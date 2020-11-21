КазМинздрав тяжело болен... Ч. 1, - Е.Косенко

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09:46 23.11.2020 Будь здрав, Минздрав

Министерство здравоохранения в очередной раз решило попробовать навести порядок в своей епархии



Евгений Косенко, 20 ноября 20



Деятельность Министерства здравоохранения будет проанализирована на предмет коррупционных рисков. В середине ноября Агентство по противодействию коррупции подписало совместный приказ с руководством министерства, согласно которому сводной рабочей группой начата деятельность по выявлению коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности и нормативно правовых актах министерства.

В самом Минздраве новость, похоже, восприняли с воодушевлением. По крайней мере, внешне:

– Министерство заинтересовано по снижению и исключению возможных коррупционных рисков в системе здравоохранения, путем открытости, прозрачности и объективности. Кроме того, мы готовы реализовать новые совместные проекты, – заявил вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

В эти же дни вопрос противодействия коррупции в очередной раз поднял и глава государства в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции. Касым-Жомарт Токаев призвал правительство взять под жесткий контроль все потенциально коррупциогенные участки:

– С коррупцией мы столкнулись во время первой волны. Это завышение цен на медицинские маски и лекарственные средства, нарушения на блокпостах, коррупция при назначении выплат медикам…



Кстати, согласно официальным сообщениям, в настоящее время полным ходом "проводится работа по устранению выявленных недостатков и замечаний в "СК-Фармация" и ФСМС". То есть, после этого, наверное, можно будет надеяться, что уровень коррупции там будет сведен к минимуму и жителям страны больше не придется изумляться размерам автопарков в семьях тамошних топ-менеджеров и оценивать степень их гламурности.

Все это, конечно, очень хорошо, однако, на мой субъективный взгляд, есть в этом ощущение дежавю.



Вот, например, апрель 2017 года. Руководство Минздрава на своей коллегии, не жалея красок и эмоций рассказывает о том, насколько погрязло в коррупции ведомство. Особую актуальность этому вопросу придавал проходящий аккурат в то время "громкий" судебный процесс по делу бывшего руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Марал Кадыр, в итоге получившей семь лет лишения свободы за вымогательство денег у своих подчиненных.



– Мы, во-первых, признаем, что коррупция в системе здравоохранения имеет место, и она, к величайшему сожалению, имеет такие угрожающие размеры и процветает, – сообщает министр здравоохранения Елжан Биртанов, незадолго до этого пересевший с должности вице-министра в кресло первого руководителя ведомства и уже оттуда разглядевший истинный масштаб проблем. – При этом есть два направления, два фактора, две сферы, с которыми мы сталкиваемся. Это коррупция среди государственных чиновников в сфере здравоохранения, госслужащих и лиц, к ним приравненных, а это руководители государственных предприятий. Вторая проблема связана с получением незаконных вознаграждений работниками государственных и негосударственных организаций: медработниками, врачами, преподавателями вузов и так далее. Со всеми этими направлениями нужно бороться, но, понятно, чтобы это все не превращалось в мероприятие для галочки, мы провели анализ…

Категорически не замалчивал Елжан Биртанов и коррупцию в сфере госзакупок:

– Это как раз характерно для должностных лиц. План закупок, утверждение бюджета и контроль за исполнением бюджета должны проводиться на местах с вовлечением общественности. Сейчас у нас повсеместно внедряется корпоративное управление. Сегодня я дал поручение, чтобы во все наблюдательные советы были приглашены и включены представители общественности, СМИ. Публичность должна быть в медицинских организациях, это и вузов касается…

Затем слово взял тогдашний ответственный секретарь Министерства здравоохранения Болат Токежанов (ныне он глава НАО "ФСМС") и ответственно заявил о том, что по различным оценкам правоохранительных органов, а также руководства Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, система здравоохранения Казахстана входит в пятерку лидеров по уровню коррумпированности среди всех отраслей экономики страны.

