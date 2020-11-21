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|Ушла из жизни выдающийся казахстанский историк Ирина Ерофеева
09:52 23.11.2020
Ушла из жизни казахстанский историк и исследователь Ирина Ерофеева
К ее трудам относятся исследования "Казахские ханы и ханские династии", "Родословные казахских ханов и кожа" и другие
Нур-Султан. 22 ноября.
22 ноября ушла из жизни известный казахстанский историк и исследователь Ирина Ерофеева, передает Kazakhstan Today.
Об этом написал на своей странице в сети Facebook доктор исторических наук, профессор Евразийского национального университета имени Льва Гумилева Айболат Кушкумбаев.
"Сегодня пришла скорбная весть... умерла Ирина Викторовна Ерофеева - выдающийся казахстанский историк и исследователь", - рассказал Кушкумбаев.
К ее трудам относятся исследования "Казахские ханы и ханские династии", "Родословные казахских ханов и кожа" и другие.
Коллеги отмечают, что у Ирины Викторовны был скрупулезный и всесторонний подход к источникам, глубокое знание (вплоть до мелких деталей) историографии вопроса или темы, к которой она обращалась.