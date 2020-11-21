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Кыргызстан реформаторы предлагают переименовать в "Кыргыз Эл Республикасы"
13:13 23.11.2020

Кыргызстан предлагают переименовать в КНР
Такие предложения прозвучали на заседании Конституционного совещания.

Кыргызстан предлагают переименовать в "Кыргыз Эл Республикасы" (Кыргызская Народная Республика) или в "Республику Кыргыз", передает zakon.kz.

Сегодня, 23 ноября, в Бишкеке прошло заседание Конституционного совещания. Sputnik Кыргызстан пишет, что там предложили переименовать Кыргызстан.

В других странах названия даются посредством имен существительных. В названии нашей страны на русском языке использовано местоимение (прилагательное. - ред). Если переводить, получается, что это "республика кыргызов". Надо на русском правильно писать "Республика Кыргыз", в этом случае другие национальности не будут недовольны. Когда говорится "Кыргызская Республика", могут подумать, что это страна кыргызов. Из названия "Республика Кыргыз" можно понять, что это страна, консолидирующая все национальности, - заявил бывший министр юстиции Марат Кайыпов.
Глава общества "Кыргыз жолу" Кадыр Кошалиев предложил название "Кыргыз Эл Республикасы" (Кыргызская Народная Республика).

Поскольку у нас вводится народная власть, в названии страны должен быть указан народ, как в Китае (Китайская Народная Республика), - сказал Кошалиев.
Напомним, в Кыргызстане 80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали принятие нового проекта Конституции и закона о проведении референдума. Его предлагается провести 10 января.

20 ноября для обсуждения проекта Конституции было образовано Конституционное совещание. В него вошли 89 человек.

Источник - zakon.kz
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