"Газпром" пытается устоять на турецком рынке, - "НГ"

00:12 23.11.2020 Долгосрочные контракты с привязкой к нефти уходят в прошлое



Ольга Соловьева

22.11.2020



Голубое топливо из РФ пока поступает в Турцию в заметно меньших объемах.

Экспортное подразделение "Газпрома" впервые начинает поставки газа в Турцию не по долгосрочным контрактам, а по спотовым ценам. "Газпром экспорт" заключил первую сделку по продаже 700 тыс. куб. м газа через свою электронную торговую платформу (ЭТП). Продажа топлива через газовую биржу – это попытка восстановить падающие по всем направлениям поставки, объясняют эксперты. Коронакризис привел к снижению цен на газ, что отразилось на спотовом рынке, но пока не обнаружилось в ценах "Газпрома" по долгосрочным контрактам.

"Газпром экспорт" планирует расширять географию продаж через электронную торговую платформу. "Мы очень рады, что рынок природного газа Турции проявил интерес к заключению сделки через платформу в дополнение к многолетнему сотрудничеству на основе долгосрочных контрактов", – заявила гендиректор компании Елена Бурмистрова. "Газпром" ожидает, что до конца 2020 года произойдет увеличение объемов закупок российского газа Турцией, заявил глава управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев.



Между тем новая сделка была совершена не с первой попытки. Как сообщает агентство ICIS со ссылкой на трейдеров, двумя неделями ранее российская компания проводила два аукциона, на одном из которых предлагала 2 млн куб. м с поставкой в декабре по цене в 180 долл. за 1 тыс. куб. м. Такая заявленная цена оказалась выше той, что обозначена в долгосрочных контрактах. Так, в четвертом квартале она составляет 173 долл. за 1 тыс. куб. м.



По российским долгосрочным контрактам чаще всего газ поставляется по формуле, привязанной к стоимости нефтепродуктов с временным лагом. Следовательно, прописанные по такому контракту цены мало меняются в зависимости от внешних условий. Так, в третьем квартале Турция получала российский газ по 188 долл. за 1 тыс. куб. м. При этом на спотовом рынке (то есть на рынке краткосрочных контрактов) Европы газ продавался на уровне 86 долл., а сам "Газпром" на своей электронной торговой площадке продавал его за 76 долл., сообщает Gaspool.



В мае спотовые цены на голубое топливо в ЕС падали до 34 долл. за 1 тыс. куб. м. Подобный обвал тогда объясняли помимо кризиса еще и значительным притоком на рынок сжиженного природного газа (СПГ). Столь заметные ценовые колебания, очевидно, не делают долгосрочные газовые контракты чересчур привлекательными. Так, по действующим контрактам турецкие компании должны выкупать 80% законтрактованного газа по условию "бери или плати". Эти условия при повальном обвале цен становятся непосильными, что, вероятно, демонстрирует и рост судебных обращений компаний – получателей российского газа против "Газпрома".



Не секрет, что Россия до недавнего времени стремительно теряла важный для нее турецкий рынок. Так, в первой половине текущего года объем газа, закупленного из России, снизился на 41,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 4,67 млрд куб. м газа. Для сравнения: за этот же период прошлого года из России было импортировано примерно 7,99 млрд куб. м газа, и Россия была основным поставщиком.



В ежеквартальном отчете "Газпрома" за девять месяцев сообщалось, что в январе–сентябре этого года поставки российского газа в Турцию упали на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 8,854 млрд куб. м. Сокращаются поставки не первый год. По итогам 2019 года продажа голубого топлива в Турцию снизилась на 35%, до 15,5 млрд куб. м.



Не исключено, что спотовые цены теперь становятся чуть ли не единственным вариантом "Газпрома" продать Турции свой газ. И это притом что Турция входит в пятерку европейских стран по объемам потребления – 45 млрд куб. м газа в год.



Новым ценовым фактором стало открытие Турцией газового месторождения на дне Черного моря. И Анкара прямо говорит, что будет использовать этот козырь в переговорах о цене поставок в будущем. По словам главы Минфина Турции Берата Албайрака, обнаруженное в Черном море газовое месторождение даст Турции возможность покупать газ из-за рубежа дешевле. Скидка может составить до 30%, уверен он. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что благодаря открытому месторождению страну ждет энергетическая независимость. "Надеюсь, к 2023 году мы начнем пользоваться собственным газом", – подчеркивал он. "Турция сделала шаг, который избавит нас от энергетической зависимости от третьих стран. Надеюсь, мы избавимся от дефицита платежного баланса, потому что сейчас самые большие средства расходуются на закупку энергоносителей", – добавлял Берат Албайрак. Обнаружение природного газа в Черном море поможет усилить позиции Турции в процессе переговоров о пересмотре контрактов, пишет агентство Anadolu.



