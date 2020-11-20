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Эфиопская армия продолжает успешное наступление на сепаров Тыграя
19:24 22.11.2020

Федеральные войска Эфиопии освободили город Идага Хамус на севере Тыграя
22 ноября 2020, Елизавета Булкина
Подразделения федеральной армии Эфиопии освободили город Идага Хамус на севере штата Тыграй от отрядов Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), сообщила информационная служба правительственной Целевой группы по чрезвычайному положению в штате Тыграй.

"Наши силы взяли под свой контроль город Идага Хамус, который расположен на дороге из Адди-Грата в Мэкэле. Силы национальной обороны продвигаются на юг с целью освобождения столицы штата Тыграй города Мэкэле, что является конечной задачей всей операции", – передает сообщение службы ТАСС.

В воскресенье военное командование Эфиопии объявило, что начинается операция по окружению Мэкэле с использованием тяжелых вооружений, включая танки и артиллерию.

17 ноября федеральные подразделения Эфиопии вернули контроль на севере штата над важным городом Шир, затем правительственные части взяли города Аксум и Адуа. В минувшую субботу под контроль федеральных подразделений перешел второй по численности город штата Адди-Грат, а также город Идага Хамус.

Ранее сообщалось, что подразделения поставленного федеральным правительством Эфиопии вне закона Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) нанесли ракетные удары по Эритрее. Это произошло через несколько часов после того, как член исполнительного комитета НФОТ Гетачев Реда пригрозил Эритрее военной акцией за, помощь, которую страна, по его словам, оказывает эфиопским силам на территории Тыграя.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил, что операция федеральных войск в эфиопском штате Тыграй проходит успешно, помощи со стороны других государств не требуется.

Источник - vz.ru
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