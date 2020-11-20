В американских выборах обнаружили "красную угрозу", - "Къ"

19:20 21.11.2020

Адвокаты Дональда Трампа заявили, что победу демократам обеспечили "коммунистические деньги" из Китая, Венесуэлы и с Кубы



Штаб избранного президента США Джо Байдена категорически отверг обвинения в масштабных фальсификациях на президентских выборах, назвав их "абсурдными" и "исключительно ложными". Выступая на пресс-конференции в четверг, адвокаты президента США Дональда Трампа вновь обвинили демократов в "крупных махинациях" и объявили выборы "общенациональным сговором". По их словам, подсчет бюллетеней вела компания, связанная с бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом и действующим лидером страны Николасом Мадуро. А финансировалась она якобы "коммунистическими деньгами" из Китая и с Кубы.



"Очередной спектакль (адвоката Трампа.- "Ъ") Руди Джулиани, как всегда бывает во время его выступлений, раскрыл абсурдность утверждений Дональда Трампа о фальсификациях на выборах. Целый ряд судов, официальных лиц обеих партий и даже администрации Трампа подтвердил, что утверждения о масштабных фальсификациях на выборах - исключительно ложные",- заверил представитель избирательного штаба Джо Байдена Майк Гуин.



По словам господина Гуина, Дональд Трамп и "бешеный Джулиани" не могут взять и отменить решение американского народа, который избрал господина Байдена президентом США.

Такая реакция последовала в ответ на пресс-конференцию Руди Джулиани и других адвокатов Дональда Трампа, которая состоялась в четверг в Вашингтоне. Господин Джулиани в очередной раз подчеркнул: "Дональд Трамп выиграл выборы, а не Байден! Байден лидирует, потому что получил незаконные бюллетени… Дайте нам возможность, и мы докажем это в суде". Он выразил уверенность в том, что для фальсификации выборов в ряде штатов реализовывалась одна и та же схема "в соответствии с планом, который координировался централизованно". "Речь идет о городах, которые исторически считаются коррумпированными",- пояснил господин Джулиани. В качестве примеров он привел Детройт и Филадельфию.



Член юридической команды Дональда Трампа Сидни Пауэлл предъявила еще более масштабное обвинение. Она заявила на брифинге, что махинации носят международный характер. "То, с чем мы в действительности имеем дело… это массивное влияние коммунистических денег через Венесуэлу, Кубу и, вероятно, Китай на наши выборы в Соединенных Штатах",- поделилась она.



По словам госпожи Пауэлл, компании Dominion Voting Systems и Smartmatic Technology Software, которые вели подсчет голосов на выборах, "создали условия для того, чтобы была обеспечена победа Байдена".

Первая из этих компаний, сказала госпожа Пауэлл, принадлежит некоему бизнесмену из Венесуэлы, у которого есть связи с руководством страны. "У нас есть показания свидетелей, которые говорили о подобных вещах (махинациях на выборах.- "Ъ") в своих странах, экспортированных из Венесуэлы мистером Мадуро и мистером Чавесом, Кубой, и, конечно, мы знаем, что Китай имеет существенное присутствие в Венесуэле и глубокую заинтересованность в том, чтобы мистер Трамп не продолжал свою работу,- отметила госпожа Пауэлл и заключила: - Это иностранное вмешательство в наши выборы в наиболее преступной форме, какую только можно представить".



При этом конкретных доказательств нарушений избирательного процесса юристы господина Трампа на брифинге не привели. Они лишь заявили, что обладают точными доказательствами того, что в Пенсильвании не было проинспектировано 682 тыс. бюллетеней, а значит - их нельзя учитывать. Между тем апелляционный суд третьего округа США ранее отклонил иск республиканцев, которые требовали признать недействительными почти 10 тыс. бюллетеней, пришедших в Пенсильванию с опозданием.



Недействительными в итоге удалось признать лишь около 2,3 тыс. голосов избирателей штата. Они прибыли по почте и были забракованы, поскольку не имели отметки с датой отправления.

Такое решение было вынесено в ночь на пятницу по московскому времени.



Соратники американского президента призывают его признать победу Джо Байдена

Говоря о пресс-конференции соратников президента Трампа, экс-директор агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) Крис Кребс написал в Twitter, что это были "самые опасные 1 час 45 минут телевещания в истории Америки и, возможно, самые безумные". В среду господин Трамп уволил Криса Кребса с занимаемой должности, обосновав свое решение тем, что его "недавнее заявление о безопасности выборов 2020 года было крайне неточным, поскольку происходили массовые нарушения и мошенничество".



Выборы президента США состоялись 3 ноября, но окончательные итоги не подведены до сих пор. По данным СМИ, господин Байден набирает 306 голосов выборщиков, Дональд Трамп - 232. Необходимый минимум при этом составляет 270 голосов.



Марина Коваленко

"Коммерсантъ" от 20.11.2020,