Саудовская Аравия штурмует Капитолийский холм, - И.Субботин

13:37 23.11.2020

Эр-Рияд хочет сблизиться с Конгрессом до инаугурации Байдена



Игорь Субботин

22.11.2020



Саудовская Аравия пытается подготовить почву в американской столице перед тем, как новая администрация президента США официально вступит в свои права. Посольство королевства в Вашингтоне заключило с лоббистской компанией Off Hill Strategies контракт до января 2021 года с целью продвижения своих интересов в Конгрессе, в котором за последнее время довольно часто циркулировали жесткие законодательные инициативы в отношении Эр-Рияда. Как ожидается, президентство Джозефа Байдена может серьезно ударить по американо-саудовскому партнерству.

То, что саудовское посольство подписало контракт с Off Hill Strategies, следует из базы данных американского Минюста. Дипмиссия обязуется выплачивать каждый месяц лоббистской конторе 25 тыс. долл. Действие договоренностей заканчивается 20 января 2021 года – за день до инаугурации избранного президента США. В документации отмечается, что Off Hill Strategies должна продвигать интересы Саудовской Аравии в Конгрессе посредством информационно-пропагандистской работы и обеспечить дальнейшее развитие двусторонних связей между Эр-Риядом и Вашингтоном. Off Hill Strategies стала 12-й по счету компанией, официально зарегистрированной в качестве лоббиста саудовских интересов в США.



Свою активность в американской столице Саудовская Аравия существенно повысила в прошлом году. Эти шаги были предприняты для того, чтобы предотвратить репутационные и иные потери из-за скандала вокруг убийства оппозиционного обозревателя Джамаля Хашогги, которое произошло в саудовском консульстве в Стамбуле два год назад и вызвало шквал критики в адрес наследного принца Мухаммеда бин Сальмана. Так, посольством была нанята, к примеру, лоббистская фирма, близкая к Черному кокусу Конгресса – политической группе, которая обладает внушительным весом на Капитолийском холме. Правда, с тех пор реноме саудовского правящего дома успела испортить "нефтяная война".



Не случайно правозащитники призывали бойкотировать начавшийся 21 ноября в формате видеоконференции саммит "большой двадцатки", "хозяином" которого формально стала Саудовская Аравия. Однако, несмотря на все призывы, никакого организованного бойкота не произошло. В своей вступительной речи король Саудовской Аравии Сальман бин Абдель Азиз Аль Сауд заметил, что "группа двадцати" продемонстрировала силу и способность объединить усилия для смягчения воздействия пандемии коронавируса на весь мир". "Нашей ответственностью было стремление к лучшему будущему для всех – здоровому и процветающему", – подчеркнул перед началом саммита Хранитель двух Святынь.



К настоящему моменту Вашингтон стал ареной конкуренции между саудовским посольством и условной саудовской оппозицией. В этом году иск против кронпринца Мухаммеда в суд округа Колумбия подал бывший помощник главы МВД Саудовской Аравии Саад аль-Джабри. Как утверждает истец, его пытались устранить в считаные недели спустя после убийства Хашогги: наследник престола отправил ради этого отряд киллеров в Канаду. "Примерно 15 октября 2018 года, как минимум через две недели после внесудебного убийства обозревателя Washington Post Джамаля Хашогги, другая группа саудовских граждан пересекла Атлантический океан, отправившись из Саудовской Аравии в Канаду, где доктор Саад живет в изгнании, с намерением убить его, – говорится в иске. – Как и команда, убившая Хашогги, те, кто был послан к доктору Сааду (истец называет их "Отрядом тигров" ответчика), были личной группой наемников бин Сальмана".



Вместе с тем семья аль-Джабри наняла в США лоббистов. Причина такой активности кроется в том, что в руках у саудовских дознавателей остаются двое детей бывшего чиновника, которым не удалось вовремя покинуть королевство. По версии истца, кронпринц боится того компромата, который есть у него на руках. Адвокаты говорят, что аль-Джабри располагает компрометирующими сведениями, которые могут подорвать позиции Мухаммеда в американской администрации. "Мало кто знает об ответчике бин Сальмане столько, сколько знает доктор Саад, – заявляют юристы. – Вот почему ответчик желает его смерти, и именно по этой причине бин Сальман в течение последних трех лет предпринимал действия для достижения этой цели".



Лоббирование против интересов Эр-Рияда в Вашингтоне ведется по инициативе еще нескольких саудовских семейств, пострадавших из-за репрессий. В чью сторону может качнуться маятник при Байдене, догадаться несложно. Во время избирательной кампании демократ называл Саудовскую Аравию "изгоем" и обещал, что воспрепятствует военной кампании, которую королевство ведет в Йемене. Многолетняя война, в которой Эр-Рияд принял непосредственное участие, уже привела к худшей в новейшей истории гуманитарной катастрофе.



Впрочем, само королевство пока что не спешит с выводами. В недавнем интервью агентству Bloomberg министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан заявил, что его страна является ключевым союзником США, несмотря на то что в американское руководство "входят разные партии". "Я вполне уверен, что так и будет продолжаться", – подытожил он.