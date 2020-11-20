Сенсация в кыргызском Джалал-Абаде. Снялся с выборов последний кандидат на пост мэра

00:18 22.11.2020

В Джалал-Абаде назначены повторные выборы мэра из-за отказа единственного кандидата от участия



ЦИК назначила повторные выборы мэра города Джалал-Абада из-за отказа единственного кандидата от участия в голосовании.



Выборы главы города были назначены на 17 ноября. Свою кандидатуру выдвинул только Ормоков Эрнисбек Абдижалилович, который на парламентских выборах 4 октября баллотировался от партии "Мекенчил". Однако позже он подал заявление об отказе от дальнейшего участия, поэтому выборы признаны не состоявшимися.



ЦИК постановила назначить повторные выборы на 3 декабря.



Прежний мэр Джалал-Абада Мураталы Тагаев подал в отставку по собственному желанию 6 октября на фоне октябрьских событий, приведших к смене власти в стране.



Джалал-Абад - третий крупнейший город Кыргызстана с населением более 120 тысяч человек.