Как Россия поглощала своих соседей без единого выстрела, - М.Диунов

01:50 23.11.2020 Как Россия поглощала своих соседей без единого выстрела

Завоевательные войны – не единственный инструмент расширения крупной империи



Текст: Михаил Диунов



Один из мифов, насаждаемых Западом о России – о том, что наша страна во все века являлась "государством-агрессором". Действительно, Россия (как и любое большое государство) вела многочисленные войны за расширение своих границ. Однако нередко складывалось и совсем иначе: соседи России включались в ее состав абсолютно мирными средствами. Каким образом?



XV век стал эпохой объединения русских княжеств вокруг Москвы. На Руси, расколотой после татаро-монгольского нашествия на множество удельных княжеств, имелось несколько центров, которые могли стать точкой формирования централизованного Русского государства. Москва, Литва и Тверь конкурировали за право стать собирателями русских земель. Хотя быстро стало ясно, что в этой борьбе побеждает Великое княжество Московское, соперники долгое время не только успешно сопротивлялись, но и наносили московским князьям весьма болезненные удары.



Большая часть московских владений приобреталась силой – ведь иначе и быть не могло. Князья, безраздельно властвовавшие в своих уделах, упорно сопротивлялись любым попыткам ограничить их суверенитет. Но среди множества конфликтов с Литвой, Тверью, Новгородом были случаи, когда совсем немалые территории приобретались мирным путем.



Один из примеров – включение в состав Москвы Великого княжества Ярославского. Это было большое княжество, земли которого лежали совсем неподалеку от Москвы и простирались от Ярославля на юге до Белого озера на севере. Правила там династия Смоленских Рюриковичей, наследников старшего сына Владимира Мономаха, когда-то правивших Киевом, гордившихся своим родом и считавших себя куда выше московских князей, происходивших от потомков младшего сына Мономаха, ушедших править на север – в Залесскую Русь.



Ярославское княжество долгое время сохраняло независимость за счет гибкой политики и готовности тамошних правителей идти на компромиссы с Москвой. В то время как Тверь или Рязань раз за разом отправляли свои полки на битвы с москвичами или же интриговали против них, ярославские князья со дня сражения на Куликовом поле были верными союзниками своего могущественного соседа. Не замеченным в крамоле ярославским князьям удавалось долгое время сохранять независимость, в то время как более строптивые правители уже давно лишились своих земель.



Впрочем, время вольного Ярославля закончилось к середине XV века. Тогда московские великие князья Василий II, а затем Иван III решительно взялись за реликт прошлого и начали постепенно ограничивать права ярославских князей, опираясь на Церковь, имевшую в княжестве значительные земельные владения.



Задачу облегчало то, что Ярославское княжество сильно пострадало во время междоусобной войны между Василием II и претендентом на московский престол Дмитрием Шемякой. В итоге крайне нуждавшийся в средствах ярославский князь Алексей был вынужден продать свое владение Москве. Но сумел выторговать чрезвычайно выгодные условия – право проживания в своей бывшей столице, часть доходов от княжества и право чеканки монеты. Когда в 1471 году князь умер, Ярославское княжество окончательно вошло в состав Москвы. Дольше удержать независимость смогли лишь Рязань и Псков.



Первый русский царь Иван IV начал свое правление с завоевания осколков Золотой Орды – Казанского и Астраханского ханств. Попытка выйти к Балтийскому морю привела к долгой и разорительной Ливонской войне. Поход казаков атамана Ермака за Урал закончился присоединением обширных владений Сибирского ханства.



Но не только военной силой прирастали в те времена земли России. После того, как Волга оказалась в руках русских от истоков до самого устья, граница государства вышла к большой степи, простиравшейся от Волги до Южного Урала. Там кочевали башкирские племена, которые раньше подчинялись Ногайской орде, а теперь остались без покровителя. Новую силу, на которую можно было бы опереться в защите от враждебных соседей, башкиры нашли в русских.



В 1553 году племена западных башкир, земли которых лежали ближе всего к русской границе, начали переговоры с царем Иваном IV. Их результатом стало подписание серии жалованных грамот.



Как писал башкирский историк: "Иоанн Грозный принял башкир под свою высокую руку, милостиво обещал им охранять их и землю их от притеснений и захватов соседних народов и дать полную свободу исповедания башкирам религии ислама. Представители же башкирского народа торжественно поклялись по обряду своей веры перед царем как за себя, так и за народ и других потомков, обещая служить царю и русскому престолу верой и правдой, подчиняясь русским законам и предначертаниям нового своего правительства, если таковые не будут идти вразрез с постановлениями ислама. Башкиры были обязаны вносить легкую подать: "ясак" – медом, звериными шкурами или, взамен того, деньгами, которые [до этого] они должны были вносить казанским воеводам".



