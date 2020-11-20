 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 22.11.2020
00:52  Уход Трампа в 6 сценариях, - Беренжер Вьенно
00:39  Почему российскому ТВ нужна цензура, - И.Иванов
00:29  Бег центробанков к валютной пропасти, - В.Катасонов
00:18  Сенсация в кыргызском Джалал-Абаде. Снялся с выборов последний кандидат на пост мэра
00:17  Уроки Карабахского. Как РосСолдаты миротворили там в 80-90-х
00:15  США требуют от Китая увеличить экспорт... обезьян, - Джоя да Сильва
00:02  Салям, жиробасы. В Узбекистане будут контролировать вес чиновников

Суббота, 21.11.2020
19:51  Латинская Америка: трудные шаги к свободе, - С.Кожемякин
19:20  В американских выборах обнаружили "красную угрозу", - "Къ"
17:32  Экс-мэр Куляба Бахром Иноятзода осужден по 6 статьям на 12 лет колонии
17:10  Агентство по контролю за наркотиками Таджикистана возглавил молодой прокурор Вохидзода
16:56  Назван тайный козырь Трампа, позволяющий выиграть выборы президента США, - "МК"
14:57  Есть ли у Европы альтернативы российскому газу? - С.Тихонов
14:56  "Сонный Джо" спешит на помощь либералам всего мира, - А.Соколов
14:51  Хорошо, что у верблюдов нет крыльев, а у мусульман – атомного оружия. Часть 2, - Н.Нуртазина
14:45  Байден - потомок запорожского казака Байды? УкрНаука, сука, жива...
14:36  Пул нест. Уволено руководство ТаджНацБанка
11:50  Японский премьер Суга получил 9-й дан по каратэ. С криком ийя и ударом ноги...
10:12  Кто возглавит байденовский ГосДеп США - Кунс или Блинкен?
10:10  Перед Казахстаном встает проблема "четырех Казахстанов", - Жан-Франсуа Марто
09:44  Путин нашел себе вторую Сирию. РосАрмия развернулась в Карабахе по полной, - "Къ"
09:41  "Унесенные с ветром"? Мирзиеев указал снять эпический фильм про Историю Узбекистана
09:27  УзбШкольники (1-6 кл.) будут изучать новый предмет - "Наука" (Science)...
00:48  Почему в Карабахе раздолбали армянскую армию, - генерал М.Акопян
00:43  Лидеры Афгана и Пакистана решили крепче задружиться, - "НГ"
00:39  Ради борьбы с Китаем США разожгли войну в Африке, - Г.Мирзаян
00:36  Печатный станок для страны-маслобойки: Украина не проходит через фейсконтроль даже на паперть, - С.Князев
00:28  Точка невозврата: В Белоруссии оппозиция начала жечь милицию из "черных списков"
Пятница, 20.11.2020
22:34  Казахстан. Пировали во время карантина...
21:37  Германия лишит Украину транзита российского газа, - О.Самофалова
21:30  Экологическую партию Узбекистана возглавил ботаник Комил Таджибаев
20:55  Узбекистанцы в России: как вспоминают родину и сохраняют традиции , - Алтынай Алиева
20:01  Провал на внешнем контуре. Почему Россия утрачивает свои позиции и авторитет в странах СНГ, - В.Тетекин
19:58  Уроки "Белорусской революции". Александр Лукашенко своевременно проделал работу над ошибками, - Р.Илющенко
19:55  Как Россия и Китай ответят на новую американскую ракету ПРО, - Economist
19:43  Есть ли будущее у казахстанской робототехники? - "Э-К"
18:57  Апофеоз незалежности. Украина: печальные итоги постсоветского существования, - Т.Ольховая
18:02  Кровавые следы толерантности. Европа годами создавала себе проблемы, которые теперь не в состоянии решить, - С.Иванов
17:48  АмерПрокуратура пытается обвинить в мошенничестве Иванку Трамп
17:18  Третья волна КОВИ грозит ввергнуть США в хаос, - Die Welt
17:07  Почти полмиллиона кыргызстанцев не смогут проголосовать на выборах
16:05  Умер от КОВИ кыргызстанский академик Жаныбек Шаршеналиев
15:40  Что такое демократические ценности европейской цивилизации, - В.Малышев
15:11  Казахстан отказался от соглашения с Россией по участку для падения частей ракет
14:55  В Киргизии в очередной раз учреждено "Конституционное совещание". В его состав вошли...
14:48  Начальника полиции Семея Зекенова согнали с поста. Из-за жалоб в Facebook
14:24  Всемирный банк открыл в Кыргызстане "Исследовательский центр госзакупок". Что за хрень?
13:55  В 6 областях Казахстана вырубился свет
13:52  Махмадсаид Зувайдзода возглавил Госкомстрой Таджикистана
13:50  Турция утратила доступ к западным двигателям, - "НГ"
09:04  "Такую Конституцию мы не пропустим", - даже экс-президентша Отумбаева поняла какую пакость затеяли "жапаровцы"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Уход Трампа в 6 сценариях, - Беренжер Вьенно
00:52 22.11.2020

