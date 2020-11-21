"Шакал-вонючка"... Андижанский облхоким Абдурахманов отчаянно пытается вылезти из скандала

02:43 23.11.2020

"Мастерски смонтированы". Хокимият Андижанской области - о записях с голосом хокима

В хокимияте Андижанской области считают, что аудиозаписи с голосом хокима "собирались группой лиц на протяжении многих лет в рамках тщательно спланированного плана по дискредитации Шухрата Абдурахманова". Областная администрация указала на монтаж записей и сообщила о начале доследственной проверки.



В социальных сетях распространилось несколько аудиозаписей с голосом хокима Андижанской области Шухрата Абдурахманова. На первой хоким рассказывал, как угрожал журналистам и посадил трех женщин на 15 суток в ходе поездки в Мархаматский район. На второй приравнивал предпринимателя к "шакалу". На третьей называл неизвестных лиц "вонючками". Позже стало известно, что третья запись является частью другого аудио, распространенного в июне 2019 года.



Пресс-служба хокимията Андижанской области считает, что последовательное распространение аудиозаписей с голосом Шухрата Абдурахманова "нацелено на организацию информационных атак на хокима Андижанской области, направление в другую сторону объективного отношения журналистов и граждан к изменениям в регионе, создание искусственных барьеров между хокимом и предпринимателями".



По данным хокимията, группа пользователей в корыстных целях "режет" часть аудио двухгодичной давности и размещает в социальных сетях для "хайпа".



Хокимият привлек специалистов в данной области для изучения аудиозаписей, в ходе которого выяснилось, что они "были вырезаны и мастерски смонтированы из разных аудиозаписей с помощью "отдельных экспертов".



Областная администрация считает, что эти аудиозаписи собирались группой лиц на протяжении многих лет в рамках тщательно спланированного плана по дискредитации Шухрата Абдурахманова.



Правоохранительные органы проводят доследственную проверку по данному факту "с учетом усиления ответственности за незаконный сбор, систематизацию, хранение, изменение, дополнение, использование, предоставление, распространение, передачу, обезличивание и уничтожение персональных данных".