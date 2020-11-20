Латинская Америка: трудные шаги к свободе, - С.Кожемякин

19:51 21.11.2020 Латинская Америка: трудные шаги к свободе



Латинская Америка остается центром борьбы реакционных и прогрессивных сил. Массовые волнения вспыхнули в Перу, неонацистские группировки Боливии прибегают к террору, а в Чили коммунисты создают альянс для разгрома неолиберальной модели.



"Долой их всех!"



Импичмент - событие в мировом масштабе нечастое, а переживающая его страна надолго погружается в политические баталии. Недавнее отрешение от должности президента Перу Мартина Вискарры, однако, разбило этот шаблон. 2 ноября парламент постановил начать процедуру, а уже неделю спустя проголосовал за импичмент. Все обсуждение заняло считанные часы.



Поводом стала взятка, якобы полученная Вискаррой в бытность губернатором региона Мокегуа около десяти лет назад. В то же время тщательного расследования не проведено, и до суда дело до сих пор не дошло. Все обвинение строится на показаниях нескольких бизнесменов. Да и какими бы тяжкими ни были коррупционные преступления, основанием для импичмента они не являются. Согласно Конституции, президент для этого должен совершить госизмену или, по крайней мере, препятствовать выборам. В итоге депутаты нашли лазейку, применив норму об отрешении президента по причине недееспособности. С такой унизительной формулировкой - "постоянная моральная недееспособность" - и был снят Вискарра.



Конечно, борьба за нравственную чистоту тут ни при чем. Президент пал жертвой сложных политических игр, начавшихся с момента его прихода к власти. Она досталась Вискарре автоматически. В марте 2018 года ушел в отставку - кстати, тоже под угрозой импичмента - Педро Пабло Кучински. Полномочия перешли к Вискарре как первому вице-президенту. На новом посту он проявил себя с неожиданной стороны, объявив войну коррупции и бросив вызов ведущим политическим силам. По его инициативе была ограничена депутатская неприкосновенность и ужесточены правила финансирования партий. В тюрьму вернули экс-президента Альберто Фухимори, приговоренного к 25-летнему заключению, но освобожденного Кучински. Та же участь постигла его дочь Кейко Фухимори - главу крупнейшей парламентской партии "Народная сила", обвиненную в коррупции.



Это вызвало острый конфликт, завершившийся роспуском парламента и новыми выборами. Их итог стал беспрецедентным. Из-за отсутствия графы "против всех" 3,5 млн избирателей - четверть всех принявших участие - испортили бюллетени, а ведущие партии, включая "Народную силу", либо набрали минимум голосов, либо не преодолели барьер. Однако из-за господства капитала, в том числе над СМИ, в парламент прошли преимущественно праволиберальные силы. Коалиции "Вместе за Перу" с участием Компартии не хватило лишь 0,2 процента, а другой левый альянс "Широкий фронт" получил всего 9 мест. Так что союзником Вискарры парламент не стал.



Не воспользовался президент и популярностью у населения, доходившей до 80 процентов. Вызвавшие горячее сочувствие шаги против коррумпированной элиты не сопровождались изменениями социально-экономической системы с ее бедностью и неравенством - одними из самых высоких в регионе. Основы этой системы были заложены в 1990-е годы Альберто Фухимори. Присвоив диктаторские полномочия, он провел неолиберальные реформы. Они включали тотальную приватизацию промышленности и системы соцобеспечения, лишение граждан трудовых прав. На левых обрушился террор. Жертвами операций против партизанского движения "Сияющий путь" стали десятки тысяч человек. Еще больше было брошено в концлагеря, а около 300 тыс. женщин подверглись принудительной стерилизации.



Несправедливый порядок сохранился до сегодняшнего дня. Этому способствует поддержка со стороны США и иностранного капитала, господствующего в горной добыче - главной отрасли перуанской экономики. Корпорации пользуются самыми широкими привилегиями. Они освобождены от многих платежей, включая налог на вывоз капитала, и от соблюдения экологических норм. Рабочие имеют минимум прав, сотни их ежегодно гибнут на производстве.