Турки надеются пересмотреть условия по долгосрочным газовым контрактам, соглашаются и российские эксперты. Так, завцентром изучения энергетической политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Виталий Ермаков напоминает, что часть турецких контрактов на поставку голубого топлива истекает уже в 2021 году, часть – в 2024–2026 годах. "Турция получает трубопроводный газ из России по газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток" через Черное море, из Азербайджана – транзитом через Грузию по газопроводу TANAP, из Ирана, а также сжиженный природный газ по долгосрочным контрактам из Катара, Алжира, Нигерии", – перечисляет он. В 2021 году истекает сразу несколько долгосрочных импортных контрактов на поставку природного газа в Турцию общим объемом 18,3 млрд куб. м газа, что соответствует 40% потребления. "Большая часть представлена контрактами турецкой национальной газовой компании Botas: это 6,6 млрд куб. м по соглашению с азербайджанской SOCAR, 4 млрд куб. м – с российским "Газпром экспортом". Кроме того, у "Газпром экспорта" истекают контракты с четырьмя частными турецкими газовыми компаниями общим объемом 4,3 млрд куб. м. А в 2025-м у "Газпром экспорта" заканчивается контракт на поставку газа по газопроводу "Голубой поток" объемом 16 млрд куб. м газа", – рассказал в СМИ эксперт, полагая, что в ходе предстоящих переговоров о возобновлении контрактов Турция хочет добиться пересмотра ряда ключевых условий соглашений. "Речь идет прежде всего о принципах ценообразования, которое в настоящее время основано на нефтяной индексации, а также о снятии запрета на реэкспорт газа", – не исключал ученый, полагая, что открытие собственного месторождения должно Анкаре в этих переговорах помочь.



Заметим, переход на спот – реальность не только для Турции. "Газпром" начал продавать газ через собственную ЭТП в сентябре 2018 года и за два года реализовал через нее свыше 40 млрд куб. м природного топлива. При этом за весь 2019 год через нее было продано менее 15 млрд куб. м, а за 10 месяцев этого года – уже свыше 25 млрд. В компании также обозначали большую гибкость "инструментов для торговли" на площадке. Сообщалось, что покупателям доступен самостоятельный выбор пункта доставки, а также инструменты с привязкой к различным энергоносителям и газовым индексам.



В российском газовом холдинге исключали, что продажи через электронную площадку станут заменой полноценным долгосрочным контрактам.



Но уже очевидно, что долгосрочные контракты с компанией перестают быть интересными все большему числу покупателей. Основная причина – меньшая динамичность цены в отличие от газа, торгуемого на спотах. Снижение этого интереса видно и по ситуации с экспортом российского газа в Европу.



Только по итогам первого полугодия экспорт "Газпрома" в ЕС рухнул на 18%, до 78,9 млрд куб. м, а его доля на рынке снизилась до 28 с 32% годом ранее. Позднее поставки чуть восстановились. По итогам девяти месяцев этого года снижение составило уже 12%, до 125,7 млрд куб. м. Для сравнения: за весь 2019 год компания поставила в дальнее зарубежье почти 200 млрд куб. м газа.



При этом еще недавно глава "Газпрома" Алексей Миллер с оптимизмом смотрел на перспективы 2020 года. "Если говорить о тенденциях, которые сейчас складываются на рынке, то рынок немножко припал", – говорил он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркивая, что выводы по первым месяцам делать рано.



По мнению экспертов, чтобы удержать свою долю на европейском рынке, компании придется все больше ориентироваться на спотовые цены. "Последние год-два "Газпром" стал очень сильно бороться за свою долю рынка и становиться более гибким и конкурентоспособным в контрактах. Структура самих контрактов, когда большая часть экспорта привязана к цене на нефть, стала неудобна "Газпрому", – приводит агентство Reuters слова аналитика компании БКС Рональда Смита. – Можно предположить, что где-то около половины контрактов привязано к спотовым ценам, чисто нефтяная привязка – около 20% или меньше".



Рекордное же в этом году снижение цен на газ привело к тому, что европейским странам было выгоднее наращивать спотовые покупки газа и снижать "отбор" по долгосрочным контрактам, замечают аналитики. Это значит, что для удержания доли на рынке "Газпрому" придется и дальше приводить контракты в соответствие с практикой рынка – увеличивать долю продаж на спотовом рынке, снижать срок контрактов и объем обязательств "бери или плати", полагают в Fitch.



Действительно, продажа через спот становится для "Газпрома" необходимостью, несмотря на то что компания до недавнего времени делала ставку на заключение долгосрочных контрактов, соглашаются эксперты "НГ". "Из-за долгосрочных контрактов "Газпрома" стоимость российского газа оказалась выше, чем на споте. Именно поэтому европейцы стали активнее покупать на споте подешевевший СПГ. В связи с чем цену придется снижать существенно, и это будет еще более болезненно, чем в случае заключения долгосрочных контрактов", – предупреждает доцент РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская. Она напоминает: стоимость газа в контрактах "Газпрома" определяется либо привязкой к спотовому рынку, либо с привязкой к стоимости нефти с временным лагом в шесть месяцев. "То есть обвал нефти, который произошел в марте–мае, отразится в цене поставки "Газпрома" только осенью. Поэтому в первом полугодии средние цены "Газпрома" в контракте были выше, чем на споте. Однако во втором полугодии стоимость газпромовского газа в контрактах с нефтяной привязкой может серьезно снизиться", – не исключает она.



"Газпрому" более выгодна торговля через спот. Если сейчас заключать долгосрочный контракт, есть вероятность, что через полугодие-год соглашение окажется удобным только для Турции", – замечает исполнительный директор департамента компании "Универ Капитал" Артем Тузов. Источник - ng.ru

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