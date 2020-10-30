Фальсификация истории в Казахстане: У народа пытаются отнять память о подвиге героев-панфиловцев

00:29 23.11.2020

Фальсификация истории в Казахстане: "У народа пытаются отнять память о подвиге"

"У любого казахстанца можно спросить: "кто такие панфиловцы?". И он расскажет про то, как формировалась Панфиловская дивизия, какие подвиги она совершала в Великую Отечественную войну и как отдавали свои жизни ее бойцы за свободу Родины", - доктор исторический наук, секретарь ЦК Коммунистической народной партии Казахстана Дмитрий Легкий рассказал StanRadar.com о том, как происходит переписывание истории в Центральной Азии.



StanRadar.com: Чем вызван тренд на переосмысление некоторых страниц истории в странах Центральной Азии, в частности – в Казахстане?



- Пересматривают не просто некоторые страницы. На свалку хотят отправить всю историю СССР, извратить не просто некоторые отдельные моменты, а полностью вычеркнуть общее горе, общие победы и подвиги из прошлого наших стран.



"Новая история" допускает исключительно негативные моменты и объяснения прошедших событий.



В первую очередь, фальсификация коснулась подвига народов СССР в Великой Отечественной войне. Сейчас эта тема особенно актуальна в связи с юбилеем Победы.



Но работа по фальсификации началась не сейчас. Она была запущена сразу после распада Советского Союза.



В Алма-Ате, где стоит памятник героям-панфиловцам были неоднократные попытки вандализма. И это делали граждане Казахстана – потомки тех, кто защищал Родину.



Коммунистическая партия Казахстана выступала с требованием к властям, чтобы памятник охраняли и не допускали его порчи. Мы организовывали пикеты, писали обращения. И наша деятельность дала результаты - сейчас у памятника установили камеру наблюдения, и вандалы более его не касаются.



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StanRadar.com: Где лежат корни подобного неуважения к подвигу своих предков, которые выражаются в таком отношении к памятникам?



- Первые попытки подвергнуть сомнению подвиг героев-панфиловцев начались не в Казахстане, а с подачи российских "историков".



Сейчас в России есть такая категория "историков", которые утверждают, что панфиловцев не существовало, и подвига под Москвой тоже не было. Первый аргумент таких людей: "панфиловцев было не 28 человек, а больше".



Конечно, их было не 28. Панфиловцев, которые сдержали наступление войск фашистской Германии были сотни, но все же они намного уступали врагам в численности.



"28-панфиловцев" - это символ подвига советских солдат и офицеров.



То, что российские "историки" делают в отношении этой истории - это попытки облить грязью символ, бренд советской истории, памятник.



И то, что сейчас делают с памятниками, пытаются сделать и с памятью. Хотят вычеркнуть, как будто такого подвигу не было, но не получается.



Сейчас можно спросить у любого казахстанца: "кто такие панфиловцы?". И он расскажет про то, как формировалась дивизия, какие подвиги она совершала в Великую Отечественную войну и как ее бойцы отдали свои жизни за свободу Родины.



StanRadar.com: Но ведь при изучении исторических вопросов неизбежно будут всплывать неудобные моменты, о которых раньше не принято было говорить?



- Изучать историю надо, вскрывать неудобную правду, если она было тоже необходимо.



Но нельзя поливать грязью героев и их подвиги в угоду сложившейся политической конъюнктуре. Это не научное исследование, а обслуживание политических интересов. Это две разные вещи, не путайте их.



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StanRadar.com: Еще одним спорным и неоднозначным моментом в истории Казахстана является голод 1930-х – 1940-х годов. В Казахстане и за его пределами есть группа "исследователей", которые продвигают тезис о геноциде. Насколько эти оценки соответствуют действительности?



- В Казахстане ежегодно 31 мая чтят память жертв политических репрессий. День памяти отмечают с 1997 года.



Но к официальному названию позже прикрепили слово "голод", и я категорически против такой поставки вопроса. Дело в том, что голод - явление объективного характера, связанный с множеством причин - продовольственным кризисом, коллективизацией и так далее. Но это не имеет отношения к большому террору, который был до и после 1937 года.



То есть понятие "политические репрессии", которые обернулись колоссальной трагедией для стран Центральной Азии, пытаются расширить и привязать к историческим событиям, которые не связаны между собой.

30.10.2020