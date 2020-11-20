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В Узбекистане медики не могут получить обещанные выплаты
18:28 22.11.2020

В Узбекистане медики не могут получить выплаты
"Мы не просим милостыню. Мы лишь требуем свои деньги, заработанные в поте лица".

Согласно сообщениям, поступающим в редакцию "Озодлика" из различных регионов Узбекистана, многим медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией, не выдают обещанные правительством заработную плату и поощрительные выплаты. Как говорят врачи и медсестры ковид-центра в Нишанском районе Кашкадарьинской области, за август-октябрь месяц им "не выплатили ни копейки денег".

Сотрудники отделения "скорой помощи" Чартакского районного медицинского объединения Наманганской области также жалуются на то, что не получили выплат, указанных в постановлении президента. Сотрудники многопрофильной центральной поликлиники города Карши, ковид-центра в городе Джизаке, провизорной клиники №2 в городе Фергане и медицинского объединения Избасканского района Андижанской области также участвовали в лечении пациентов с коронавирусом, но до сих пор не получили поощрительных выплат. "Озодлику" не удалось получить комментарий по этому поводу в Министерстве здравоохранения Узбекистана.

Медсестра инфекционной больницы в Нишанском районе Кашкадарьинской области Мохигуль Полвонова говорит "Озодлику", что сотрудникам больницы не выплатили заработную плату за последние два месяца и поощрительные выплаты.

– C 20-го августа по 20 октября мы по 12 часов через день работали в ковид-центре. Наш бухгалтер показала мне на своем компьютере сумму, которую я должна была получила за два месяца работы. Моя зарплата за этот период составила 17 миллионов сумов (около 1700 долларов). Мы очень устали, последние три месяца работая без зарплаты. Наши сотрудники обратились с жалобой в Кашкадарьинское областное управление здравоохранения и Минздрав. Но денег до сих пор нет, – жалуется медсестра инфекционной больницы.

Как говорит санитарка инфекционной больницы в Нишанском районе Анор Ибрагимова, ковид-центр обещал им выплатить по 330 тысяч сумов (около 30 долларов) за каждый день работы с коронавирусными пациентами.

– Бухгалтер медобъединения Мухтар Тураев говорил нам: "В месяц вы будете получать зарплату в размере 10 миллионов сумов (около 1 тысячи долларов). Если поделить эту сумму на 30 дней, то ваш суточный заработок составил 330 тысяч сумов". Весь этот период мы работали с коронавирусными пациентами, рискуя здоровьем наших семей. Но зарплату так и не получили. Хорошо, что мой сын работает за рубежом, в противном случае моей семье пришлось мы голодать, – говорит санитарка.

Главный врач инфекционной больницы Нишанского района Якуб Шоназаров не ответил на телефонные звонки журналиста "Озодлика".

Постановление президента не исполнено, обещанные деньги не выплачены

А сотрудники "скорой помощи" из Намангана, в отличии от своих нишанских коллег, пожаловались на то, что им до сих пор не выплатили поощрительные выплаты, указанные в постановлении президента.

Один из врачей отделения "скорой помощи" медицинского объединения Чартакского района, пожелавший остаться неизвестным, утверждает, что руководство медъединения не выполнило ни одного постановления правительства о материальном поощрении сотрудников скорой медицинской помощи.

– Вначале вышел указ президента о том, что врачи будут получать ежедневную доплату в размере 6% от месячного должностного оклада, но этих денег нам не выдали. Затем в июле месяце вышло постановление президента "О мерах по широкому охвату населения услугами скорой медицинской помощи в период борьбы против коронавирусной инфекции". Согласно этому документу, врачи должны были получить стимулирующие выплаты в размере 2,5 миллионов сумов, средние медработники – по 1,5 миллиона сумов, а водителм – по 1 миллиону сумов.

Мы сильно обрадовались этому, потому что с ковидными пациентами в первую очередь встречаемся именно мы. Но, к сожалению, к большому сожалению, постановление правительства осталось лишь на бумаге. Мы ни копейки не получили из этих денег. Не хотим выглядеть неблагодарными, на Курбан-хайит нам выдали лишь деньги, выделенные Алишером Усмановым, – говорит врач "скорой помощи" из Намангана.

По его словам, в Чартакском районе круглосуточно работают шесть бригад "скорой помощи". Однако ни одна из них не получила поощрительных выплат, указанных в постановлении правительства.

Руководитель Чартакского районного медобъединения Бахадыр Садыков не ответил на телефонные звонки "Озодлика".

Жалобы, поступившие в редакцию "Озодлика"​

Как следует из сообщений, поступивших в Telegram-канал редакции "Озодлика", случаи невыплаты денег медработникам в организациях здравоохранения наблюдаются не только в Кашкадарьинской и Наманганской областях Узбекистана.

Самарканд – "С 24-го августа по 24 октября текущего года мы работали в лечебно-распределительном центре для пациентов с коронавирусной инфекцией, но до сих пор не смогли получить свои деньги. Просим практической помощи в решении этого вопроса".

Карши – "Обращаемся в вашу редакцию от имени сотрудников многопрофильной центральной поликлиники в городе Карши Кашкадарьинской области. С начала карантина по сегодняшний день мы непосредственно контактируем с пациентами с коронавирусной инфекцией, работая в мобильных группах. Нам пришлось 24 часа в сутки нести дежурство. Но нам не выдают ни поощрительных выплат, и ежедневной доплаты в размере 6% от месячного должностного оклада. Во время работы несколько наших врачей и медсестер заразились коронавирусом. Нам стало известно, что поощрительные выплаты получили не те, кто целыми сутками работал с коронавирусными пациентами, а главные врачи. Разве это справедливо? Мы не просим милостыню, мы требуем свои деньги, заработанные непосильным трудом".

Джизак – "В ковид-центре в городе Джизаке нам не выдают наши надбавки к зарплате за сентябрь месяц. Нас постоянно волокитят, отправляя в различные инстанции. Мы лишь требуем выплатить нам деньги, заработанные в поте лица".

Фергана – "Сотрудникам провизорной клиники №2 в городе Фергане (ковид-центр) задерживают зарплату. За сентябрь месяц нам выплатили лишь половину зарплаты. Просим Министерство здравоохранения обратить внимание на нашу проблему".

Андижан – "В вашу редакцию обращаются сотрудники медицинского объединения Избасканского района Андижанской области. Ранее мы писали, что руководитель медобъединения распределяет поощрительные выплаты "по блату". После нашего обращения руководство медобъединения незамедлительно изменило список медработков, которые должны получить поощрительные выплаты. Они пытаются замести следы. Несмотря на это, медработники, лечившие коронавирусных пациентов, до сих пор не получили поощрительных выплат".

Журналист "Озодлика" позвонил пресс-секретарю Минздрава Узбекистана Фуркату Санаеву, чтобы получить комментарий по жалобам узбекистанских медработников. Однако Санаев попросил его перезвонить позже, сказав, что что находится на собрании. Но после Санаев не ответил на телефонные звонки "Озодлика".

Источник - stanradar.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606058880
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