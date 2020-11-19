За чей счет банкет, господа? Почему чиновники и менеджеры госпредприятий получают такие гигантские зарплаты?

12:41 22.11.2020

Андрей Соколов

19.11.2020

За чей счет банкет, господа?

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением провести ревизию корпораций, фондов и институтов развития регионов. "С января 2020 года, - говорится в этом письме, - комитет проводит мониторинг деятельности институтов развития как инструментов государственной политики. Результаты мониторинга указывают на необходимость проведения их ревизии с целью сокращения расходов на их содержание".



На сегодняшний день в России, согласно документу, существует более 30 институтов развития. Кутепов напоминает, что в постановление Совета Федерации от 7 октября 2020 года были включены рекомендации правительству РФ обеспечить прозрачность деятельности государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и автономной некоммерческой организации "Агентство инвестиционного развития", а также осуществлять оценку эффективности их функционирования.



Сенатор отметил, что в 2018 году заработная плата действующего генерального директора некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" в размере 1 млн рублей в месяц превышала расходы бюджетов некоторых моногородов. "Зарплата предыдущего генерального директора составляла 10 млн рублей в год. В 4 моногородах исполнение бюджетов по расходам за 2018 год составило не более 10 миллионов рублей. В 2018 году в 271 моногороде заработная плата зафиксирована на уровне ниже среднероссийского показателя", - подчеркнул Кутепов.



Он также упомянул в письме деятельность институтов развития Дальнего Востока. По его словам, существующий состав показателей их деятельности не позволяет объективно и однозначно определить вклад каждого института в достижение целей государственной программы РФ "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа". При этом большую часть расходов институтов развития составляют расходы на оплату труда их персонала, уточняется в письме.



Говоря об АНО "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике", сенатор среди основных претензий к организации за 2019 год отмечает рост расходов на зарплаты при сокращении финансирования инвестпроектов и невыполнении планов. В структуре расходов организации свыше 40% составляют расходы на оплату труда. Средняя зарплата сотрудников на сегодняшний день составляет 115 тысяч рублей, уточняется в письме.



Ревизию расходов на содержание и оплату труда в государственных компаниях и учреждениях уже давно пора провести не только в отношении институтов развития регионов, как потребовал Кутепов, но и во многих других ведомствах.



Ведь на то, что в деле зарплат у нас, мягко говоря, не все благополучно, указывают постоянно. Недавно даже сама бывшая вице-премьер Ольга Голодец публично признала, что в России существует "уникальное явление – бедность работающих".



Такого, наверное, нигде в мире нет, только у нас, в России: чтобы человек работал, как вол, зачастую на полторы-две ставки, и получал за это копейки. Причем работал не у какого-то там частника-самодура, а в самом что ни на есть бюджетном, государственном учреждении.



Откуда же взялось это уникальное явление? При этом отметим, что речь идет прежде всего о работниках таких важнейших для страны профессий, как медики, учителя, инженеры, научные работники и т.д.



Чиновники, особенно их высшее звено, депутаты и члены Совета Федерации, работники министерств, то есть те, кто эти государственные деньги распределяют, далеко не бедствуют, не говоря уже о менеджерах государственных компаний.



Так сколько же получают в России чиновники? По данным Росстата за 2018 год, их зарплата колеблется в зависимости от ведомств, федеральных округов и занимаемых должностей. Так, сотрудники центральных аппаратов федеральных госорганов получали в среднем 126,5 тыс. руб. Возглавили рейтинг сотрудники аппарата правительства. Их ежемесячный доход колеблется у отметки в 240.000 руб. Немногим меньше получают сотрудники аппарата президента - 236.000 руб. В Госдуме и Совете Федерации доход у сотрудников колеблется от 158.000 до 186.000 руб. И это без учета всякого рода благ и надбавок, которые они получают.



При этом армия чиновников в России непрерывно растет. Если в 2000 году их общая численность составляла немногим более 1,1 млн человек, то в 2018 стало 2,15 млн. То есть - в два раза больше! И это несмотря на то, что еще в 2014 году тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев заявлял о необходимости сокращения чиновничьего аппарата на 20%. Его указание выполнено не было и, как видно, забыто.



Как говорится на сайте Росстата, если сравнивать российские зарплаты чиновников с другими категориями работников, например, такими как учитель, инженер, медик, то разрыв будет весьма существенным. Так, доходы российских чиновников в несколько раз, а в некоторых случаях до десяти, больше, чем у учителей.