Пандемия подчеркнула порочность этой системы. Отсутствие доступной медицины и 1600 коек интенсивной терапии на 33-миллионную страну привели к катастрофе. По уровню смертности Перу оказалась на первом месте в Латинской Америке. Власти, введя строгий карантин еще в марте, вскоре сняли его по требованию корпораций. Однако тяжелых последствий избежать не удалось. Работы лишились свыше 6 млн жителей, а уровень бедности вырос на треть. В то же время огромная для страны сумма, эквивалентная 11 процентам ВВП, пошла на поддержку бизнеса.



Обострилась социальная напряженность. Забастовки против невыносимых условий труда дважды проводили медики. Шахтеры нескольких рудников отказались выходить на работу из-за массового заражения коронавирусом и нежелания владельцев обеспечить санитарные нормы. В общежитиях для горняков в ходу практика "горячих кроватей", когда работники разных смен используют одну постель по очереди. А на севере Перу пролилась кровь. Охранники канадской нефтедобывающей компании "Петротал" открыли огонь по индейцам, занявшим ее объект в знак протеста против отсутствия помощи в условиях пандемии. Четыре человека погибли, около двадцати ранены.



Депутаты воспользовались ситуацией для удара по президенту. Во-первых, они приняли ряд популистских решений, не поддержанных Вискаррой. Среди них заморозка платежей по кредитам и разрешение гражданам вывести часть средств из частных пенсионных фондов. Во-вторых, президента обвинили в коррупции.



Причин здесь несколько. Депутатов, 68 из которых сами являются фигурантами уголовных дел, явно пугали инициативы Вискарры. То же самое относится к популярности президента, которая, хоть и просела, остается намного выше рейтинга парламента. В условиях намеченных на следующий год выборов элиты избавились от опасного конкурента. Наконец, за импичментом может стоять иностранный капитал, привыкший иметь дело с подконтрольными фигурами. Вискарра не ставил под сомнение систему полуколониальной эксплуатации, но мог это сделать, став избранным президентом.



Простые жители выразили возмущение - причем не столько отставкой Вискарры, сколько произволом правящего класса. Лозунг "Долой их всех!" стал в эти дни самым популярным. Для разгона протестов власть применила силу, несколько человек погибли. Недовольство подстегивала фигура Мануэля Мерино - спикера парламента, к которому перешли президентские полномочия. Бывший бизнесмен, он провел крайне спорные назначения. Главой правительства стал бывший министр обороны Антеро Флорес-Араос, известный участием в "резне в Багуа" - разгоне протестов против соглашения о свободной торговле с США. Тогда, в 2009 году, погибли почти 30 человек.



Демонстрации привели к отставке Мерино, но "наследовавший" ему депутат Франсиско Сагасти представляет ту же элиту и тесно связан с глобальным капиталом. Много лет он был сотрудником Всемирного банка. Так что своих целей протестующие не добились. В отсутствие организующей силы их стихийные выступления обречены на провал.



Альянс достоинства



Ориентиром для перуанских трудящихся является Чили. 25 октября там прошел референдум, участники которого отвергли принятую при Пиночете Конституцию и проголосовали за разработку новой. Этим займется выбранное всенародным голосованием Учредительное собрание.



Как подчеркивают в Коммунистической партии Чили (КПЧ), октябрьская народная победа - гигантский шаг в борьбе за демонтаж наследия диктатуры. "Результаты референдума показали, что неолиберальная программа действует только в интересах правых и крупного бизнеса и что авторитарная модель, закрепленная в пиночетовской Конституции, категорически отвергается гражданами. Люди завоевали право на достойную жизнь", - говорится в декларации КПЧ.



Но, предупреждают коммунисты, до окончательной победы еще далеко, и правящий класс не уступит власть добровольно. Это подтверждается последними событиями. Конституционный суд, являющийся оплотом правых сил, наложил вето на законопроект о запрете оправдания диктатуры и ее преступлений. Верхняя палата парламента заблокировала предоставление специальной квоты в Учредительном собрании для индейцев, составляющих 12 процентов населения. А нижней палате удалось лишь с минимальным перевесом, при ожесточенном сопротивлении правых фракций, отправить в отставку главу МВД Виктора Переса, обвиненного в жестоком разгоне демонстраций.



