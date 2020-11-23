Новый проект КырКонституции – это диверсионный акт против страны, - Аскат Дукенбаев

14:04 23.11.2020 В интервью "Азаттыку" доктор политологии Аскат Дукенбаев, ведущий исследовательскую работу в США, поделился своим мнением о проходящем обсуждение новом проекте Конституции Кыргызстана и угрозах президентского режима. Он также рассказал о политической системе США и независимости судебной системы.



"Азаттык": В Кыргызстане новая власть вынесла на общественное обсуждение новый проект Конституции. Вы ознакомились с этим документом? Какое у Вас сложилось впечатление о нем?



Дукенбаев: Да, я внимательно ознакомился с документом. Считаю, что те, кто его подготовил, намеренно или сами того не осознавая, совершают диверсионный акт против Кыргызской Республики, способствуя подрыву ее демократических достижений. Они должны быть привлечены за это к ответственности - уголовной и политической. Ведь именно демократические процессы являются основой для открытости и очищения власти от коррупции, принятия более продуманных государственных решений, в том числе по экономическому развитию, создают условия для формирования нового поколения лидеров, лучших представителей народа.



Во-первых (если не обращать внимания на неграмотную стилистику в некоторых местах), структура власти, которая там предложена, создает условия для превращения Кыргызстана в диктатуру одного человека. Например, усиливается власть президента без предварительного усиления судебной системы и парламента (который сокращается со 120 до 90 депутатов, которыми легче будет манипулировать). Опять же, президенту дается возможность оставаться во власти 10 лет, через второй срок. Разве мы не проходили это, разве мы не знаем, к чему это привело - его семью, окружение и страну - на примере бывшего президента Аскара Акаева, проведшего во власти 15 лет?



Во-вторых, документ подписан 80 депутатами Жогорку Кенеша, которые одобрили этот непродуманный проект закулисных авторов и вынесли его на рассмотрение общественности. Разве это не является еще одним шокирующим свидетельством не только низкого качества, но и преступной безответственности политической "элиты" страны? Как мы знаем, большинство депутатов этого созыва давно не заботятся о своем имидже - личном, профессиональном или политическом. Но зачем они подставляют страну и нацию, от имени которой они выступают и которую они представляют на мировой арене?



В-третьих, процесс утверждения Конституции проходит с нарушениями законов и в беспрецедентно сжатые сроки (даже при бывшем президенте Ккрманбеке Бакиеве, быстро ставшим диктатором, текст его Конституции обсуждался около 4 месяцев!). К чему такая спешка? Разве так должен приниматься главный юридический (и исторический!) документ страны – политический контракт между обществом и властью? Разве не из-за нарушения президентами законов Кыргызской Республики мы три раза изгоняли их, одного посадили в тюрьму, а теперь готовится яма для нового президента, которого собираемся избрать 10 января? Разве не из-за злоупотребления президентской властью выходят на борьбу с ней наши сограждане и отдают свои жизни, как Аксы в 2002 году, 2005 и 2010 годы, в октябре этого года, а также в будущие годы, если будет принята предложенная редакция Конституции? Кто хочет новых катаклизмов для страны?



Кстати, для чего конституционный референдум должен совпадать по дате с президентскими выборами? Не для того ли, чтобы отвлечь оппозиционных кандидатов и не позволить им подготовиться к выборам? И все это безобразие происходит при молчаливом, а то и активном содействии Садыра Жапарова, исполнявшего обязанности президента до 14 ноября, одного из главных претендентов на главную государственную должность! Он еще не успел стать полноправным президентом, но уже пытается расчистить себе путь единоличной власти! Разве вы не видите, что происходит, уважаемые сограждане?



"Азаттык": Согласно новому проекту Конституции, президент возглавит и исполнительную власть. В чем особенности такой суперпрезидентской власти?



Дукенбаев: Об опасности президентства для таких как Кыргызстан стран – находящихся в транзите от одной политической системы к другой – давно говорят многие известные в мире политологи-исследователи, в том числе, на основе изучения стран постсоветского пространства. Но народ Кыргызстана знает об опасности президентства не из книг, а по собственному горькому опыту.



Назовите мне хоть одного президента, при котором Кыргызстан превратился в благополучную страну, как этого добились демократические, с сильными парламентскими партиями страны бывшего советского блока (в Восточной Европе, а также близкая к нам Монголия)?



Какие у вас основания, уважаемые сторонники конституционного референдума, думать, что у Садыра Жапарова получится стать "хорошим и добрым" президентом? Он что, непорочный ангел, спустившийся с небес, свободный от соблазнов и рисков президентской власти? Видите, сколько неразрешенных проблем и вопросов?



"Азаттык": Звучат предложения о введении в Кыргызстане аналога американской модели президентской системы. Насколько реально введение подобной формы власти в нашей стране?



