 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Кыргызстане опять хотят создать гослизинговую компанию. Как Макс Бакиев в 2009-м
00:21 23.11.2020

В Кыргызстане может появиться государственная лизинговая компания
Новиков, как Максим Бакиев в 2009 году, предложил открыть государственную лизинговую компанию

До конца этого года в Кыргызстане может появиться государственная лизинговая компания. Ее хотят создать за счет включения лизингового портфеля ОАО "Айыл Банк" (госдоля 100%) и средств Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР).

Подобный проект в 2009 году планировал запустить Максим Бакиев (сын бывшего президента Курманбека Бакиева) под патронажем Центрального агентства Кыргызстана по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ).
Предложение создать государственную лизинговую компанию озвучил накануне, 20 ноября, первый вице-премьер-министр (и.о. премьер-министра) Артем Новиков на совещании по вопросу финансирования государственных программ, передает пресс-служба правительства.

По словам Новикова, сейчас стоит задача по активизации лизинговых операций. "До конца 2020 года мы планируем, при помощи Российско-Кыргызского фонда развития, создать лизинговую компанию со своим уставным капиталом и включением в него лизингового портфеля ОАО "Айыл Банк". Сегодня эта задача актуальна", - сказал он.

Новиков добавил, что уже в декабре можно будет сформировать прогноз на 2021-2022 годы по лизинговому портфелю в сумме 4.5 млрд сомов.

Напомним, что проект создания государственной ипотечной компании планировалось реализовать в 2009 году в рамках деятельности Центрального агентства Кыргызстана по развитию, инвестициям и инновациям, которое возглавлял Максим Бакиев.

Новиков в 2009-2010 годы был эксперт службы управления человеческими ресурсами ЦАРИИ.

По данным агентства 24.kg, одиннадцать лет назад, 2 ноября 2009 года, на пресс-конференции в Доме правительства глава ЦАРИИ Максим Бакиев заявил, что в ближайшее время агентство намерено запустить четыре важные для экономики проекта, среди них и государственно-лизинговая компания.

Лизинговая компания, как говорил Максима Бакиева, должна послужить становлению нового бизнеса в Кыргызстане. Проект предполагал предоставление предпринимателям оборудования в лизинг "на достаточно большой срок". "Наша бизнес-среда в ресурсах ограничена, - сетовал тогда глава ЦАРИИ. - Она недостаточно выросла. Наша роль - стимулировать ее развитие".

Источник - stanradar.com
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