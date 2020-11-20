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|Кыргызская Кочкорка. Бомжы забили камнями санжырачы (собирателя родовых генеологий) Мурата Султанбекова
09:26 22.11.2020
Бомж ударил камнем по голове – умер сотрудник МП "Тазалык" М.Султанбеков
В Кочкорском районе Нарынской области скончался санжырачы Султанбеков Мурат Алдаярович, сообщил корреспондент Turmush.
По словам родных, он родился в 1962 году в селе Кош-Дөбө Кочкорского района.
У него остались 5 дочерей и 3 сыновей. Младший ребенок еще не пошел в школу.
Мурат Султанбеков работал в муниципальном предприятии "Тазалык" города Бишкек. Сейчас там работают его жена Атыркүл и дочь Тумар.
По словам родных, Мурат Султанбеков 2 года назад бомжа попросил не бросать мусор, находящийся в мусорном баке, на что он ударил его камнем по голове. После чего у него начались серьезные проблемы со здоровьем.
Мурат Султанбеков похоронен в городе Бишкек.