Дукенбаев: Диктаторы мира лгут, когда указывают на сильную президентскую власть США (также часто говорят о примере Франции) как на модель для управления своими странами, так как недоговаривают. Они не дают народу полную картину - то, что в США или во Франции силен не только президент, но и Конгресс/Парламент и Верховный суд, что там существует независимая судебная власть, самостоятельное местное самоуправление, сильная оппозиция в виде развитых политических партий и объединений, гражданских неправительственных организаций, средств массовой информации, самостоятельное и сильное бизнес-сообщество, профессиональные правоохранительные органы и государственные служащие, которые выполняют свои обязанности в рамках закона, а не по прихоти президента или кого либо со стороны.



Опыт показывает, что Кыргызстану нужна не президентская система, которая приводит к безответственности президента и его окружения и, как следствие, к коррупции во всей вертикали его власти, а система сдержек и противовесов: в виде сильного парламента и независимой судебной власти, самостоятельного самоуправления, политических партий, сильного предпринимательского класса, гражданского общества.



Политологи часто приводят в пример судебную систему США. Каким образом можно обеспечить независимость судов и верховенство закона в Кыргызстане?



Дукенбаев: Все передовые и экономически развитые государства мира смогли создать независимую и сильную судебную власть, которая действует наравне с президентом, правительством и парламентом. Потому что они давно поняли, что без справедливых взаимоотношений - между властью и народом, сильными и слабыми, между участниками экономических отношений – не будет порядка и стабильности в обществе и государстве, что мы и наблюдаем в Кыргызстане последние 100 с лишним лет.



При этом справедливость основывается не только на моральных или нравственных идеях, но и на строгом следовании – и правителями и простыми людьми – хорошим, оформленным в юридических документах законам, с которыми согласны все граждане страны, вне зависимости от социальных, культурных или других различий. Отсюда и возникает фундаментальная роль судьей и судебной власти в жизни обществе и государства – быть защитниками и исполнителями законов. Именно поэтому все современные страны берегут самостоятельность судебной власти.



Сильный верховный суд может защитить общество и страну от президента-самодура, как, например, это сейчас происходит в США, где суды защищают права детей нелегальных иммигрантов, оказавшихся в стране не по своей воле, но от которых хотел избавиться президент Трамп, и где судьи обеспечивают плавный переход власти к новому президенту, несмотря на все попытки того же Трампа подорвать этот процесс.



А слабые и зависимые судьи будут потакать злоупотреблениям власти сильных мира сего, подрывая порядок и справедливость, как мы видели это в случае узурпации власти президентами Кыргызстана, других стран Центральной Азии и постсоветского региона.



Как добиться создания сильной судебной ветви власти в Кыргызстане? Способов много, но главный - через привлечение к уголовной ответственности лиц, нарушающих судебную независимость, люстрацию дискредитировавших себя членов судейского корпуса и замену их на новых, прошедших строгий и профессиональный процесс отбора (местами можно попробовать предоставить жителям соответствующего местного округа самим выбирать достойных судей), предоставление добросовестным судьям высокого уровня социальной защиты.



"Азаттык": В Кыргызстане предлагают вернуться к одномандатной системе выборов, аргументируя это тем, что многопартийная система не оправдала себя. Каково ваше мнение по поводу этой инициативы?



Дукенбаев: На прошлой неделе исполнявший обязанности президента Садыр Жапаров подписал обновленный вариант закона о выборах в Жогорку Кенеш с сохранением системы партийных выборов, снижением проходного барьера (до 3 процентов) и избирательного взноса. Поэтому я еще раз спрашиваю: куда мы торопимся с конституционным переделом? Тем более, что у нас уже есть печальный опыт с одномандатными округами, с 1995 по 2005 годы, когда почти каждый округ превратился в отдельное поле для битвы между оппозиционными и провластными кандидатами, с риском регионального разделения и распада страны.



Одномандатная система нанесет непоправимый удар по формированию общенационального политического пространства, по новым, перспективным, прогрессивным и общенациональным политическим партиям, которые начали формироваться в последние годы, представителям которых, даже самым известным, будет трудно пройти в Жогорку Кенеш по отдельности, соревнуясь на местах со всесильными "денежными мешками".



Почему бы не вернуться к вопросам избирательной и конституционной реформ в более спокойные времена, на основе детального исследования вопроса, а также с учетом новых парламентских выборов по партийным спискам весной следующего года?



Не лучше отложить сейчас неоправданную попытку изменения Конституции и сконцентрироваться на более необходимых для народа делах: ликвидации последствий второй волны коронавируса, плавном прохождении трудного в экономическом плане зимнего периода и подготовке к не менее трудной весне, избрании нового состава Жогорку Кенеша, проведении судебной реформы, минимизации масштабов коррупции, решении проблем в здравоохранении и образовании, освобождении предпринимательского сообщества от административных барьеров, облегчения жизни людей? О чем вы думаете, государственные умы страны?



Гулайым Ашакеева

Журналист радио "Азаттык". С 2005 года сотрудничает с радио "Азаттык". Закончила Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына (Бишкек) и Университет Мира (Коста Рика).



23.11.2020 Источник - rus.azattyk.org

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