– Это говорит о недостаточной, слабо проводимой работе по вопросам противодействия коррупции, – смело и без обиняков критиковал руководство Минздрава его ответственный секретарь. – В целом за 2016 год и первый квартал 2017 года за совершение коррупционных преступлений Антикоррупционной службой заведены уголовные дела на девять должностных лиц организаций здравоохранения, непосредственно подчиненных министерству. Из них осуждены семь. Не лучше ситуация в регионах. В 2016–2017 годах за коррупционные преступления в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях заведено 12 уголовных дел и осуждено восемь руководителей органов и организаций здравоохранения. В том числе руководители областных управлений ВКО, Жамбылской и Мангистауской областей. Вошедшие в текущем году в систему Минздрава санитарно-эпидемиологические службы по данному показателю не радуют своими результатами. За отчетный период на специалистов службы СЭС заведено 11 уголовных дел, в том числе пять – на руководителей, осуждены десять, в том числе четыре руководителя…



Закончив самобичевание, члены коллегии разошлись по рабочим местам искоренять выявленные недостатки. А еще через семь месяцев к неприглядной статике обратился президент Нурсултан Назарбаев:

– Что у вас происходит в вопросах борьбы с коррупцией и в сфере государственного регулирования цен на лекарственные препараты? – интересовался Лидер нации во время ноябрьской встречи с Елжаном Биртановым. – Лишь после моего прямого поручения разобраться с ценами были привлечены к ответственности руководитель комитета фармации и руководство компании "СК-Фармация". Руководители управлений здравоохранения пяти областей задержаны. В результате неправомерных действий с договорами происходит необоснованный рост цен на лекарства…



Тогда же президент страны поручил обеспечить своевременную реализацию поставленных задач и организовать соответствующий контроль в сфере здравоохранения, заодно, напомнил Биртанову о персональной ответственности за курируемую отрасль.

Столь прямые намеки игнорировать явно не стоило, и в 2018 году в системе Министерства здравоохранения начались масштабные проверки. Причем, проводились они параллельно ревизорами самого ведомства и сотрудниками Генеральной прокуратуры (не создавая совместных групп, а действуя автономно). Наверное, поэтому последующие выводы у них немного различались.



О нелегкой работе, проведенной в течение 2018 года, министр Биртанов впоследствии рассказывал журналистам с оттенком гордости:

– Помните, стали приходить жалобы, что нет лекарств в аптеках? Мы стали проверять и увидели, что во многих аптеках, в том числе коммерческих, есть остатки лекарств. То есть они списаны, галочки поставлены, что они выданы, но они не выданы. И эти аптеки не успели даже бухгалтерию привести в порядок. Мы эти дела просто передали в правоохранительные органы. Они начали масштабно проверять и выяснили очень много интересных вещей… Объемы катастрофические! Когда мы на коллегии Минздрава сказали, что сложилась такая ситуация, я прилюдно объявил, что мы идем всех проверять. И начались эти сплошные проверки – 27 уголовных дел! Из них 26 расследуются в регионах. Возможно, и другие будут. Определенные сложности есть, но, тем не менее, за последние два года мы таким образом систему лекарственного обеспечения оздоровили…

В свою очередь, журналисты казахстанских СМИ примерно в это же время с интересом изучали данные Генеральной прокуратуры о результатах проверки соблюдения законности при лекарственном обеспечении граждан на период до 2018 года.

В итоговом документе проверки указывалось, что общая сумма финансовых потерь за двухлетний период составила 109,3 миллиарда тенге, о чем было предложено внести представление премьер-министру. При этом, основной причиной указанных нарушений сотрудники прокуратуры назвали формальное исполнение соответствующим ведомством своих должностных обязанностей:

"Результаты проверок показали, что проводимая министерством и его подведомственными организациями работа по обеспечению населения бесплатными лекарствами не соответствует определенной Конституцией и законодательными актами государственной политике в сфере охраны здоровья и бюджетных отношений. Весь процесс обеспечения населения лекарствами сопровождается коррупционной составляющей, начиная с формирования бюджета и списков лекарств, ценообразования и заканчивая их распределением пациентам. Следствием выявленных нарушений явилось лоббирование министерством и его подведомственными организациями интересов производителей и поставщиков лекарств. В результате они обогатились порядка на 15 миллиардов тенге, 10 миллиардов тенге из которых обналичены. При этом за рубеж выведено около 10 миллионов долларов США", – говорилось в выводах Генпрокуратуры.

Любопытно, что в том же 2018 году, сначала возникло, а потом рассыпалось уголовное дело в отношении бывшего председателя Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения, а затем председателя совета директоров АО "Национальный научный медицинский центр" Назарбека Бейсена, который подозревался в получении взятки от предпринимателя из Азербайджана в сумме 100 тысяч долларов "за общее покровительство" в поставках некоторых лекарственных препаратов.



В июле 2018 года о его задержании и помещении под домашний арест сообщили на брифинге в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции, а уже в ноябре этого же года решением Есильского районного суда №2 Астаны чиновник был полностью оправдан. Суд посчитал, что следствие не предоставило достаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора.

