 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 23.11.2020
03:14  О первой попытке Китая захватить Среднюю Азию
02:52  Правительство Киргизии сократит и без того мизерный бюджет
02:43  "Шакал-вонючка"... Андижанский облхоким Абдурахманов отчаянно пытается вылезти из скандала
01:53  Антирусская кампания в Казахстане направлена против Токаева?
01:50  Как Россия поглощала своих соседей без единого выстрела, - М.Диунов
01:00  Месть за "Рашагейт": как Трамп пытается лишить Байдена победы
00:29  Фальсификация истории в Казахстане: У народа пытаются отнять память о подвиге героев-панфиловцев

00:22  У Турции нет экономического фундамента строительства подлинной империи. Султан не настоящий? - Иван Филиппов
00:21  В Кыргызстане опять хотят создать гослизинговую компанию. Как Макс Бакиев в 2009-м
00:18  Аркадаг поименовал новый микрорайон Ашхабада именем своего отца - Мяликгулы Бердымухамедова
00:12  "Газпром" пытается устоять на турецком рынке, - "НГ"
Воскресенье, 22.11.2020
19:24  Эфиопская армия продолжает успешное наступление на сепаров Тыграя
19:05  Реальная политика требует жертв, - А.Алешковский
19:03  Меры карантина превращаются в психоз, - А.Иванов
18:28  В Узбекистане медики не могут получить обещанные выплаты
18:27  В Туркменистан самолетом доставят наличные манаты с Мальты
17:54  На Востоке Казахстана озаботились оттоком людей из приграничных с Китаем территорий
17:51  Кыргызстанка Валя Шевченко в 4-й раз защитила Чемпионский пояс UFC
17:49  У Эрдогана найдется достаточно преемников, чтобы достроить "Великий Туран"
12:41  За чей счет банкет, господа? Почему чиновники и менеджеры госпредприятий получают такие гигантские зарплаты?
11:32  Бишкек. Марш против новой Конституции прошел на удивление мирно - поорали, разошлись...
10:35  Байден и Китай: война или мир, - В.Пироженко
09:26  Кыргызская Кочкорка. Бомжы забили камнями санжырачы (собирателя родовых генеологий) Мурата Султанбекова
00:52  Уход Трампа в 6 сценариях, - Беренжер Вьенно
00:39  Почему российскому ТВ нужна цензура, - И.Иванов
00:29  Бег центробанков к валютной пропасти, - В.Катасонов
00:18  Сенсация в кыргызском Джалал-Абаде. Снялся с выборов последний кандидат на пост мэра
00:17  Уроки Карабахского. Как РосСолдаты миротворили там в 80-90-х
00:15  США требуют от Китая увеличить экспорт... обезьян, - Джоя да Сильва
00:02  Салям, жиробасы. В Узбекистане будут контролировать вес чиновников
Суббота, 21.11.2020
19:51  Латинская Америка: трудные шаги к свободе, - С.Кожемякин
19:20  В американских выборах обнаружили "красную угрозу", - "Къ"
17:32  Экс-мэр Куляба Бахром Иноятзода осужден по 6 статьям на 12 лет колонии
17:10  Агентство по контролю за наркотиками Таджикистана возглавил молодой прокурор Вохидзода
16:56  Назван тайный козырь Трампа, позволяющий выиграть выборы президента США, - "МК"
14:57  Есть ли у Европы альтернативы российскому газу? - С.Тихонов
14:56  "Сонный Джо" спешит на помощь либералам всего мира, - А.Соколов
14:51  Хорошо, что у верблюдов нет крыльев, а у мусульман – атомного оружия. Часть 2, - Н.Нуртазина
14:45  Байден - потомок запорожского казака Байды? УкрНаука, сука, жива...
14:36  Пул нест. Уволено руководство ТаджНацБанка
11:50  Японский премьер Суга получил 9-й дан по каратэ. С криком ийя и ударом ноги...
10:12  Кто возглавит байденовский ГосДеп США - Кунс или Блинкен?
10:10  Перед Казахстаном встает проблема "четырех Казахстанов", - Жан-Франсуа Марто
09:44  Путин нашел себе вторую Сирию. РосАрмия развернулась в Карабахе по полной, - "Къ"
09:41  "Унесенные с ветром"? Мирзиеев указал снять эпический фильм про Историю Узбекистана
09:27  УзбШкольники (1-6 кл.) будут изучать новый предмет - "Наука" (Science)...
00:48  Почему в Карабахе раздолбали армянскую армию, - генерал М.Акопян
00:43  Лидеры Афгана и Пакистана решили крепче задружиться, - "НГ"
00:39  Ради борьбы с Китаем США разожгли войну в Африке, - Г.Мирзаян
00:36  Печатный станок для страны-маслобойки: Украина не проходит через фейсконтроль даже на паперть, - С.Князев
00:28  Точка невозврата: В Белоруссии оппозиция начала жечь милицию из "черных списков"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Правительство Киргизии сократит и без того мизерный бюджет
02:52 23.11.2020

Текущий год выдался очень сложным для бюджета. Но и 2021-й не сулит надежд, поэтому правительство еще больше сократит расходы республиканского бюджета, которые и без того составляют всего 2 млрд долларов.