При этом такого большого разрыва в доходах, как свидетельствует тот же Росстат, в развитых странах нет. В США, например, высшие должностные лица ежегодно имеют зарплату в 172.000 долларов. Врачи зарабатывают еще больше - их доход может превышать 220.000 долл.



У профессора в американском ВУЗе денежное вознаграждение в среднем составляет от 100.000 до 150.000 долл. в год. Учителя - до 100.000 долл. в зависимости от стажа и опыта. В Германии члены кабинета министров получают 15.000 евро ежемесячно, учитель - порядка 5.000, а врач в среднем 4.000. Также дела обстоят и в других государствах, - Франции, Англии, Японии и прочие. Получается, что в России оплата труда работников таких важнейших для страны специальностей, как врачи, инженеры, учителя, по сравнению с чиновниками, занижена, а главное - несправедлива.



Нет причин жаловаться на зарплату директорам государственных музеев. Так средняя зарплата руководителя Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского - 733 тыс. рублей, у гендиректора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой - 719 тыс. рублей. А самым высокооплачиваемым руководителем учреждения культуры является худрук Санкт-Петербургской академической филармонии Юрий Темирканов. Его среднемесячная зарплата в 2018 году - 1 млн 507 тыс. рублей. Однако прежде самым высоким заработком мог похвастаться руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев с ежемесячным заработком почти в 13 миллионов рублей. При этом, подчеркнем, речь не идет о творческих гонорарах, а о зарплате им, как чиновникам от культуры, из госбюджета, который предполагает субсидии на театры и музеи. Высокие зарплаты директорам это, возможно, было бы и неплохо, если не знать, что рядовые сотрудники музеев и театров, особенно в провинции, получают совершенно нищенские зарплаты.



Зарплата у Германа Грефа, председателя правления государственного Сбербанка, за 2018 год по разным данным составила примерно 13,6 млн долларов. Доходы Алексея Миллера, председателя правления Газпрома, еще выше. По разным источникам, его зарплата составляет 58,1 млн рублей в месяц, или примерно 700 млн рублей в год, т.е. по нынешнему курсу - 11 млн долларов. В то же время, по данным журнала "Форбс", его доход за 2017 год составил 66,1 млн долларов. Возможно, конечно, в эту сумму входят иные источники доходов, кроме зарплаты.



Баснословные доходы у наших чиновников, и не только по российским меркам. Зарплаты топ-менеджеров крупнейших американских компаний, причем не государственных, а частных - на порядок ниже.



Так, Сатья Наделла, генеральный директор Microsoft получает в год около 4,5 млн долларов (0,9 - оклад, 3,6 - премия). Еще 80 млн долларов ему принесли доходы по акциям.



Тим Кук, генеральный директор гигантской корпорации Apple - заработная плата за 2018 год составила 15,7 млн долларов. Зарплата Джеффа Безоса, основателя и генерального директор Amazon.com. составляет 82 тыс. долларов в год. Однако для него, чье состояние на конец 2018 года составляло 135 млрд долларов, это, конечно, - чисто символическая зарплата. Основной доход Безосу приносят дивиденды по акциям. Ларри Пейдж, главный исполнительный директор Alphabet вообще получает лишь символическую зарплату - всего 1 долл. при его состоянии в 50 млрд долларов.



Таким образом, в целом, заработная плата наших топ-менеджеров куда выше, чем у их заокеанских коллег, и это в куда более богатом, чем Россия, государстве. При этом финансовые показатели (выручка и чистая прибыль) российских компаний ниже в 2-3 раза, чем у американских компаний. И еще. Заработная плата сотрудников Apple за 2018 год составила 55,4 тыс. долларов, т.е. зарплата гендиректора превышает зарплату рядовых сотрудников в 283 раза. А у наших топ-менеджеров зарплата превышают среднероссийскую в… 1600 раз!



Получается, что топ-менеджеры крупнейших российских компаний при менее эффективной работе, чем у их американских коллег, получают гораздо больше их.



Скажут, заглядывать у чужой карман - нехорошо. Но позвольте, карманы наших чиновников, депутатов и топ-менеджеров госкомпаний - нам вовсе не чужие! Зарплату им платит наше с вами государство. Другими словами, эти баснословные выплаты они получают из нашего с вами кармана - из государственного бюджета.



Как говорится, за чей счет банкет, господа? Кстати, Статья 7 Конституции РФ гласит, что Россия - "социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека". А потому такой несправедливый разрыв в оплате труда - явное нарушение нашего Основного закона.