Затем наступил 2019 год. И опять у ответственных чиновников Министерства здравоохранения наступил период публичного признания собственных ошибок и упущений в работе:

– Число совершенных коррупционных правонарушений в сфере здравоохранения не уменьшается, – докладывал на совещании в Агентстве по противодействию коррупции тогдашний заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Казахстана Нурлыбек Асылбеков (ныне этот комитет возглавивший). – С начала текущего года, по оперативным данным антикоррупционной службы, в отношении 13 сотрудников территориальных подразделений комитета и двух сотрудников подведомственной организации комитета РГП "Национальный центр экспертизы" возбуждено девять уголовных дел по подозрению в совершении коррупционных правонарушений. Необходимо отметить, что с момента образования нового комитета задержаны два сотрудника территориальных департаментов – Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей. Из 15 сотрудников на сегодняшний день осуждены и уволены четыре сотрудника территориальных подразделений и два сотрудника подведомственных организаций комитета. В отношении остальных лиц уголовные дела находятся в производстве или на рассмотрении суда.

Кроме того, за совершение коррупционных преступлений сотрудниками территориальных подразделений уволены по собственному желанию руководители департаментов Акмолинской, Мангистауской, районного управления Жамбылской областей.

– За первое полугодие текущего года, несмотря на проводимые мероприятия по профилактике коррупции, выезды руководства комитета, уполномоченного по этике комитета и другие проводимые мероприятия, число совершенных коррупционных правонарушений, к сожалению, не уменьшаются. Одна из причин, возможно, остается низкая заработная плата, социально-бытовые проблемы, в первую очередь, отсутствие жилья. За аренду сотрудники вынуждены платить немалые суммы, – сетовал Нурлыбек Асылбеков, очевидно пытаясь хоть как-то дать объяснение мотивам неприглядных действий сотрудников системы здравоохранения.



Что ни говори, но прошлый год действительно был богат на всевозможные скандальные эпизоды. В июне 2019 года сотрудниками Нацбюро по противодействию коррупции был задержан и помещен в изолятор временного содержания руководитель управления здравоохранения Павлодарской области Ораз Мукашев.

Этому предшествовал скандал на совещании у акима области, в ходе которого руководитель областного департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Адильбек Мукашев (однофамилец руководителя облздрава) заявил о том, что главврач одной из городских поликлиник начислил себе три с половиной миллиона тенге командировочных. Ораз Мукашев тогда все отрицал, и утверждал, что, по его данным, сумма командировочных его подчиненного составила всего триста тысяч, а миллионы антикоррупционщикам попросту померещились.



Заодно на свет вылез более ранний инцидент, в ходе которого исполняющий обязанности заместителя руководителя управления здравоохранения Нариман Шахмарданов в селекторном зале этого ведомства подрался с главврачом БСМП Марленом Ахметовым, загнав последнему осколок его же очков в роговицу глаза. По итогам разбора этой постыдной драки выяснилось, что Шахмарданов занимал должность зама незаконно, будучи по бумагам всего лишь и.о. главного специалиста отдела первичной медико-санитарной помощи и общественного здравоохранения. И каким образом (да и во имя чего) его так возвысил ОразМукашев стороннему глазу было, мягко говоря, не совсем понятно.



Ну а чуть позже по обвинению в получении взятки в три миллиона тенге от частной алматинской компании за победу в тендере по закупу профилактических препаратов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи был задержан и сам руководитель областного управления, который впоследствии получил срок в три года лишения свободы (очевидно, по году за каждый взятый миллион).



В июне 2019 года департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Жамбылской области выявлен факт получения взятки в сумме 800 тысяч тенге главным врачом центральной районной больницы. Взяткодателем стал представитель частной компании за подписание актов выполненных работ по договору о государственных закупках детского питания.

В том же году задерживался и главный врач Центральной городской клинической больницы Нурлан Турдалин, подозреваемый в систематическом получении взяток от индивидуального предпринимателя за беспрепятственное осуществление и общее покровительство предпринимательской деятельности в здании больницы. Кроме того, главврач подозревался в получении взяток и от представителя ТОО за оказание предпочтения в госзакупках по поставке товаров медицинского оборудования и изделий медицинского назначения…

Перечислять подобные эпизоды можно было бы еще достаточно долго, но особого смысла, на мой взгляд, в этом нет. Потому как следующий, 2020 год буквально побил все предыдущие антирекорды по злоупотреблениям разной степени тяжести. Заодно стала обрастать скандальными подробностями и некогда широко разрекламированная тема приватизации объектов здравоохранения…



(Продолжение следует) Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606113960

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