20 ноября 2020 г.
Беренжер Вьенно | Slate.fr

"(...) Впервые в истории США действующий президент отказывается признать поражение и борется, или, скорее, изо всех сил барахтается, чтобы остаться в Белом доме. У Дональда Трампа осталось два месяца на то, чтобы найти (подходящий) способ остаться (пока не увенчались успехом судебные дела по иску о мошенничестве) или придумать уловку, позволяющую уйти и спасти то, что у него осталось. Как он уйдет, с высоко поднятой головой или поджав хвост? Нам остается только догадываться", - пишет Беренжер Вьенно, переводчица и автор книги "Язык Трампа", в юмористической статье в Slate.fr, перечисляя 6 сценариев его ухода:

Классический сценарий - вероятность 12%: "Никто больше в него не верит, но не исключено, что 14 декабря, когда проголосуют выборщики и Джо Байдена официально объявят 46-м президентом Соединенных Штатов Америки, Трамп подчинится (пусть и неохотно, не надо слишком подчеркивать) и пойдет на эту игру". (...)

Военный сценарий - вероятность 0,0000001%: " (...) Этот невероятный сценарий, достойный латиноамериканской диктатуры. Трудно себе представить, когда армия встает на сторону бывшего президента и организует государственный переворот, чтобы удержать его у власти, или, наоборот, когда группа военных врывается в Овальный кабинет, чтобы силой выставить оттуда Трампа. (...) "К полудню 20 января 2021 года, куда бы Трамп ни решил пойти, практически все его сотрудники службы безопасности, за исключением небольшой группы людей, его покинут, код-идентификатор ядерного чемоданчика изменится, его министры и послы потеряют всякую власть, и все американское военное ведомство отвернется от бывшего президента Дональда Трампа, чтобы приветствовать президента Джо Байдена", - фантазирует писатель и журналист Фред Каплан.

Плохой игрок - вероятность 94%: "Господин президент, надо уйти. У нас больше нет надежд". Можно с уверенностью сказать, что к концу декабря Трамп услышит этот приговор, скорее дважды, чем один раз, как от своих советников, так и от членов своей семьи (которые часто являются одними и теми же людьми). (...) Наступит болезненный момент, когда даже он осознает происходящее. В этот момент у него останется один вариант спасти честь: пожертвовать собой с высоко поднятой головой. Разумеется, он уходит, заявляя о том, что он победил, но чтобы сохранить дорогой его сердцу гражданский мир и из любви к своей стране и своему народу, он соглашается принести в жертву себя лично. Но он прекрасно знает, и вы тоже это знаете, что на самом деле ОН ВЫИГРАЛ".

Сценарий сложения полномочий - вероятность 43,59%: "Когда Трамп уйдет, у него начнутся неприятности. Лишенный президентской неприкосновенности, он столкнется с рядом юридических и финансовых проблем. (...) Однако решение, позволяющее избежать основной части неприятностей? существует: президентская амнистия. Трудно представить, что Джо Байден амнистирует Трампа, но, с другой стороны, если Трамп уйдет в отставку, то временный президент - Майк Пенс, нынешний вице-президент, вполне сможет это сделать. Трамп потеряет то, что осталось от его достоинства, но все равно это станет красивым жестом как для правосудия, так и для американского народа".

Серьезная проблема со здоровьем - вероятность 64%: "Трамп успешно поправился после заражения Covid-19 в октябре, но американскому президенту все же 74 года, у него значительный избыточный вес, он ведет неправильный образ жизни, явно страдает от недосыпа и постоянного напряжения. Разве кто-то удивится, если между декабрем (случайным образом, 14 декабря, днем голосования выборщиков) и 20 января (днем инаугурации Джо Байдена) у президента Трампа возникнут проблемы со здоровьем и его придется срочно госпитализировать. Когда его выпишут из больницы - скажем, примерно 22 января - он придет в изумление из-за того, что в его отсутствие в Белом доме сменили замок и у него украли его место. Некрасиво так поступать с больным человеком, зато так удобно было бы уйти, разыгрывая роль жертвы".

Сценарий изгнания - вероятность 67%: "Одним прекрасным январским утром, холодным и сухим, у Белого дома начинается суета. Вертолет прилетает и улетает, люди заходят и выходят, грузовики следуют друг за другом, загруженные неизвестно чем. И вот в почти пустых коридорах президентской резиденции раздается крик: он уехал! Куда? Когда? С кем? Никто не знает. (...) В то же время в Пхеньяне на частной взлетно-посадочной полосе Великого лидера приземляется самолет. Дверь открывается и спускается Дональд Трамп, его волосы развеваются на ветру, он с распростертыми объятиями направляется в сторону своего друга-диктатора, который пообещал ему пожизненное шоу в прайм-тайм на государственном канале. А на другом конце света, в Нью-Йорке, Меланья с улыбкой выходит от своего адвоката".

Источник: Slate.fr

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605995520
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Республиканский бюджет 2021-2023: Больше половины средств направят на социальную сферу
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года №770
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2020 года №772
- Счетным комитетом подведены итоги аудита 3-го направления Государственной программы "Еңбек" и Дорожной карты занятости
- Сенаторы обсудили вопросы скотокрадства в приграничных регионах
- Назначены руководители предвыборных штабов "Nur Otan" в регионах
- Представители Центра зеленых финансов и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка обсудили инициативы по развитию рынка устойчивого финансирования в Казахстане
- Лидер партии Adal ответил на слухи, что его поддерживает зять Назарбаева
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  