Ситуация не изменилась в XVII веке, когда южные рубежи России дошли до области Донского казачества. Тогда казаки находились в крайне сложной ситуации – их земли граничили с владениями Османской империи, которая была очень недовольна казачьей вольницей, занимавшейся набегами и грабежами. После того, как казаки с налета захватили важный оборонительный пункт турок – Азовскую крепость и обосновались там как у себя дома, терпению султана пришел конец. В 1641 году турецко-татарская армия подошла под стены крепости и осадила Азов. Началось знаменитое "Азовское сидение", когда горстка донских казаков четыре месяца успешно оборонялась против многократно превосходящих сил и победила, заставив турок отступить.



Но османы не прекращали грозить донцам, так что уже в 1646 году на землях Донского войска появился русский гарнизон, а финансовая и военная помощь из России стала главным источником существования казачества. После начала восстания Степана Разина казачьей верхушке стало понятно, что с Россией надо договариваться миром, потому что иначе есть риск потерять вольности. Разин был схвачен и выдан властям самими же казаками, которые выбрали законную власть русского царя.



28 августа 1671 года донские казаки дали присягу на верность государю Алексею Михайловичу. А в 1676 году присяга была принесена уже его наследнику – Федору III. Затем донцы стали давать присягу каждому новому царю. Так без единого выстрела область войска Донского вошла в состав России.



При Петре I случился еще один пример мирного расширения. В 1686 году был подписан вечный мир с Польшей, результатом которого стало вхождение России в Священную лигу – европейский военный союз, направленный против Османской империи.



Но еще одним условием мирного договора стало приобретение Киева у Речи Посполитой. За этот большой город заплатили всего 146 тысяч рублей – по тем временам около 10% годового бюджета государства. Деньги были выплачены в срок, никаких эксцессов с признанием изменившихся границ не возникло.



Когда уже в конце правления Петра I в 1721 году был подписан Ништадтский мир, завершивший Великую Северную войну, вновь золото стало платой за расширение границ. Швеция уступила России Прибалтику, Ингерманландию и Карелию, получив отступные два миллиона талеров. И вновь вплоть до 1917 года ни у кого в мире не появлялось ни малейшего сомнения о законности русских прав на эти земли.



Один из последних примеров мирного расширения – вхождение Грузии в состав Российской империи. В XVIII веке Грузия, окруженная сильными и агрессивными соседями-мусульманами – Османской империей и Ираном, ослабла настолько, что уже не могла защитить свою независимость. Страна обеднела, не хватало денег даже на армию. Число грузин уменьшилось настолько, что едва превышало население Санкт-Петербурга. Существовала высокая вероятность того, что пройдет совсем немного времени и христианский народ вовсе исчезнет, поглощенный турками и персами.



В 1771 году царь Картли и Кахетии Ираклий II умолял императрицу Екатерину II спасти Грузию, приняв ее в русское подданство.



Русская императрица решила, что поскольку с Закавказьем нет надежной транспортной связи, удержание этой территории будет представлять слишком сложную задачу, и ограничилась подписанием Георгиевского трактата 1783 года. Этот договор предусматривал русский протекторат над Грузией, которая отказывалась от самостоятельной внешней политики, а в обмен получала гарантии независимости и военной помощи.



В 1798 году новый правитель Грузии Георгий XII опять обратился к России с просьбой о принятии Грузии в состав империи. В 1800 году Павел I после долгих раздумий все же подписал манифест о присоединении Грузии, которое свершилось совершенно мирным путем. Имеретия и другие области Западной Грузии вошли в состав России позже, уже после победоносных войн с Турцией и подавления восстания царя Соломона II. Этот правитель вначале обещал признавать власть Санкт-Петербурга, но затем, прямо во время идущей русско-турецкой войны, снедаемый властолюбием, в 1809 году поднял восстание и попытался переметнуться на службу к старинным врагам Грузии – османам. Потерпев поражение, царь Соломон бежал к султану Махмуду II, а Грузия полностью вошла в состав Русского государства.



Для связи с Закавказьем уже в 1801 году через Кавказский хребет началось строительство Военно-Грузинской дороги, настоящего чуда инженерной мысли XIX века. Этот беспримерный труд был закончен к 1814 году, когда открылось постоянное транспортное сообщение между Россией и Грузией.



Одним из последних примеров мирного расширения стало уточнение границ на Дальнем Востоке по договорам 1858 и 1860 годов. В то время как Великобритании приходилось вести с Китаем продолжительные "опиумные войны", Россия решала свои задачи мирно. Обширные и пустующие земли по рекам Амур и Уссури оказались в руках русских. Вскоре на новой границе обосновалось Уссурийское казачье войско, ставшее надежным щитом дальневосточных рубежей России. Источник - Взгляд

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