В Туркменистан самолетом доставят наличные манаты с Мальты

18:27 22.11.2020

В Туркменистан самолетом доставят наличные манаты с Мальты

20 ноября на Мальту из Туркменистана полетел лайнер Boeing-777 туркменского национального авиаперевозчика. Источники turkmen.news, близкие к банковской сфере, сообщили, что самолет должен забрать наличные манаты: их печатают именно на Мальте, на фабрике De La Rue Currency & Security Print Ltd. Кризис с дефицитом наличности в стране в последнее время виден невооруженным глазом.



Зарплаты бюджетников, пенсии и пособия в Туркменистане уже несколько лет перечисляются на банковские карты. Однако безналичный расчет в стране не развит. И дело не в отсутствии терминалов в магазинах. Даже там, где терминалы есть, продавцы то объявляют их сломанными, то начисляют комиссию за безналичную оплату.



Как результат, после получения зарплат и пенсий граждане стремятся разом обналичить всю сумму. Это приводит к образованию очередей перед банкоматами. Но у банков не хватает наличных, чтобы удовлетворить спрос. Поэтому деньги в банкоматах есть далеко не всегда. После завоза их хватает лишь на тех, кто стоит в очереди в первых рядах.



Руководство банков пытается как-то бороться с дефицитом. Вводятся жесткие ограничения на количество денег, которые можно обналичить за один раз и в течение недели. А единственный в стране частный банк "Рысгал" недавно вообще перестал выдавать наличные по картам большинства других кредитных организаций (кроме банка "Сенагат"). Но все эти меры помогают слабо.



Наличные не задерживаются в банковской системе, потому что люди не доверяют государственной экономической политике. Те граждане Туркменистана, у которых есть накопления, предпочитают хранить их в виде наличности, как выразился ашхабадский источник turkmen.news, "под кошмой".