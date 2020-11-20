Уход Трампа в 6 сценариях, - Беренжер Вьенно

00:52 22.11.2020

20 ноября 2020 г.

Беренжер Вьенно | Slate.fr



"(...) Впервые в истории США действующий президент отказывается признать поражение и борется, или, скорее, изо всех сил барахтается, чтобы остаться в Белом доме. У Дональда Трампа осталось два месяца на то, чтобы найти (подходящий) способ остаться (пока не увенчались успехом судебные дела по иску о мошенничестве) или придумать уловку, позволяющую уйти и спасти то, что у него осталось. Как он уйдет, с высоко поднятой головой или поджав хвост? Нам остается только догадываться", - пишет Беренжер Вьенно, переводчица и автор книги "Язык Трампа", в юмористической статье в Slate.fr, перечисляя 6 сценариев его ухода:



Классический сценарий - вероятность 12%: "Никто больше в него не верит, но не исключено, что 14 декабря, когда проголосуют выборщики и Джо Байдена официально объявят 46-м президентом Соединенных Штатов Америки, Трамп подчинится (пусть и неохотно, не надо слишком подчеркивать) и пойдет на эту игру". (...)



Военный сценарий - вероятность 0,0000001%: " (...) Этот невероятный сценарий, достойный латиноамериканской диктатуры. Трудно себе представить, когда армия встает на сторону бывшего президента и организует государственный переворот, чтобы удержать его у власти, или, наоборот, когда группа военных врывается в Овальный кабинет, чтобы силой выставить оттуда Трампа. (...) "К полудню 20 января 2021 года, куда бы Трамп ни решил пойти, практически все его сотрудники службы безопасности, за исключением небольшой группы людей, его покинут, код-идентификатор ядерного чемоданчика изменится, его министры и послы потеряют всякую власть, и все американское военное ведомство отвернется от бывшего президента Дональда Трампа, чтобы приветствовать президента Джо Байдена", - фантазирует писатель и журналист Фред Каплан.



Плохой игрок - вероятность 94%: "Господин президент, надо уйти. У нас больше нет надежд". Можно с уверенностью сказать, что к концу декабря Трамп услышит этот приговор, скорее дважды, чем один раз, как от своих советников, так и от членов своей семьи (которые часто являются одними и теми же людьми). (...) Наступит болезненный момент, когда даже он осознает происходящее. В этот момент у него останется один вариант спасти честь: пожертвовать собой с высоко поднятой головой. Разумеется, он уходит, заявляя о том, что он победил, но чтобы сохранить дорогой его сердцу гражданский мир и из любви к своей стране и своему народу, он соглашается принести в жертву себя лично. Но он прекрасно знает, и вы тоже это знаете, что на самом деле ОН ВЫИГРАЛ".



Сценарий сложения полномочий - вероятность 43,59%: "Когда Трамп уйдет, у него начнутся неприятности. Лишенный президентской неприкосновенности, он столкнется с рядом юридических и финансовых проблем. (...) Однако решение, позволяющее избежать основной части неприятностей? существует: президентская амнистия. Трудно представить, что Джо Байден амнистирует Трампа, но, с другой стороны, если Трамп уйдет в отставку, то временный президент - Майк Пенс, нынешний вице-президент, вполне сможет это сделать. Трамп потеряет то, что осталось от его достоинства, но все равно это станет красивым жестом как для правосудия, так и для американского народа".



Серьезная проблема со здоровьем - вероятность 64%: "Трамп успешно поправился после заражения Covid-19 в октябре, но американскому президенту все же 74 года, у него значительный избыточный вес, он ведет неправильный образ жизни, явно страдает от недосыпа и постоянного напряжения. Разве кто-то удивится, если между декабрем (случайным образом, 14 декабря, днем голосования выборщиков) и 20 января (днем инаугурации Джо Байдена) у президента Трампа возникнут проблемы со здоровьем и его придется срочно госпитализировать. Когда его выпишут из больницы - скажем, примерно 22 января - он придет в изумление из-за того, что в его отсутствие в Белом доме сменили замок и у него украли его место. Некрасиво так поступать с больным человеком, зато так удобно было бы уйти, разыгрывая роль жертвы".



Сценарий изгнания - вероятность 67%: "Одним прекрасным январским утром, холодным и сухим, у Белого дома начинается суета. Вертолет прилетает и улетает, люди заходят и выходят, грузовики следуют друг за другом, загруженные неизвестно чем. И вот в почти пустых коридорах президентской резиденции раздается крик: он уехал! Куда? Когда? С кем? Никто не знает. (...) В то же время в Пхеньяне на частной взлетно-посадочной полосе Великого лидера приземляется самолет. Дверь открывается и спускается Дональд Трамп, его волосы развеваются на ветру, он с распростертыми объятиями направляется в сторону своего друга-диктатора, который пообещал ему пожизненное шоу в прайм-тайм на государственном канале. А на другом конце света, в Нью-Йорке, Меланья с улыбкой выходит от своего адвоката".



Источник: Slate.fr