Открытую поддержку чилийской буржуазии оказывают глобальные финансовые центры. Рейтинговое агентство "Мудис" потребовало, чтобы "фундаментальные аспекты экономической модели" остались незыблемыми. В их числе названы "свободный рынок, право частной собственности и независимость центрального банка".



Несмотря на показное одобрение народного волеизъявления (президент Себастьян Пиньера даже назвал референдум "триумфом народа и демократии"), власть попытается сорвать реформы. Прежде всего путем получения большинства в Учредительном собрании. Его выборы должны пройти в апреле следующего года. В связи с этим Компартия выступила за формирование широкого альянса сил, поддерживающих антинеолиберальную альтернативу. Войти в него предложено как левым партиям, так и общественным движениям и профсоюзам, участвовавшим в протестах.



Обнародованная КПЧ платформа требует создания государственной пенсионной системы, бесплатных здравоохранения и образования, обеспечения стабильной занятости с расширением трудовых прав и полномочий профсоюзов. "Мы добиваемся принятия подлинно демократической Конституции, которая отвечает потребностям трудящихся, а не элит", - заявляют коммунисты.



Реакция огрызается



Нельзя терять бдительности и левым силам Боливии. Напомним, выборы там завершились победой "Движения к социализму", ее кандидат Луис Арсе избран президентом.



Первоочередная задача новой власти - преодолеть последствия правления правой хунты. За год в стране вырос уровень безработицы и бедности, а системы здравоохранения и образования переживают кризис. Действия временщиков привели к росту внешнего долга и истощению резервов. По словам Арсе, правительство сосредоточит усилия на борьбе с бедностью и неравенством. "Есть другие способы развития, кроме сосредоточения богатства в руках единиц", - заявил он. У Арсе есть большой опыт в решении сложных проблем. С 2006 по 2019 год он возглавлял министерство экономики, вместе с соратниками добившись сокращения бедности и устойчивого развития Боливии.



Одним из первых решений стало введение "бонуса против голода". Это пособие будут получать свыше 4 млн нуждающихся. Также власти ввели налог на крупные состояния и приостановили процесс приватизации стратегических компаний.



Решительные шаги предприняты во внешней политике. Боливия восстановила дипотношения с Ираном, Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, в страну возвращены дипломаты, назначенные законным венесуэльским правительством. Наконец, в Боливию вернулся бывший президент Эво Моралес, после переворота живший в Аргентине. На родине его встретили тысячи сторонников.



Несмотря на твердо выраженную волю народа, правые отказываются признать поражение. Они попытались сорвать инаугурацию президента, потребовав от "мирового сообщества" не признавать итоги выборов и призвав армию взять власть в свои руки. "Нам предстоит новая борьба в защиту демократии, которую попирают социалисты", - заявил кандидат в президенты Луис Фернандо Камачо. Как отметил в связи с этим Луис Арсе, "правое меньшинство поднимает знамя "демократии" так же легко, как прибегает к насилию и переворотам".



Центром протестов стала провинция Санта-Крус - оплот богатых землевладельцев, уже пытавшихся отторгнуть регион от Боливии. Как и прежде, ведущую роль в выступлениях играют неонацистские группировки: "Валькирия", "Молодежный союз Санта-Крус" и т.д. Они нападают на левых активистов, не брезгуя бандитскими методами. 28 октября скончался глава Федерации профсоюзов горняков Орландо Гутьеррес. За несколько дней до этого 36-летнего члена "Движения к социализму" и организатора протестов против хунты жестоко избили. А 5 ноября было совершено покушение на самого Арсе. В штаб правящей партии бросили динамитную шашку. По чистой случайности никто не пострадал.



Трудящимся Боливии нельзя забывать ленинского предупреждения, что "всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться", ведь реакционные силы не оставят попыток взять реванш.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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