Зарплаты и пенсии повышать не будут, а расходы на строительство соцобъектов и на помощь регионам даже сократят.

На чем сэкономят

Правительство в третий раз с начала года вносит изменения в республиканский бюджет 2020 года. В нем же прописываются и прогнозы на 2021 год.

Кабмин рассчитывает, что доходы бюджета по итогам 2020 года составят 137,1 млрд сомов, расходы - 172,7 млрд сомов.
В 2021 году доходы должны увеличиться до 163 млрд сомов, но расходы снизятся до 170,1 млрд сомов.
Основная часть расходов бюджета приходится на текущие выплаты - зарплату, коммунальные услуги, обслуживание госдолга. На эти цели в 2020 году уйдет 143,9 млрд сомов. На 2021 год остается эта же сумма. Повышать зарплаты бюджетникам, несмотря на высокую инфляцию, правительство не планирует.

По словам руководителя аппарата правительства Бакыта Аманбаева, в Кыргызстане насчитывается 28 тысяч государственных и муниципальных служащих, на их заработную плату ежегодно выделяется 48 млрд сомов. Кабмин хочет сократить число госслужащих, для чего создана специальная межведомственная комиссия.

На трансферты в ФОМС, Соцфонд и местные бюджеты в 2020 году предусмотрено 38,6 млрд сомов. В 2021 году эти расходы снизят на 2 млрд сомов. Другими словами, в предстоящем году повысить пенсии правительство тоже не сможет. Меньше помощи получат и села, более 80% которых являются дотационными.

Расходы на основные фонды, которые включают в себя капитальные вложения, ремонт зданий, покупку оборудования и транспорта, а также государственные инвестиции, составят 28,8 млрд сомов. В следующем году правительство сократит эти расходы на 100 млн сомов.

Сотрудники аппарата правительства. Иллюстративное фото.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
Принесет ли результаты очередная попытка правительства сократить число госслужащих?
Почему так происходит

Доходы не позволяют увеличивать расходы.

Пандемия и политические события ударили по экономической активности в стране, из-за чего бюджет получит на 30 млрд сомов меньше налогов и таможенных платежей, чем планировалось в начале года.

Грузопоток из Китая за год упал в 10 раз: если в 2019 году в Кыргызстан заехало 36 тысяч грузовиков с товаром, то за 10 месяцев этого года - всего 3 тысячи.

Вместе с этим растут расходы на выплату госдолга. В 2021 году на возврат кредитов потребуется 400 млн долларов.

По итогам года дефицит бюджета составит более 35 млрд сомов. В следующем году правительство хочет удержать его на уровне не более 7 млрд сомов.

Премьер-министр, исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
Дыра в бюджете. Правительство открыло два счета для пожертвований от населения
Последствия

Снижается общий уровень жизни. Более 370 из 453 айыл окмоту по всей стране не могут покрыть собственные расходы и получают дотации из республиканского бюджета.

Реальные доходы населения за полгода снизились на 7,7%. Больше всего страдают работники госсектора - зарплаты бюджетников в 1,7 раза меньше заработков сотрудников частных компаний.

Доходы бюджетников не меняются, но товары и услуги дорожают. За 10 месяцев инфляция составила 5,3%. Продукты при этом подорожали на 8,9%.

Падение доходов может привести к росту бедности, в которой на сегодняшний день проживает более 20% кыргызстанцев. В Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях за чертой бедности живут до 35% населения.

Источник - rus.azattyk.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606089120
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Республиканский бюджет 2021-2023: Больше половины средств направят на социальную сферу
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года №770
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2020 года №772
- Счетным комитетом подведены итоги аудита 3-го направления Государственной программы "Еңбек" и Дорожной карты занятости
- Сенаторы обсудили вопросы скотокрадства в приграничных регионах
- Назначены руководители предвыборных штабов "Nur Otan" в регионах
- Представители Центра зеленых финансов и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка обсудили инициативы по развитию рынка устойчивого финансирования в Казахстане
- Лидер партии Adal ответил на слухи, что его поддерживает зять Назарбаева
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  