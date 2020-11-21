О первой попытке Китая захватить Среднюю Азию

03:14 23.11.2020

В 105 году до нашей эры на престол вступил молодой шаньюй Хунну - Ушилу. Он ненавидел Китай, но эту ненависть поддерживали не все.



Среди Хунну уже сформировалась прокитайская партия, которая привыкла к постоянным подаркам от императора в виде вина, лакомств, шелка и пряностей.



Эта партия сносилась с китайским императором У-ди, который при их помощи знал все, что происходит в ставке шаньюя.



У-ди (27 августа 156 год до н. э.-29 марта 87 год до н. э.), личное имя Лю Чэ, полное посмертное имя Сяоу-хуанди или Сяоу-ди - седьмой император империи Западная Хань в Китае, правил со 141 года до н. э. до 87 года до н. э. В период его правления ханьский Китай резко расширил свои территории. За этот период конфуцианство приобрело официальный статус и было введено со всей строгостью (при содействии Дун Чжуншу). Его правление считается историками одним из самых блистательных периодов в истории Китая.



Китайцы построили в степи крепость Шеусянчен, и в 103 году отправили 20-и тысячное войско в поддержку прокитайской партии. Но Ушилу раскрыл тайные сношения прокитайской партии, казнил ее предводителя из восточных хунну и направил войска против китайцев.



Хунну повезло и ночью к ним в руки попал полководец По-Ну, возглавлявший китайский экспедиционный корпус. Полководец по какой-то нужде, ночью выехал из лагеря, и был схвачен разъездом Хунну.



После этого китайское войско было легко разгромлено, а Хунну совершили удачный набег на китайские территории.



Для Китая наступало тяжелое время. Но тут внезапно (а может быть и нет) умирает шаньюй Ушилу.



Для императора У-ди это был благоприятный момент. Пока Хунну выбирали нового шаньюя, он решил напасть на государство Давань в Средней Азии (Ферганская долина). В Давани выращивали скакунов, так необходимых китайской армии. Но даваньцы отдавать скакунов не хотели. Они понимали, что китайцы при их помощи смогут захватить все территории.



Давань - древнее среднеазиатское государство, существовавшее с III в. до н. э., занимавшее центральную и восточную часть Ферганской долины. Паркан находился на территории современных Узбекистана и Кыргызстана.



Для захвата Средней Азии император выделил 6 тысяч конницы из кочевников и несколько десятков тысяч солдат из "молоды негодяев" (освобожденных преступников). Поэтому, войско было практически не обучено и не скоординировано его управление. Снабжения также не было, так как считалось, что они прокормят себя сами грабежами.



При такой подготовке, результата ждать можно было только отрицательного.



В 104 году в западных краях было нашествие саранчи, которая съела всю траву. Таким образом, корма для конницы уже не было.



Но китайская армия, все-таки добралась до Ферганской долины в 103 году, и там ее встретили пустые селения. Население ушло в горы и китайцам ничего не оставалось для прокорма не только лошадей, но и солдат.



Поэтому, вырезав несколько городов, население которых понадеялось на стены, китайская армия не солоно хлебавши вернулась домой. В живых осталось только пятая часть войска.



Так, неудачно окончилась первая попытка захватить Среднюю Азию.