 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Аркадаг поименовал новый микрорайон Ашхабада именем своего отца - Мяликгулы Бердымухамедова
00:18 23.11.2020

Бердымухамедов присвоил жилому комплексу МВД имя своего отца
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл жилой комплекс МВД имени своего отца Мяликгулы Бердымухамедова

ДУШАНБЕ, 22 ноя - Sputnik. Президент Гурбангулы Бердымухамедов открыл в северной части Ашхабада жилой комплекс МВД Туркменистана имени ветерана органов внутренних дел Мяликгулы Бердымухамедова, сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Отмечается, что решение о присвоении имени было принято на основании обращения жителей жилого комплекса, личного состава органов внутренних дел и ходатайства МВД Туркменистана.

На церемонии открытия под аплодисменты глав силовых ведомств Бердымухамедов перерезал символическую ленту и прошел к зданию администрации комплекса, на стене которого установлен барельеф с изображением ветерана органов внутренних дел Мяликгулы Бердымухамедова. В исполнении сводного оркестра МВД и Минобороны прозвучал гимн страны.

"Президент Туркменистана воздал дань уважения отцу, почетному ветерану органов внутренних дел, подполковнику Мяликгулы Бердымухамедову, жизненный и трудовой путь которого ныне является показательным примером для молодого поколения туркменских воинов, воспитываемых в духе патриотизма и беззаветного служения Отчизне и родному народу", - подчеркивается в сообщении газеты.
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Совета глав государств
© SPUTNIK / РАМИЛЬ СИТДИКОВ
Бердымухамедов поручил создать сайты всем учреждениям страны
Туркменский лидер прошел в здание администрации комплекса и осмотрел созданный здесь небольшой музей, посвященный его отцу, где представлены фотографии, архивные материалы, копии различных документов, удостоверений, в том числе о государственных наградах и воинских званиях отца президента.

На отдельном стенде размещены фотографии президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова со своими родителями из семейного архива.

Затем глава государства посадил во дворе управления дерево и осмотрел комплекс, состоящий из двухэтажных коттеджей. Здесь Бердымухамедов посетил семью офицера полиции, справляющую новоселье, и подарил ей телевизор, произведенный в Туркменистане.

Жилой комплекс МВД Туркменистана не первый объект, которому присвоено имя Мяликгулы Бердымухамедова. В феврале 2012 года имя отца президента страны было присвоено воинской части 1001 МВД Туркмении.

Источник - tj.sputniknews.ru
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