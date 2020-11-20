Агентство по контролю за наркотиками Таджикистана возглавил молодой прокурор Вохидзода

17:10 21.11.2020

18 ноября 2020, президент Таджикистана Эмомали Рахмон своими указами сменил руководителей некоторых ведомств, а также главу Истаравшана.



Кадровые изменения произошли в Агентствах по наркоконтролю и антикоррупции, Генпрокуратуре, сообщает "Азия-Плюс", ссылаясь на источник в правительстве.



Директор Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана Шерхон Салимзода снят с должности в связи с уходом на пенсию. Снятие с должности Салимзода "Азия-Плюс" подтвердили сотрудники АКН.



Вместо него назначен уже бывший прокурор Согдийской области Хабибулло Вохидзода.



Другим указом с должности снят глава Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Саид Султонзода. Кто возглавит это агентство, источник не сообщает.



Прокурор района Сино Умед Рахмонзода назначен первым заместителем Генпрокурора Таджикистана. Новым председателем города Истаравшана назначен Адхам Мамурзода.