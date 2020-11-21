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|ОАО "Кыргызнефтегаз" возглавил доктор ошмякской экономики Мелис Тургунбаев
11:49 23.11.2020
Новым председателем правления ОАО "Кыргызнефтегаз" стал Мелис Тургунбаев
Новым председателем правления ОАО "Кыргызнефтегаз" стал Тургунбаев Мелис Жусупжанович. Такое решение принято на заседание совета директоров ОАО "Кыргызнефтегаз", которое проходило 20 ноября 2020 г.
М.Тургунбаев уже представлен коллективу.
До этого М.Тургунбаев работал председателем совета директоров ОАО "Кыргызнефтегаз" с 2017 г.
С 2013 по 2017 гг. был членом совета директоров этой же компании.
Недавно как председатель совета директоров ОАО "Кыргызнефтегаз" М.Тургунбаев за вклад в повышение эффективности государственной собственности Фондом по управлению государственным имуществом при правительстве Кыргызской Республики награжден медалью "Отличник системы управления государственной собственностью".
Мелис Жусупжанович является выпускником Американского университета в Центральной Азии.
В 2019 г. защитил докторскую диссертацию и получил ученую степень доктора экономических наук.
Свою трудовую деятельность начинал ведущим специалистом в Министерстве финансов Кыргызской Республики в 2002 г.
С 2006 по 2020 гг. работал в структурах российской компании "Газпром".
В период с 2006 по 2008 гг. был начальником отдела маркетинга и рекламы, с 2008 по 2015 гг. был начальником отдела анализа рынка и ценообразования ОсОО "Газпром нефть Азия".
С 2015 г. возглавлял филиал "Жалалабатгаз" ОсОО "Газпром Кыргызстан".
Тургунбаев Мелис Жусупжанович имеет около 20 лет опыта работы на высших управленческих должностях и на сегодняшний день является одним из опытных и признанных специалистов в нефтегазовой отрасли.
В знак признания особых заслуг перед государством, за вклад в развитие регионов, укрепление экономики, повышение эффективности деятельности компаний, а также за высокий профессионализм и честный труд награжден Почетными Грамотами Правительства, Министерства экономики, Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики и ПАО "Газпром нефть".
Ему 38 лет. Свободно владеет английским и турецким языками.
На его место председателем совета директоров ОАО "Кыргызнефтегаз" избран Касымов Нурадин Камбаралиевич.