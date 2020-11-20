Месть за "Рашагейт": как Трамп пытается лишить Байдена победы

01:00 23.11.2020

CNN: Трамп назвал отказ признать итоги выборов местью за "российское дело"



Алексей Поплавский



Дональд Трамп всячески пытается оспорить исход президентских выборов, чтобы отомстить демократам за дело о "сговоре с Россией", уверяют СМИ. Действующий глава государства затягивает процесс передачи власти своему оппоненту Джо Байдену, несмотря на негативные последствия для его репутации. Трамп продолжает настаивать на "краже выборов", но из-за провала в судах хочет забрать свою победу, надавив на законодателей в ключевых штатах. Как развивается ситуация вокруг президентских выборов в США - в материале "Газеты.Ru".



Президент США Дональд Трамп сознательно затягивает процесс передачи власти своему конкуренту на выборах главы государства, демократу Джо Байдену. По информации CNN, американский лидер знает о своем проигрыше, но оттягивает момент официального признания поражения, чтобы отомстить Демократической партии.



Так, Трамп откладывает передачу власти в ответ на "Рашагейт" - запуск демократами расследования о его "сговоре с Россией", которое поставило под сомнение легитимность прошлых президентских выборов. Как утверждает телеканал, глава государства считает справедливым не признавать победу Байдена, хотя в 2016 году экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон практически сразу признала свое поражение.



Источники CNN отмечают, что соратники Трампа настойчиво призывают его задуматься о своем будущем, так как своими действиями он якобы вредит собственному бренду. Больше всего друзей и партнеров президента беспокоит его вера в возможность изменить исход выборов путем пересчета голосов.



Однако сам Трамп все еще не готов уступить место главы государства Байдену.



Ситуация вокруг президентских выборов в США находится в подвешенном состоянии уже более двух недель. Пока большинство ведущих американских СМИ напрямую называют Байдена "избранным президентом", Трамп продолжает настаивать на фальсификации голосования и своей собственной победе. Дабы доказать свою правоту он с помощью своей команды пытается опротестовать исход выборов в ключевых штатах, в особенности Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.



Пока попытки штаба Трампа не дают никаких серьезных результатов. К примеру, спровоцированный командой президента пересчет голосов в штате Джорджия пока последовательно указывает на победу Байдена в регионе. Из 5 млн бюллетеней осталось обработать всего 300 тыс., за счет пересчета Трамп смог добавить себе лишь 1,2 тыс. голосов. Ситуацию в целом это не меняет, так как Байден опережает действующего президента в этом штате на 13 тыс. голосов.



В других штатах положение дел еще хуже, поскольку иски команды президента просто отклоняются за неимением должного количества доказательств.



Обвинения республиканцы выдвигают самые разные: от отсутствия допуска наблюдателей от партии к подсчету голосов до некорректной работы оборудования для голосования. Большинство судов не находят оснований для возбуждения соответствующих дел или санкционирования пересчета.



Борьба Трампа



Как пишет Reuters, на фоне провалов на юридическом поле Трамп решил пойти несколько другим путем. Так, президент собирается добиться пересмотра голосов в свою пользу с помощью высокопоставленных членов Республиканской партии.



Источники агентства отмечают, что эту тактику команда Трампа собирается использовать в Мичигане и Пенсильвании, где, предварительно, также победил Байден.



План президента прост: поставить под сомнение подсчет голосов в крупных городах, что даст местным республиканским законодателям вмешаться в ситуацию и, возможно, переубедить выборщиков отдать свои голоса за Трампа.



Косвенно эту версию подтверждает заявление адвоката президента Руди Джулиани, который заявил об отзыве очередного иска республиканцев в Мичигане, так как команде Трампа удалось добиться поставленных целей. А именно остановить процедуру официального признания итогов выборов в крупном округе Уэйн.



Поможет ли Трампу победить осуществление этой задумки в Мичигане и Пенсильвании - вопрос спорный. По предварительным подсчетам, Байден получает 306 голосов выборщиков, а Трамп набирает лишь 232. Для победы ему необходимо набрать минимум 270 голосов, но Пенсильвания и Мичиган в совокупности дадут президенту только 36. То есть Байден все равно получит 270 голосов, когда Трамп останется проигравшим с 268 голосами.



С точки зрения обозревателя Politico Дэвида Сайдерса, вероятность отмены результата в любом штате чрезвычайно мала, но желание президента сместить центр действий с юридической арены на политическую вызывает определенные опасения.



Не ясно, могут ли республиканские законодатели в том или ином штате действительно пойти против итогов народного голосования, но они явно испытывают давление со стороны Белого дома и аппарата Республиканской партии, отмечает журналист.



Сторонники президента активно поддерживают кампанию по созданию каких-либо сомнений относительно исхода выборов.



Более того, в конгрессе, по данным Сайдерса, республиканцы не исключают опротестования итогов голосования коллегии выборщиков, которое определит будущего президента в середине декабря.



Шансов на успех в этом плане немного, поскольку запуск такого разбирательства планируется в палате представителей, а большинство в ней плотно удерживают демократы, они вряд ли дадут ход такой инициативе.



Внутренний кризис



Как заявил в беседе с "Газетой.Ru" директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, команда Трампа последовательно терпит поражение в судах, потому что доказательная база их обвинений против демократов, мягко говоря, не внушает доверия.



"По мнению подавляющего большинства наблюдателей, возможность президента отсудить свою победу на выборах выглядит маловероятной. Кроме того, за восемь дней до голосования коллегии выборщиков, которое пройдет 14 декабря, должна быть полная ясность по выборам - то есть сколько голосов на счету обоих кандидатов. Уложатся ли штаты в эту дату - пока непонятно, но в любом случае они будут стараться это сделать", - добавил эксперт.



С точки зрения Гарбузова, линия Трампа относительно исхода голосования достаточно противоречива, что также играет свою роль в данной ситуации. По его словам, создается впечатление, что Трамп сам еще находится на распутье.



"То он говорит, что пойдет до конца, то в Twitter якобы говорит о победе Байдена. Судя по всему, часть республиканской элиты оказывает на него некое воздействие, чтобы он смирился со случившимся", - отметил эксперт.



Если Трамп все же решится пойти напролом, он может дойти до Верховного суда, продолжил Гарбузов. Есть мнение, что ВС займет позицию в его пользу, потому что шесть из девяти судей были назначены республиканскими президентами США. Однако и здесь нет уверенности – нельзя гарантировать, что американские судьи автоматом проштампуют выгодное Трампу решение.



"Председатель Верховного суда Джон Робертс, хоть и был назначен республиканским президентом Джорджем Бушем-младшим, совсем не "трампист" - то есть не является сторонником действующего президента. Более того, между ними было несколько стычек и недопониманий, так что автоматически он не встанет на сторону Трампа. Это также касается остальных судей ВС, без весомых доказательств они не будут стеной вставать за президента", - указал эксперт.



К тому же, не факт, что Республиканская партия даст Трампу зайти так далеко, подчеркнул Гарбузов. Если Трамп дойдет до Верховного суда, это негативно повлияет на партию, хотя по большому счету он уже вредит республиканцам своим поведением.



"В данный момент остается только наблюдать за всем этим спектаклем, который происходит в США. Необходимо дождаться 14 декабря, когда состоится голосование коллегии выборщиков. Если собрание не состоится можно будет говорить, что внутренний кризис в США углубляется", - резюмировал эксперт.