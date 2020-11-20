Бишкек. Марш против новой Конституции прошел на удивление мирно - поорали, разошлись...

11:32 22.11.2020

В Бишкеке прошел марш против поправок в Конституцию



Бишкек (АКИpress) – В Бишкеке 22 ноября прошел марш против поправок в Конституцию.



13:52



Большая часть митингующих разошлись, на площади Ала-Тоо осталось примерно 20 человек



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13:30



Модератор Улан Усоюн призвал митингующих разойтись. По его словам, если не будет никаких результатов, то они снова выйдут на митинг.



13:05



Митингующие дошли до памятника Манаса на площади Ала-Тоо. Они держат в руках плакаты и требуют не изменять Конституцию.



На данный момент количество протестующих примерно 500 человек.



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12:50



Марш стартовал с Железно-дорожного вокзала и финиширует у площади Ала-Тоо.



12:20



Более 100 человек собрались возле железнодорожного вокзала на пересечении бульвара Эркиндик с улицей Туголбай Ата.



Как ранее заявлялось в соцсетях, митинг пройдет в формате марша, стартует с жд-вокзала и финиширует у здания Белого дома.