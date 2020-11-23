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Карантинная Германия. Поправки к инфекционному закону раскололи немецкое общество. - Д.Седов
14:01 23.11.2020

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 23.11.2020
О защите от инфекций, или Карантинный каталог для Германии

Что ни день, политическая жизнь в Германии радует новыми увлекательными эпизодами. Вот, к примеру, когда в прошлую среду в бундестаге шло обсуждение поправок к закону "О защите от инфекций", в стенах немецкого парламента появились непонятные личности. Они бегали по коридорам, ломились в кабинеты депутатов и кричали: "И ты за новый закон?!" А известная немецкая хулиганка Ребекка Зоммер зажала пробиравшегося министра экономики Петера Альтмайера и кричала: "Посмотрите на него! Он просто ж…па, высокомерный надутый пузырь с претензией на звание короля пигмеев!" И тут же транслировала эту увлекательную сценку со своего айфона в эфир.

Спектакль вышел отменный. Охрана отлавливала хулиганов по всему бундестагу и выдворяла их на улицу, ломая себе голову, как они туда просочились? А вокруг Рейхстага шла битва, напоминавшая бой слонов под Фермопилами. 10 тысяч противников нового "инфекционного закона" заблокировали подходы к парламенту, попадавших в их руки депутатов принародно срамили и закидывали красящими пакетами, а к работникам прессы применяли рукоприкладство; корреспонденту SAT-1 Удо Филлипу разбили физиономию. В полицию летели камни, бутылки, петарды.

Джулиан Ассанж.

Полиция отвечала водометами, слезоточивым газом и дубинками. И ведь доступ посторонним лицам в бундестаг был строго закрыт, а эти проникли, нанеся немалый урон престижу уважаемого парламентского учреждения. Пока толпа требовала отказаться от поправок, в бундестаге началось разбирательство. Вскоре выяснилось, что хулиганы попали в здание по гостевым пропускам, которые им выдали депутаты от парламентской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Стало ясно, какая партия выступает за закон и порядок, а какая подрывает основы конституции. "Альтернативщиков" заставляли извиняться и унижали как могли.

Собственно, что такое поправки к инфекционному закону? А это такая норма, которая позволяет правительству самостоятельно принимать решения о темпах распространения коронавируса и принимать любые меры, не созывая заседаний бундесрата, в котором представлены земли ФРГ. Как правительство решит, так и будет. Однако доверие-то к правительству подорвано. И далеко не все немцы верят, что правительство занято борьбой с вирусом, правительственные оценки эпидемиологической опасности вызывают сомнения. Подозревают что-то нехорошее. А предел, до которого могут дойти "новые меры борьбы с пандемией", вообще скрылся в тумане, его не видно.

Протест на этой почве вспыхивает не в первый раз. Лозунг "Демократия намордников не для нас!" с повестки дня не снят. В толпе протестующих на некоторых лицах вместо масок красовались самые экзотические предметы, вплоть до лифчиков и трусов. Однако разве могут такие антиобщественные выпады изменить движение демократии вперед? Поправки в закон о защите от инфекций приняты. Ограничительные меры подробно перечислены в карантинном каталоге: обязательный масочный режим; комендантский час; ограничения контактов, собраний и путешествий; закрытие учреждений и предприятий; запрет массовых мероприятий, вечеринок, богослужений. Другая жизнь начинается!

415 депутатов бундестага поддержали поправки, против проголосовали 236 депутатов, 8 воздержались. Против новой версии инфекционного закона совместно выступили Левая партия, "Альтернатива для Германии" и СвДП.

А у стен бундестага под лай служебных собак производились задержания. Полиция хватала людей без разбора, выкручивая им руки. Особенно эффектно выглядел депутат от партии "Альтернатива для Германии" Карстен Хильзе, которого положили лицом в асфальт. Матч закончился со счетом 350 задержанных демонстрантов и 77 побитых полицейских. Все вроде бы в рамках, но есть одна особенность: это уже вторая попытка блокировать бундестаг. Первая была предпринята в мае 1993 года. Тогда собравшаяся вокруг парламента толпа протестовала против внесения поправки в ст. 16 Конституции, предусматривавшей возможность въезда в Германию беженцев из стран, в которых разразился кризис, без получения разрешения на убежище. Немцы разглядели в той поправке угрозу чужестранного нашествия, пошли к бундестагу и перекрыли подходы к нему. Депутатов доставляли тогда в парламент на вертолетах и по узкому коридору с парохода, перевозившего их с другого берега Рейна. На восстановление демократии были брошены тысячи полицейских. Полиция победила в сражении 1993 года. Поправку приняли, и сегодня немцы, теснимые "понаехавшими" из стран Азии и Африки, пожинают плоды мудрости своих избранников.

Тогда, в 1993 году, руководитель фракции ХДС в бундестаге Вольфганг Шойбле, глядя на побоище при разгоне огромной толпы, изрек: "Я надеюсь, что нам больше никогда не придется использовать такое огромное количество сил безопасности, как сейчас". Ошибся политик! И спустя 27 лет ошибку ему припомнили: "Нет, не сбылась мечта Вольфганга Шойбле, который теперь занимает пост президента бундестага, – пишет Tagesspiegel. – Снова понадобилось огромное количество сил безопасности, чтобы разогнать народ, не понимающий всей дальновидности немецкого правительства".

"Пандемия" – это же нечто глобальное, она не шутит.

Источник - fondsk.ru
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