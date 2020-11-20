На Востоке Казахстана озаботились оттоком людей из приграничных с Китаем территорий

17:54 22.11.2020

Остановить отток людей из приграничных с Китаем территорий призвана пятилетняя программа, принятая в Восточном Казахстане.



Документ охватывает Курчумский, Тарбагатайский, Зайсанский, Катон-Карагайский, Урджарский районы и рассчитан на период с 2020 по 2024 год. Как сообщили в областном акимате, на сегодня население этих 5 районов составляет 194 тысячи человек – на 17 тысяч меньше, чем 5 лет назад. Для наглядности: площадь Курчумского района составляет 23,2 тысячи квадратных километров, примерно как у Израиля или Словении, даже больше. Если в 1990-е в районе проживало около 50 тысяч человек, то в 2019 году эта цифра составила 24,3 тысячи. В административном центре, селе Курчум, в 1999 году проживали 10,5 тысячи человек, через 20 лет – 6,7 тысячи.



Причины оттока людей лежат на поверхности – сложности с работой, вопросы с доступностью образования и медицинских услуг, трудные дороги, отсутствие мобильной связи и Интернета.



Общая стоимость программы – 218 миллиардов тенге, в том числе 30 процентов – частные инвестиции, остальное – бюджетные средства.



В экономике ставка сделана на 3 основных сектора: туризм, сельское хозяйство и горно-металлургическая промышленность. Какой для этого потенциал? Во-первых, здесь действуют Катон-Карагайский национальный природный парк, Маркаколький государственный заповедник, парк "Тарбагатай", а также Алакольская туристическая зона. По их территории проходят 20 маршрутов и троп.



Во-вторых, в Зайсанском, Курчумском и Тарбагатайском районах есть запасы редких и редкоземельных элементов, меди, золота, титана, циркона, углеводородов, полевого шпата, кварца, строительного и стекольного песка, цеолита, бентонитовых глин. Специалисты вообще все перспективы региона связывают именно с богатствами юга области. Здесь может вырасти новый крупный промышленный центр. Как подчеркнули в акимате, в Тарбагатайском районе уже началась разведка Елентайского месторождения бентонитовых глин с целью создания производства мощностью 24 тысячи тонн порошка в год. В Курчумском районе на Карчигинском медном месторождении идет строительство горно-обогатительного комплекса на 350 тысяч тонн руды в год. В Урджарском районе планируется построить завод мощностью 5 тысяч тонн катодной меди в год на базе Айско-Карааулского меднорудного поля.



В-третьих, данные сельские территории традиционно сильны животноводческими и растениеводческими хозяйствами. С учетом близости такого рынка, как Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР, в акимате намерены нарастить экспорт растительного масла. На сегодня подсолнечник занимает 23 процента от общей площади посевов Восточного Казахстана, руководство области мечтает довести этот показатель до 40 процентов.



– Строятся или завершается строительство 4 крупных предприятий по переработке масличных культур, – пояснили в акимате. – С их запуском переработка увеличится на 700 тысяч тонн в год. То есть возрастет потребность в сырье.



Всего под посевы в приграничных районах используется более 300 тысяч гектаров. В ближайшее время их структуру планируется диверсифицировать за счет расширения площадей под сою, кукурузу и подсолнечник.



Кроме того, программой развития приграничных территорий предусмотрены строительство школ, увеличение вдвое объемов ввода жилья (на 3 тысячи очередников), строительство и ремонт амбулаторий и больниц, а также инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ, энергетики, транспортного сообщения, спорта и культуры. Один из основных – строительство моста через Бухтарминское водохранилище стоимостью 32 миллиарда тенге.



УСТЬ-КАМЕНОГОРСК



Автор: Виктор Вологодский