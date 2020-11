У Эрдогана найдется достаточно преемников, чтобы достроить "Великий Туран"

17:49 22.11.2020

Сирией, Карабахом и Ливией Турция не ограничится



Андрей Захарченко

Материал комментируют:

Олег Пономаренко

Станислав Хатунцев



Незадолго до подписания президентом России Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном специалисты американского центра Institute for the Study of War (ISW, Институт по изучению войны) в своем исследовании предположили, что существующее в русско-турецких отношениях напряжение может вылиться в прямой военный конфликт между двумя странами.



Тогда, обсуждая с "СП" вероятность развития событий по такому сценарию, военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко отметил - такой вариант практически невозможен, поскольку не отвечает региональным интересам вероятных стран-участниц.



- Никакого резона у Турции влезать в полномасштабный конфликт с более чем вероятным отрицательными для себя же последствиями нет, - подчеркнул он. - напролом она не пойдет, однако в любом случае ее стратегия будет заключаться в том, чтобы пошагово отыгрывать для себя позиции там, где это только возможно. Такая "ползучая" стратегия - единственно возможный для этой страны вариант, учитывая состояние всех ее ресурсов.



Как любая держава, находящаяся процессе своего роста, она естественно будет стараться забрать себе как можно больше во всех смыслах. Потому что там, где возникают политические связи, потом протягиваются экономические нити, и наоборот - где-то экономика требует прикрытия со стороны своей военной машины и политических кругов, чтобы привязать к себе в культурном и экономическом плане какие-то территории. То есть в любом случае - расширение.



Этот объективный для такой державы, как Турция, процесс, резюмировал Олег Пономаренко, чреват постоянными проблемами в региональных взаимоотношениях. Как показали дальнейшие события, его предположения оказались отнюдь не беспочвенными.



Так, в своих оценках происходящего в Нагорном Карабахе западные СМИ, признавая, что именно ввод российских миротворцев остановил кровопролитный конфликт, в котором пострадавшими оказались и гражданские лица, лавры победителя в нем отдают именно Турции и ее президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.



"Россия решила отдать некоторые территории Азербайджану, чтобы поддержать отношения с Баку на хорошем уровне, что особенно важно в момент, когда Турция заявила о себе как о новом геополитическом игроке на постсоветском пространстве", - отмечает, в частности, хорватское издание Advance.



"Ключевую роль сыграла Турция и ее вмешательство в конфликт на стороне азербайджанской армии. Без этой поддержки Азербайджан не смог бы прорваться через армянские укрепления на оккупированных территориях", - констатирует египетское издание NoonPost, напоминая, что эти две страны объединяют язык, религия и этническая принадлежность, о чем свидетельствует известный политический лозунг их лидеров: "Один народ - два государства".



Кроме того, Турция продолжает давить на Грецию. Отношения Афин и Анкары и без того были напряженными из-за Кипра, а теперь обострились еще сильнее, потому что турки начали геологоразведку нефтяных месторождений на морском шельфе, который греки считают своим согласно пунктам подписанного летом с.г. соглашения между Грецией, Италией и Египтом о разграничении морских зон.



В Афинах выдвинули Анкаре ультиматум: либо она прекращает разведку на чужом морском шельфе, либо греческая сторона прибегает к крайним мерам. Для пущей убедительности греки даже провели в муниципалитете Эврос военные учения с опорой на наступательные методы. В ответ Анкара так же демонстративно поиграла своими военными мускулами, давая понять, что ни в грош не ставит этот ультиматум.



На помощь грекам вроде бы пришла Франция, направив в спорный регион Средиземноморья свои истребители и фрегат ВМС, пообещав "защитить Грецию от агрессивных действий Турции". На это президент Эрдоган заявил - Турция не та страна, терпение которой стоит испытывать, и если она намерена что-то сделать, она это делает и готова к последствиям. В октябре французы Париж отозвали своего посла из Турции и дали Эрдогану два месяца на то, чтобы урегулировать споры с Афинами. Через несколько дней после этого Турция заявил, что продолжит геологоразведку шельфа и в ноябре.



- Я думаю, решительно и серьезно противостоять Эрдогану никто не будет, - предположил, обсуждая с "СП" складывающуюся вокруг Турции ситуацию, специалист по ближневосточным конфликтам, историк-публицист Станислав Хатунцев. - Если турки задумают перейти "красную линию", то, боюсь, грекам придется противостоять им практически в одиночку. Израиль, конечно, может им помочь, но от Франции, скорее всего, вряд ли можно чего-то в этом плане ожидать. Таким образом у турков есть шанс "разлиться" на всем пространстве от берегов Эгеиды до берегов Каспия.



И, полагаю, пока такой феномен как Реджеп Тайип Эрдоган будет находиться у власти, этот "неоосманийский" турецкий национализм будет расти, цвести и пахнуть. В перспективе "лечь" под Турцию вполне может Азербайджан, северная Сирия, северный Ирак, Ливия, какая-то часть Болгарии, Кипр и другие острова Эгейского моря.



"СП": - А после его ухода не подхватит ли знамя "Великого Турана" кто-то из его "преемников"?



- С преемниками в Турции, безусловно, дела обстоят получше, чем, например, в той же Венесуэле. Уж насколько харизматичным был там Уго Чавес, а сменившему его Николасу Мадуро, на мой взгляд, президентство идет, как корове седло. Но и то он держится, в "эрдогановских" структурах Турции есть достаточное число куда более подготовленных и развитых людей, несмотря на то, что там достаточно много было и "гюленовцев". Так что, уверен, в Турции найдется кому повести страну по выбранному Эрдоганом пути.



Безусловно, турецкая армия, несмотря на то, что нынешний президент пересажал в тюрьмы львиную часть нелояльных генералов, имеет определенный потенциал для сопротивления сценарию с "преемником". Чем это может закончиться, наглядно показал недавний политический переворот в Египте. И если новый президент Турции соберется продолжить дело Эрдогана, он столкнется с серьезным сопротивлением не только со стороны военных-ататюркистов, но и определенных политических сил внутри страны.



Впрочем, Эрдогана едва ли можно назвать дураком, так что, полагаю, кадровый вопрос он определенным образом уже решает и преемника себе, скорее всего, уже готовит. Благо что сейчас и среди турецких политических идеологов, и среди ловких и неглупых практических политиков той или иной степени успешности имеется.