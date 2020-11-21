Правительство Киргизии сократит и без того мизерный бюджет

02:52 23.11.2020

Текущий год выдался очень сложным для бюджета. Но и 2021-й не сулит надежд, поэтому правительство еще больше сократит расходы республиканского бюджета, которые и без того составляют всего 2 млрд долларов.



Зарплаты и пенсии повышать не будут, а расходы на строительство соцобъектов и на помощь регионам даже сократят.



На чем сэкономят



Правительство в третий раз с начала года вносит изменения в республиканский бюджет 2020 года. В нем же прописываются и прогнозы на 2021 год.



Кабмин рассчитывает, что доходы бюджета по итогам 2020 года составят 137,1 млрд сомов, расходы - 172,7 млрд сомов.

В 2021 году доходы должны увеличиться до 163 млрд сомов, но расходы снизятся до 170,1 млрд сомов.

Основная часть расходов бюджета приходится на текущие выплаты - зарплату, коммунальные услуги, обслуживание госдолга. На эти цели в 2020 году уйдет 143,9 млрд сомов. На 2021 год остается эта же сумма. Повышать зарплаты бюджетникам, несмотря на высокую инфляцию, правительство не планирует.



По словам руководителя аппарата правительства Бакыта Аманбаева, в Кыргызстане насчитывается 28 тысяч государственных и муниципальных служащих, на их заработную плату ежегодно выделяется 48 млрд сомов. Кабмин хочет сократить число госслужащих, для чего создана специальная межведомственная комиссия.



На трансферты в ФОМС, Соцфонд и местные бюджеты в 2020 году предусмотрено 38,6 млрд сомов. В 2021 году эти расходы снизят на 2 млрд сомов. Другими словами, в предстоящем году повысить пенсии правительство тоже не сможет. Меньше помощи получат и села, более 80% которых являются дотационными.



Расходы на основные фонды, которые включают в себя капитальные вложения, ремонт зданий, покупку оборудования и транспорта, а также государственные инвестиции, составят 28,8 млрд сомов. В следующем году правительство сократит эти расходы на 100 млн сомов.



Сотрудники аппарата правительства. Иллюстративное фото.

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Почему так происходит



Доходы не позволяют увеличивать расходы.



Пандемия и политические события ударили по экономической активности в стране, из-за чего бюджет получит на 30 млрд сомов меньше налогов и таможенных платежей, чем планировалось в начале года.



Грузопоток из Китая за год упал в 10 раз: если в 2019 году в Кыргызстан заехало 36 тысяч грузовиков с товаром, то за 10 месяцев этого года - всего 3 тысячи.



Вместе с этим растут расходы на выплату госдолга. В 2021 году на возврат кредитов потребуется 400 млн долларов.



По итогам года дефицит бюджета составит более 35 млрд сомов. В следующем году правительство хочет удержать его на уровне не более 7 млрд сомов.



Премьер-министр, исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров.

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Последствия



Снижается общий уровень жизни. Более 370 из 453 айыл окмоту по всей стране не могут покрыть собственные расходы и получают дотации из республиканского бюджета.



Реальные доходы населения за полгода снизились на 7,7%. Больше всего страдают работники госсектора - зарплаты бюджетников в 1,7 раза меньше заработков сотрудников частных компаний.



Доходы бюджетников не меняются, но товары и услуги дорожают. За 10 месяцев инфляция составила 5,3%. Продукты при этом подорожали на 8,9%.



Падение доходов может привести к росту бедности, в которой на сегодняшний день проживает более 20% кыргызстанцев. В Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях за чертой бедности живут до 35% населения.