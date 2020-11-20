Кыргызстанка Валя Шевченко в 4-й раз защитила Чемпионский пояс UFC

17:51 22.11.2020

Уроженка Кыргызстана Валентина Шевченко в очередной раз успешно защитила свой чемпионский титул UFC в наилегчайшем дивизионе.



22 ноября на турнире UFC 255 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Шевченко-младшая билась против Дженнифер Майа из Бразилии и добилась победы единогласным решением судей.



Валентина Шевченко уже в четвертый раз защищает свой чемпионский титул, который был завоеван на турнире UFC 231 8 декабря 2018 году в поединке против Йоанны Еджейчик из Польши. После этого Шевченко защитила свой титул в поединках против Джессика Ай 8 июня 2019, Лиз Кармуш 10 августа 2019 года и Кэтлин Чукагян 8 февраля 2020 года.



На этом же турнира выступала Антонина Шевченко, которая билась против Арианы Липски и добилась победы техническим нокаутом во втором раунде.



