 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США требуют от Китая увеличить экспорт... обезьян, - Джоя да Сильва
00:15 22.11.2020

20 ноября 2020 г.
Джоя да Сильва | Neue Zürcher Zeitung
Разработка вакцины: скоро может возникнуть нехватка обезьян
"Многих макак-резусов, необходимых для исследований на животных, привозят из Азии. Среди прочего из-за того, что с начала года Китай блокирует экспорт животных, скоро исследовательские проекты в Европе и США могут затянуться", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Когда макаки-резусы заражаются коронавирусом, они страдают высокой температурой, кашлем, воспалением легких. Так же, как у людей, у пожилых животных заболевание протекает сложнее, при этом большая часть симптомов также затихает в течение двух недель. Схожесть с людьми делает обезьян идеальными животными для исследований - в том числе для разработки вакцин от Sars-CoV-2", - поясняет издание.

"Среди прочего из-за высокой стоимости, строгих предписаний относительно этичного отношения к животным, а также решительного противостояния защитников животных в девяти европейских центрах по разведению обезьян выращивается значительно меньше животных, чем необходимо науке. В результате ЕС импортирует почти 90% подопытных обезьян".

"Вакцины от Covid-19, в разработке которых достигнут наибольший прогресс, основываются на новых методах, - отмечает NZZ. - Как в потенциальной вакцине компаний Biontech/Pfizer, так и в вакцине от Moderna используется искусственно созданный наследственный материал, "матричная РНК" (mRNA). Ранее не было зарегистрировано ни одной вакцины на основе mRNA. Так как вакцины также вводятся детям и здоровым людям, они должны соответствовать особенно высоким требованиям по части безопасности. Поэтому на законодательном уровне предписано, что вакцины тестируются на животных", - говорится в статье.

"На ранних этапах испытания вакцины используются в основном мыши, хомяки и хорьки. Так как мыши не могут заболеть Sars-CoV-2, для исследований вакцины их подвергают генетической модификации. В Европе грызуны составляют более 70% подопытных животных; они используются в 700 раз чаще обезьян. Испытания на приматах зачастую являются последним шагом в разработке новых медикаментов - прежде чем затем они будут испытываться на людях. В США уже сегодня во многих местах не хватает "моделей", как называют животных исследователи. В Европе нехватка обезьян - лишь вопрос времени, говорит Кирк Лич, директор Европейской ассоциации исследований на животных".

"Нехватка обезьян связана с тем, что в ходе ускоренной разработки многочисленных медикаментов и вакцин от Sars-CoV-2 сильно возрос спрос на животных. (...) Кроме того, нехватку усугубляет и остановка экспорта Китаем. Это является проблемой прежде всего для США, где около 60% из 35 тыс. импортируемых обезьян привозятся из Китая. Так как многие потенциальные вакцины - в том числе от компаний Biontech/Pfizer и Moderna - тестируются в США, острая нехватка подопытных животных уже несколько месяцев доставляет проблемы фармацевтическим компаниям и исследовательским учреждениям".

"В надежде на то, что международная организация может побудить Китай к ослаблению запрета на экспорт обезьян, Европейская ассоциация исследований на животных в середине октября попросила о помощи ВОЗ. Но пока инициатива ассоциации не увенчалась успехом. Более того, по наблюдениям экспертов, Китай скупает питомники для обезьян в других азиатских странах, говорит Лич".

"Поэтому в США стоимость макак-резусов увеличилась в два раза. Отдельные животные стоят 10 тыс. евро, цитировал журнал The Atlantic одного из исследователей в США, фирма которого также тестировала вакцину Moderna на обезьянах. В Европе цены на обезьян поднялись на 50-70%, говорит Лич".

"(...) Из-за острой нехватки обезьян с апреля американские и европейские исследователи более интенсивно сотрудничают друг с другом, чтобы оптимально использовать ограниченное количество животных для разработки лекарств и вакцин от Covid-19. Поэтому нехватка подопытных животных, вероятно, замедлит в основном исследовательские проекты, работающие над медикаментами, не связанными с Covid-19", - пишет Neue Zürcher Zeitung.

Источник: Neue Zürcher Zeitung

Источник - инопресса
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