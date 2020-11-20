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Почему российскому ТВ нужна цензура, - И.Иванов
00:39 22.11.2020

Плевок в отечественное телевидение: Оно обло, огромно, стозевно и лаяй

Иннокентий Иванов

Плевок в отечественное телевидение: Оно обло, огромно, стозевно и лаяй

На сайте телеканала "Дождь" в начале 2014 года был опубликован опрос, в котором зрителям и читателям предлагалось ответить на вопрос: "Не стоило ли отдать Ленинград нацистам, чтобы спасти тысячи жизней?".

Сама формулировка вопроса не оставляла у читателей сомнений - конечно, нужно было сдать, ведь что угодно нужно сделать, "чтобы спасти тысячи жизней". Опрос проводился к 70-летию снятия блокады Ленинграда во время передачи "Дилетанты" - любимого исторического журнала главреда "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.

Тогда составители опроса не желали уточнить, а что подумают читатели, если узнают, что в случае сдачи Ленинграда все это население было бы отправлено в концентрационные лагеря или вовсе расстреляно на месте.

Создатели опроса на "Дожде" не приводили в пример сданный Киев, где до сдачи города "добрым и заботливым" немцам жило 400 тысяч человек, а после - 180 тысяч.

"Дилетанты" под скрипучий голос главреда "Эха" не рассказывали о судьбе захваченного немцами Ржева, из 30 тысяч жителей которого после обнаружили около 100 живых горожан.
Пример мирно и почти бескровно покорившихся европейских городов также некорректен.
Да, Париж был взят немцами и почти не пострадал, только в случае с Ленинградом "парижский сценарий" не прошел бы.

Цитируем публициста Дмитрия Губина: "Весь объем документов, который к сегодняшнему дню открыт, говорит об одном: Гитлер не ставил целью завоевать, покорить или оккупировать Ленинград. Он ставил целью Ленинград уничтожить, стереть с лица земли, причем вместе с жителями (приказ № 1601 от 22 сентября 1941 года). Сдача в плен не интересовала, как, скажем, не интересовали признавшие власть Гитлера евреи. Блокада и была ленинградским Холокостом. Город был окружен и должен был находиться в окружении, чтобы вымереть, - и он вымирал".

Все эти аналогии и факты "Дождь" осознанно опустил, за что и был наказан. За пару месяцев телеканал растерял свою миллионную аудиторию, так как был отключен от сетки вещания сразу несколькими операторам кабельного телевидения, в том числе НТВ-Плюс, Onlime, Акадо, "Дом.ru" и других.

В у "Дождя" осталось только интернет-вещание, сейчас же телеканал существует исключительно на платной подписке и на "Ютубе".

Уже тогда был поднят вопрос о необходимости цензурирования некоторых СМИ, и в том числе телеканалов.

Представьте себе страну, не промокающую под вечным "Дождем" и слушающую вездесущее "Эхо". Страну под оголтелой пропагандой самоуничижения, плевания в прошлое, расчеловечивания и исторического нигилизма.

Для тех, у кого "Россия - это большая одиночная камера", "Сталин хуже Гитлера" и "Ленинград нужно было сдать", не существует внутренних границ, а замарав историю прошлого века, они возьмутся за всю российскую государственность, от которой не оставят и камня на камне.

А телевидение до сих пор играет существенную роль в формировании массового сознания россиян, и если вы никогда не включаете телевизор, это не значит, что на многомиллионную аудиторию не транслируется антисоветский, а по сути, антирусский бред Сванидзе или историка Суворова.

Первый канал, "Россия-1" до сих пор в прайм-тайм крутят многочасовые документалки о злобном "энкэвэдэ", "сталингулаге" и прочих антисовестких мифах.

Картина мира у современного россиянина, это нельзя отрицать, сформирована благодаря российскому телевидению. Например, по словам лидера партии "ЗА ПРАВДУ" Захара Прилепина, оно "о́бло, озо́рно, огро́мно, стозе́вно и ла́яй".

Это гигантский колосс, насаждающий России антикультуру и буржуазную пропаганду. Как бы не вела сейчас себя российская власть, как не выставляла себя поборником морали и исторической правды, главный столп, на котором эта самая власть держится, единственный механизм, способный управлять массовым сознанием, который находится под управлением российской власти, тотально лжив, античеловечен, антикультурен, антиисторичен и глубоко буржуазен в самой своей сердцевине.

И пока российское государство не надавит сапогом на горло собственному же уродливому порождению - отечественному телевидению, мы так и будем продолжать задаваться вопросами: "А нужно ли было сдать Ленинград".

И здесь можно только приветствовать и поддерживать тезисы программы партии "ЗА ПРАВДУ": "Мы выступаем за радикальную цензуру. Необходимо создание общественных советов на всех телеканалах; должны вернуться высокие стандарты и высокая культура; требуем прекратить на телевидении все эти позорные ток-шоу, перемывающие грязное белье в прайм-тайм, запретить всевозможные „реалити-шоу" и подобное непотребство".

Источник - svpressa.ru
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