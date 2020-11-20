Антирусская кампания в Казахстане направлена против Токаева?

01:53 23.11.2020

В конце октября 2020 года в Казахстане активизировались выступления против русского языка и русскоязычного населения.



В Павлодаре националисты провели митинг, требуя лишить русский официального статуса в республике. Организаторами была та же группа лиц, что недавно требовала переименования города.



Резкий всплеск интереса к "вопросам языкознания" проявили СМИ.



Газета "Жас Алаш" выразила возмущение, что в парламенте русский язык используется вместе с казахским и назвала это "издевательством над казахским языком". Журнал "Адырна" опубликовал интервью литератора Асхата Касенгали, который выразил удовлетворение эмиграцией русскоязычных граждан из республики, подчеркнув: "Это хорошо для нас".



Антирусские страсти проявились даже в атаках на тренера футбольного клуба "Кайсар" Стойчо Младенова, который будучи иностранцем, не знает казахского и просил игроков высказывать ему свои соображения по итогам игр на русском, который понимает и он, и игроки-легионеры.



Есть даже примеры насилия. На алматинскую активистку Салтанат Ташимову напали в автобусе за то, что она заговорила с водителем на русском. Хотя исторически в городе русский язык используется очень широко, и лет 10 назад такая сцена была немыслима.



Все эти события произошли за промежуток менее чем в две недели, что заставляет подозревать в происходящем не просто серию случайных инцидентов, а определенную политическую кампанию, включающую публикации в прессе, соцсетях и публичные акции.



Решенный вопрос?



Прошлая волна интереса к теме русского языка была этим летом, когда появилось обращение с требованием лишить русский язык официального статуса в Казахстане.



Оно вызвало очень острую полемику и стало одной из ключевых тем, обсуждавшихся в республике. Однако обсуждение закрыл сам президент Касым-Жомарт Токаев, выпустив программное интервью газете "Ана Тили".



В нем он объяснил актуальные основы языковой политики в Казахстане. Продвижение и распространение казахского языка остается среди основных задач государства, но он должен будет сосуществовать в государственной жизни с официальным русским языком.



Он сравнил ситуацию с опытом Узбекистана:



"Нужно продолжать, причем делать это без шума, надрыва, самовозвеличивания. Хорошим примером может послужить опыт Узбекистана. С присущими узбекам тактом и учтивостью, не делая громких заявлений, они полностью решили языковую проблему, охотно прибегая и к русскому языку, когда в этом есть необходимость. К моему удивлению, в госорганах Узбекистана до сих пор используется русский язык, в этом весь прагматизм этого народа".



Ключевым заявлением Токаева стал отказ от трехязычной модели школьного обучения, которую продвигали в Казахстане несколько лет назад.



Она подразумевала преподавание на русском, английском и казахском языках параллельно. Специальная программа была принята в 2016 году, а продвигалась еще с 2000-х. Но позже руководство страны охладело к этой задаче, во многом из-за провала подготовки школьных учителей к преподаванию на английском.



Новые приоритеты президент пояснил в своем интервью:



"Наше подрастающее поколение наряду с казахским должно свободно владеть и русским языком. Это веление времени. В начальных классах школ приоритет следует отдать казахскому языку. Также необходимо обучать и русскому языку. А к изучению английского можно приступить с 5-6 классов".



Токаев также озвучил несколько иных технических новшеств, включая разрешение преподавать в университете точные науки на русском и призыв отказаться от ущемления русского языка и националистической риторики.



Вокруг языка



Касым-Жомарт Токаев никогда не был сторонником русофилов. Еще работая в МИД, он всячески стимулировал перевод служебной документации на казахский и вообще более широкое использование госязыка в работе. Но в современных условиях он выступает за более осторожные методы формирования казахоязычности.



"Демография развивается в пользу казахского языка, значит мы обязательно достигнем поставленной цели. Не будем забегать вперед. Поспешность – плохой попутчик на этом сложном пути, где еще много подводных камней", - подчеркнул он в упомянутом интервью.



Но националисты – сторонники быстрых и радикальных решений, они пытаются подстегнуть процесс, разогревая в обществе националистические страсти. Используется любой повод для обвинений в недостаточном продвижении казахского языка и атак на тех, кто используется русский. Тема искусственно превращается в повод для конфликтов и общественного возмущения.



Конечная цель националистов – не конкретные достижения в языковой сфере, а обострение национальных противоречий накануне выборов, запланированных на 2021 год.



Националистический угар дает дополнительные шансы для "Демократической партии" Жанболата Мамая, фронтмена казахстанских нацпатов, чья жена Инга Иманбай не так давно редактировала упоминавшуюся газету "Жас Алаш".



Но страсти могут зайти дальше, чем сейчас предполагают идеологи кампании. События в Кордайском районе этой зимой показали, что градус межнационального соперничества в Казахстане запредельно высок.



В результате серии инцидентов с участием местных дунган произошли массовые выступления казахов, в ходе которых погибло 11 человек, было ранено 185, а 23 тысячи (!) бежали в Кыргызстан. Сводки говорят об уничтожение за одну ночь 59 зданий, множества машин, уничтожении и краже имущества на 1,7 млрд тенге (почти $4 млн).



Можно справедливо винить жамбылских дунган в недостойном поведении, но вряд ли все дунгане Казахстана нанесли такой ущерб обществу и стране даже за пять лет. Столкновения, изначально имевшие криминальную природу, настолько быстро охватили весь район и чуть не перекинулись в Алматы, что власти предотвратили их практически чудом.



Повторение в этом городе националистических выступлений, но уже против русскоязычного населения возможно. Оно традиционно составляет значительную часть образованных кадров, играет большую роль в бизнесе, особенно филиалах иностранных компаний, и желающие разыграть национальную карту ради передела собственности и рынков – есть.



Инцидент с нападением на Ташимову может стать первым раскатом грома перед грозой.



Но нового "Кордая" Казахстан не переживет, особенно если события произойдут в крупном городе и затронут образованных специалистов. Республика может столкнуться с тем же кризисом доверия, что и Кыргызстан после революционных событий в октябре 2020 года, когда иностранные инвесторы стали сворачивать свою деятельность и выводить активы.



Подобный инцидент будет означать в глазах внешних наблюдателей, что после транзита власти в 2019 году руководство Казахстана утрачивает контроль над ситуацией в стране.



Это поставит под удар не только конкретных лидеров, но и экономическое развитие Казахстана в целом.



Специально для StanRadar.com: Осман Нортов