Назван тайный козырь Трампа, позволяющий выиграть выборы президента США, - "МК"

16:56 21.11.2020

Джорджия осталась за Байденом, но это не конец - ждут "Кракена"



Пересчет голосов на выборах президента США в штате Джорджия закончен. По результатам повторного подсчета победил Джо Байден – пусть его преимущество и сократилось на 1500 голосов, этого было явно недостаточно для итоговой победы Трампа. Еще в момент начала пересчета было чувство, что Джорджия – последняя надежда действующего президента, и после поражения в ней он непременно должен поднять белый флаг.



Однако вместо этого Трамп начал "призывать Кракена". Президент продолжает бой.



Джо Байден победил в Джорджии по результатам пересчета. Это большая победа для демократа. По официальным данным Байден набрал на 12 тысяч голосов больше, или же на 0,2%. Перед пересчетом этот показатель был 0,3%.



"Разница между результатами пересчета и предыдущими результатами находится в пределах ожидаемой погрешности, которая возникает при ручном пересчете бюллетеней. Проверка прошла успешно", - заявил один из людей, руководивших повторным подсчетом, Бен Адида.



Еще неделю назад, когда пересчет был объявлен, Джорджия казалась наиболее удачным штатом для того, чтобы начать камбэк Трампа ко второму сроку. Этот штат находится под полным контролем Республиканской партии с минимальным отрывом Байдена. Если бы Трампу удалось там победить, это бы подорвало легитимность остальных результатов. Их было бы оспаривать куда легче.



Но Трамп проиграл. При том, что это был штат с лояльным руководством. При минимальном отрыве Байдена. При большом внимании сторонников. Лучшие услович получить будет очень непросто, так есть ли смысл продолжать борьбу?



Как ни странно, Трамп уверен, что есть. Во-первых, его штаб не считает окончательными результаты пересчета голосов в Джорджии. Дело в том, что президент США требовал проверки подписей и дат отправления почтовых бюллетеней, а получил простой пересчет голосов. Как сказал адвокат главы государства Руди Джулиани, "фальшивые бюллетени были просто подсчитаны еще раз".



Штаб Трампа будет требовать еще одного пересчета голосов, в этот раз с их аудитом. По результатам этой проверки республиканец надеется победить. Однако едва ли это возможно – губернатор-республиканец Брайан Кемп мог приказать провести аудит еще во время первого пересчета, однако, несмотря на многочисленные требования Трампа, не стал это делать. Едва ли он резко изменит свое мнение.



По-хорошему, это должен был быть конец борьбы. Без Джорджии Трампу надо выигрывать три штата из пяти, причем в обязательном порядке брать Пенсильванию. Кроме того, провал в Джорджии должен был подорвать серьезность заявлений президента. Однако вместо этого вера в Трампа не то, что не рухнула, она, напротив, укрепилась.



Среди американских консерваторов уже давно большую популярность обрели конспирологические теории. Самая известная из них – теория Q-Anon. Она стала настолько популярной, что несколько ее последователей избрались в Конгресс. Суть этой теории в том, что у Трампа и "хороших парней" все схвачено, и в самый темный момент внезапно придет разоблачение всех "злодеев", прямо как кавалерия из-за холма в голливудском фильме.



Примерно такая же теория существует относительно этих выборов. Она более известна как теория Кракена. Ее назвали в честь легендарного морского монстра, который может прятаться под водой, а потом внезапно нападать из ниоткуда и топить целые флотилии. Сторонники президента верят, что в какой-то момент Трамп обнародует неопровержимые доказательства массовых фальсификаций, после чего все суды признают его безоговорочную победу.



Эта теория возникла не случайно. Ее фактически создали внутри администрации Трампа. В первую очередь к ней причастен адвокат президента Руди Джулиани, который неоднократно заявлял о том, что республиканцы обладают неопровержимыми доказательствами фальсификаций со стороны демократов.



И вот буквально в тот же день, когда и были опубликованы результаты подсчетов в Джорджии, Джулиани провел пресс-конференцию. На ней выступили сразу несколько адвокатов президента, которые обвинили Демократическую партию в подтасовках.



Руди Джулиани (который обильно потел, да так, что от волнения у него потекла краска для волос) заявил, что у демократов был план, которые координировался сверху. "Это не единичное мошенничество с избирателями в одном штате. Эта модель повторятся точб-в-точь в ряде штатов", - сказал адвокат.



"Я могу доказать это 18 разными способами", - похвастался Джулиани. Правда, единственное доказательство, которое он реально привел, звучало так: "Когда я ложился спать в ночь выборов, Трамп был впереди во всех колеблющихся штатах".



Мягко говоря, это звучит очень сомнительно. По такой же логике можно доказать, что сборная России не проиграла сборной Сербии в недавнем матче, только вот правдой это все равно не станет.



Вместе с Джулиани выступала юрист штаба Трампа Сидни Пауэлл. Она заявила, что "нет никаких сомнений, что система подсчета голосов Доминион допускала манипуляции с голосами в пользу Джо Байдена". Она обвинила в разработке этого оборудования коммунистические режимы Венесуэлы, Кубы и Китая. Ее заявление звучало иногообещающе.



С Сидни Пауэлл связался наиболее известный ведущий США (и сторонник Трампа) Такер Карлсон. Он заявил, что готов предоставить ей целую неделю в эфире своей ежедневной передачи (которая собирает рекордные просмотры), однако юрист отказалась. Это все звучало весьма обескураживающее.



Многие сторонники Трампа восприняли пресс-конференцию Джулиани как предвестник появления того самого "Кракена". Однако на данный момент республиканцы не предъявили ни одного доказательства существования этого мифического существа. Есть ли вообще "Кракен" - очень большой вопрос. Исключать его существование нельзя, но с каждым днем все меньше верится в то, что он объявится.



Но есть и другое мнение. Каждый день, проведенный в ожидании появления республиканского монстра из глубин, все больше убеждает сторонников Трампа в том, что они правы. По данным последних опросов, больше половины республиканцев уверены, что Трамп победил, но у него украли победу. Среди всех американцев 44% людей считают, что действующий президент не должен признавать поражение.



Скорее всего, Трамп его и не признает. Вряд ли это сохранит за ним власть, но вот веру людей сохранит точно. Кроме того, ближайшие 4 года тема "украденных выборов" точно не будет отпускать Байдена (вспомните Трампа и "российский след"). И есть реальная вероятность, что к промежуточным выборам 2022 года и президентским 2024 республиканцы подойдут как единый организм, который жаждет справедливости и возвращения "украденного президентства".



Кракеном могут оказаться те самые люди, которые ждут его появления на берегу. Возможно, они сами того не осознавая, и нанесут ответный удар, пусть и несколько лет спустя. Тогда они могут привести к победе на выборах своего кандидата – может и не лично Дональда Трампа, но одного из его горячих сторонников.



Появится ли на поверхности "Кракен Трампа" сказать сложно, но через несколько лет из глубин океана может вынырнуть его старший брат – "Кракен трампизма".



Дм. Гуляев

20.11.2020