Байден и Китай: война или мир, - В.Пироженко

10:35 22.11.2020

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 21.11.2020 |



Чем курс США на "сдерживание" Китая при Байдене – Харрис может отличаться от того же курса при Обаме – Байдене?



Значительные шансы Джо Байдена въехать в январе 2021 года в Овальный кабинет Белого дома ставят вопрос о возможных изменениях внешней политики Вашингтона в отношении Китая.



Надо учитывать, что курс Трампа в торгово-экономических отношениях с Китаем продолжал линию администрации Обамы – Байдена. Американские ТНК при Обаме пытались захватить контроль над важными рынками сбыта китайских товаров – европейским и азиатско-тихоокеанским, а затем договариваться с КНР о ее допуске на эти рынки при условии принятия Пекином американских торговых правил. Инструментом такого сдерживания при Обаме должны были стать Трансатлантическое (ТАТП) и Транстихоокеанское (ТТТП) торговые партнерства. Правила этих партнерств устанавливались в соответствии с интересами американских компаний.



Например, ТТТП предполагало полную унификацию по американским стандартам национальных правовых норм в области авторского права, экологических стандартов, финансов и инвестиций. США также планировали создание в рамках ТТТП специальной судебной инстанции под своим контролем, в компетенцию которой входило бы рассмотрение споров между ТНК и правительствами.



Так планировалось "сдерживание" Китая при Обаме.



При Трампе "сдерживание" продолжалось, но шло другим путем: США пытались ослабить экономику КНР целенаправленными тарифными ограничениями на китайский импорт в Америку и торможением развития высокотехнологичных производств (вытеснение соответствующей китайской продукции с мировых рынков и препятствия в приобретении китайскими компаниями специальных технологий). Вашингтон рассчитывал не дать Пекину добиться технологической независимости от Запада.



Предполагаемая администрация Байдена наверняка сохранит общий курс на "сдерживание" Китая, при этом проигнорировать наследие Трампа в своей китайской политике она не сможет. Показательны на этот счет мнения китайских специалистов. В Китае считают, что Байден все же сможет доказать в судах свою победу на выборах и возглавит новую администрацию. В КНР видят, говоря словами бывшего замдиректора Центра изучения истории партии при ЦК КПК Чжан Байдчжи, следующее: "США теперь рассматривают Китай как стратегического конкурента. Это фундаментальная причина, по которой двусторонние отношения не могут вернуться к тому, чем они были в прошлом... Цели Китая и США различны. США хотят сохранить свое глобальное лидерство, в то время как Китай надеется защитить свое право на развитие".



Директор Центра стратегических исследований и международной безопасности Пекинского университета международных отношений Да Вэй подчеркивает наличие в США двухпартийного согласия в отношении Китая: "Китайская политика Байдена будет построена на эпохе Трампа".



В геополитическом противостоянии двух сверхдержав – китайской и американской – китайские специалисты не ожидают принципиальных изменений. Однако в вопросах торгово-экономических связей между США и КНР, восстановления "взаимного стратегического доверия" и дипломатического диалога они рассчитывают на некоторое смягчение ситуации. Ян Вэньцзин, которая возглавляет отдел внешней политики США в Институте современных международных отношений (Пекин), считает, что "с приходом Байдена к власти тенденция торгового протекционизма несколько ослабнет".



Продолжая эту мысль, некоторые китайские эксперты полагают, что США при новой администрации возобновят без долгих проволочек сотрудничество с КНР по вакцинам, борьбе с эпидемиями и изменению климата. В то же время в вопросах американо-китайского торгового соглашения эксперты не ожидают принципиальных прорывов.



Например, замдиректора Центра американских исследований авторитетнейшего (не только в КНР) Университета Фудань (Шанхай) Синь Цян считает, что "тарифы, введенные Трампом, являются хорошей разменной монетой для Байдена, чтобы продолжить переговоры, и он вряд ли возьмет на себя инициативу отменить их". В тех областях производства, где средний класс США пострадал от торговых трений, "таких как предметы первой необходимости, тарифы против Китая могут быть ослаблены, но в других областях могут потребоваться долгосрочные трудные переговоры".



Надо сказать, вероятная победа Байдена вызывает смешанные чувства среди представителей китайских деловых кругов и экономических аналитиков. Они склоняются к тому, что долгосрочное технологическое соперничество между США и КНР не прекратится, но репрессии в отношении китайских технологических компаний при Байдене могут быть ослаблены за счет сужения масштабов и областей их применения.



Например, для таких компаний, как TikTok и WeChat, запрет может быть снят. На смягчение ситуации надеются китайские электронные компании, которые пострадали от нарушения поставок американских микросхем. Однако в тех областях, где китайская Huawei находится в центре непримиримого соперничества между Китаем и США (например, сети 5G), шансов на перемены мало.



В целом в Китае есть сегодня довольно четкое понимание: следует "отбросить фантазии и активизировать собственные усилия в области инноваций".



Армия Тайваня.



В вопросе отношений с Тайванем китайские эксперты прогнозируют возвращение администрации Байдена к традиционной политике США в этом вопросе. И демократы, и республиканцы хотят улучшить отношения с Тайванем, эту позицию разделяют Белый дом и обе палаты Конгресса США. Вполне очевидно, что при Байдене продолжат продажи оружия Тайваню. Главным отличием Байдена от Трампа станет, как ожидается, отказ от демонстративного нарушения новой администрацией принципа "одного Китая".



По Гонконгу китайские специалисты предполагают, что США могут уменьшить поддержку антикитайских сил в Гонконге, но не откажутся от связей с ними.



Упоминавшийся выше замдиректора Центра американских исследований Университета Фудань Синь Цян высказывает опасения, что победа Байдена может породить у "некоторых сил внутри Китая иллюзию разворота американской политики" к улучшению двусторонних отношений; эти силы попытаются доказать, что "Китаю больше не нужно повышать свой потенциал самообеспечения… лучше, чтобы он мог импортировать высокотехнологичную продукцию из США". Синь Цян предостерегает: "Китай должен "сохранять бдительность" и не отдавать свою судьбу "в руки новых людей в США".