного президента Джо Байдена на ноябрьских выборах. Зато другие русские не стали соблюдать в сложившейся ситуации тактичную тишину. Оппозиционный лидер Алексей Навальный, все еще оправляющийся после отравления предназначенным для военных целей нервно-паралитическим химоружием в августе, поздравил Байдена в сети "Твиттер" еще 8 ноября. Он расхвалил "свободные и честные выборы" в США. И даже специально отметил, что такие выборы являются "привилегией, которая доступна не всем странам", - одобрительно похлопывает российскую оппозицию по плечу автор статьи в "Тайм" Мадалайн Роуч.

"Когда Байден займет свой офис в Белом доме в январе, и так задействованные в постоянной борьбе лидеры российской оппозиции сразу же призовут его более активно вступить в конфронтацию с путинским режимом, - невольно выдает "Тайм" согласованные, как видно с США, планы российской либеральной оппозиции.

В этой связи американское издание цитирует известного русофоба Владимира Кара-Мурзу, которого оно представляет, как "активиста российского демократического движения". "Президент должен перестать легитимировать и таким образом давать силы путинскому режиму, который нарушает или просто игнорирует демократические нормы. И если честно: в течение 20-летнего срока путинского правления ни один президент США не сделал этого", - жалуется Кара-Мурза.

"Трамп, - негодует оппозиционер, - похвалил Путина за его стиль руководства, предложил вернуть Россию в состав нынешней Большой семерки и даже подверг сомнению выводы своих собственных спецслужб во время совместной пресс-конференции с Путиным... В отличие от многих мировых лидеров, Трамп так и не собрался осудить Россию за отравление Навального. Кроме того, Трамп, в отличие от лидеров Великобритании и Евросоюза, не наложил соответствующих санкций на Россию".

Обругав Трампа, Кара-Мурза тут же начинает горячо расхваливать Байдена: "Байден тем временем уже осудил Россию за отравление Навального и заявил, что "молчание Трампа - это соучастие в преступлении". В марте он обещал "заставить Россию заплатить настоящую цену" за ее правонарушения во внутренней и внешней политике. Байден также пообещал "стоять плечом к плечу с российским гражданским обществом".

Санкции и смена руководства России

А после этого Кара-Мурза начинает канючить, требуя, чтобы США заняли по отношению к России еще более жесткую позицию, требуя новых санкций. "По мнению Владимира Кара-Мурзы, - пишет "Тайм", - неплохим дебютным ходом для администрации Байдена было бы наложить санкции на шестерых кремлевских чиновников, которые уже подверглись санкциям со стороны ЕС в связи с отравлением Навального. Можно было бы также подвергнуть санкциям и других российских чиновников в соответствии с Актом Магнитского".

Кара-Мурза фактически требует от США, чтобы они приняли меры для смены политического руководства России. "Для российской оппозиции 2024-й будет годом, когда обещание Байдена занять твердую позицию по России подвергнется испытанию", - заявил он "Тайм".

"Весной 2024 года Россия будет проводить президентские выборы. По результатам конституционной реформы, которая, по оценке Европейского парламента, была "введена в действие неправильно", у Путина появляется возможность сохранять президентский пост и после окончания его последнего мандата в 2024 году. Эти поправки в конституцию незаконны и не имеют никакой юридической силы… Должна быть четкая политика непризнания со стороны свободного мира, безусловно, руководимого Соединенными Штатами", - убеждает американцев Кара-Мурза.

"Санкции - это не серебряная пуля", - цитирует "Тайм" другого ярого либерала - Владимира Ашуркова, называя его исполнительным директором некоего Антикоррупционного фонда России. "Хотя личные, персонально направленные против того или иного человека санкции могут быть очень полезны, не они являются самыми эффективными инструментами в достижении долговременных перемен в России. Особенно в том, что касается гражданских свобод или свободы прессы... Самым важным аспектом внешней политики США в отношении России должно стать восстановление США в роли глобальной державы, продвигающей демократию и права человека. А также державы, укрепляющей трансатлантические отношения через НАТО", - говорит Ашурков.

Понятно, что "Тайм" недаром поместил эти провокационные интервью с бежавшими из России русофобами, которые выражают мнение "пятой колонны" в России, уповающей на то, что с приходом Байдена в Белый дом давление США на Россию усилится. Это – своего рода сигнал о поддержке со стороны возвращающегося к власти в США либерального истеблишмента.

Трамп, конечно, не делал для нашей страны ничего хорошего, постоянно накладывал на Россию все новые и новые санкции, но либералам этого мало. Они жаждут прорваться к власти в России и, понимая, что самим им это сделать не удастся, рассчитывают, что "заграница им поможет". Ну, а Байден и его окружение, как видно, именно этим и собираются заняться.

Специально для "Столетия"

Источник - stoletie.ru
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