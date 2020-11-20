 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызстанка Валя Шевченко в 4-й раз защитила Чемпионский пояс UFC
17:51 22.11.2020

Уроженка Кыргызстана Валентина Шевченко в очередной раз успешно защитила свой чемпионский титул UFC в наилегчайшем дивизионе.

22 ноября на турнире UFC 255 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Шевченко-младшая билась против Дженнифер Майа из Бразилии и добилась победы единогласным решением судей.

Валентина Шевченко уже в четвертый раз защищает свой чемпионский титул, который был завоеван на турнире UFC 231 8 декабря 2018 году в поединке против Йоанны Еджейчик из Польши. После этого Шевченко защитила свой титул в поединках против Джессика Ай 8 июня 2019, Лиз Кармуш 10 августа 2019 года и Кэтлин Чукагян 8 февраля 2020 года.

На этом же турнира выступала Антонина Шевченко, которая билась против Арианы Липски и добилась победы техническим нокаутом во втором раунде.

Источник - АКИpress
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