Экс-мэр Куляба Бахром Иноятзода осужден по 6 статьям на 12 лет колонии

17:32 21.11.2020

Бывший мэр Куляба Бахром Иноятзода осужден областным судом на 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии



ДУШАНБЕ, 20 ноя - Sputnik. Экс-мэр Куляба Бахром Иноятзода приговорен к 12 годам колонии, сообщил источник Sputnik Таджикистан в областном суде.



Суд состоялся в пятницу, 20 ноября. Иноятзода признан виновным по всем шести статьям обвинения.



Он обвиняется в растрате, мошенничестве, злоупотреблении властью, незаконном предоставлении земельного участка и отмывании доходов, полученных преступным путем.



"Бывший водитель Иноятзода - Хурсандали Хуррамов, проходивший по делу как соучастник, приговорен к 8 годам колонии. Еще двое подсудимых по этому делу, специалист отдела градостроительства мэрии Куляба Фируз Курбонов и завхоз мэрии Куляба Хуршед Ашурмадов, получили по 7 лет", - сообщили агентству в суде.

Прокуратура города Исфара

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В Исфаре секретарь суда задержан за получение взятки

Напомним, Бахром Иноятзода был задержан сотрудниками органов безопасности в июне 2020-го по подозрению в получении взятки. Он был взят под стражу после признательных показаний водителя и заведующего приемной главы города. Они заявили следственным органам, что совершали преступления по указанию чиновника.



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Гособвинитель просил суд отправить бывшего градоначальника за решетку на 14 лет. Также правоохранители просили дать 12 лет бывшему водителю Хурсанду Хуррамову и 5 лет - помощнику экс-мэра Фирузу Курбонову, которые проходят по уголовному делу как сообщники.



Бахром Иноятзода занимал должность председателя Куляба чуть более года, эту должность он получил в мае 2019-го.



Архитектор по профессии, ранее он занимал начальника Управления архитектуры и градостроительства Душанбе, начальником отдела в Госкомитете по архитектуре и строительству (2008-2014 гг.). Также был зампредом Хатлонской области и мэром Истаравшана.