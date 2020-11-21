Белорусский Майдан: Лукашенко победил, протестующие устали

14:57 23.11.2020 Батька в любом случае должен сделать выводы



Дмитрий Родионов

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Александр Дудчак

Владимир Корнилов

Павел Фельдман



Число участников несанкционированных протестных акций в Белоруссии постепенно снижается. Об этом рассказала РИА "Новости" пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.



"Следует отметить, что число участников несанкционированных массовых мероприятий постепенно снижается", - заявила агентству Чемоданова.



Это, наверное, логично, учитывая, что акции продолжаются со дня переизбрания Александра Лукашенко на пятый срок - с 9 августа. Люди банально устали, не видят перспективы, у них нет четкой организации и признанных лидеров.



- Вполне вероятно, что наметилась тенденция к снижению массовости белорусских протестов, хотя МВД в данном случае выступает заинтересованной стороной, и заявление Чемодановой следует воспринимать с долей скепсиса, - отмечает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.



- Согласно наблюдениям экспертов в области политической конфликтологии, антиправительственные выступления, как правило, длятся 5?6 недель, а затем происходит смена власти, либо протест "сдувается". В Беларуси митинги идут почти 4 месяца подряд. Так не может быть вечно. Ситуация должна разрешиться в ту или иную сторону.



После августовских выборов в течение нескольких дней существовало "окно возможностей" для силового демонтажа политической системы Беларуси (как это произошло в Киргизии). Однако оппозиция взяла принципиальный курс на мирный долгосрочный протест. Подобная стратегия могла возыметь успех лишь в том случае, если бы к забастовочному движению присоединились рабочие. Однако белорусское государство как главный собственник и работодатель в стране смогло удержать людей в цехах. В конечном итоге протест остался уделом сравнительно узкой прослойки представителей "креативного класса". Без "силового кулака" и массовой поддержки со стороны людей труда они никогда не достигнут своих целей.



"СП": - А что Тихановская? Она реальный лидер оппозиции или просто символ?



- Тихановская за последнее время набрала определенный политический капитал, но она явно не соответствует образу харизматического революционного лидера. Во-первых, позиционирует себя как сторонница ненасильственного сопротивления. Во-вторых, не может внятно сформулировать образ политического будущего Беларуси после отстранения Лукашенко. В-третьих, даже внутри оппозиционного движения Тихановская является далеко не самой авторитетной фигурой. Те же Бабарико и Колесникова пользуются гораздо большей поддержкой населения.



"СП": - Но на Украине Майдан продолжался несколько месяцев и победил. Возможно такое в Белоруссии?



- Нельзя проводить прямые параллели между Евромайданом и белорусскими протестами. На Украине наконечником оппозиционного копья стали националисты и радикалы, заточенные на применение силы. Столкновения разворачивались на фоне раскола элит и подковерной грызни олигархических кланов. Но даже тогда перспективы протеста оставались неясными вплоть до пожара в Доме профсоюзов и расстрела "небесной сотни" неизвестными снайперами. Белорусский протест носит гораздо более "травоядный" характер. Батьку пытаются взять измором, а запас терпения у него большой. Транзит власти в Беларуси может растянуться на годы.



"СП": - Недавняя смерть активиста, очевидно, придала протестам некий новый импульс? Долгим ли окажется его запас? Что еще должно произойти, чтобы народ массово вышел на улицу?



- В ходе белорусских протестов ранее уже гибли активисты, однако к взрыву народного гнева это не привело. Не приведет и сейчас. Массовое присоединение людей труда к протестному движению возможно лишь в том случае, если экономика страны рухнет, а люди перестанут получать зарплату. К реализации данного сценария может привести некая всеобщая забастовка. Получается замкнутый круг: пока люди выходят на свои рабочие места, экономика живет. Пока работают заводы, не будет социального кризиса. Что касается силовых структур Беларуси, то они научились действовать более точечно, не провоцируя массы на встречное насилие.



"СП": - Что еще могут придумать вдохновители и спонсоры протестов? И не устали ли они сами?



- Инспираторы протестов ждут сигнала из Вашингтона. Ждать придется, как минимум до весны, поскольку новому президенту США на первых порах будет не до Беларуси - со своими проблемами бы разобраться. На текущий момент у оппозиции нет реальных возможностей для наращивания своего потенциала. Только фатальная ошибка или резкий необдуманный ход со стороны Лукашенко способны сейчас наполнить протест новой силой.



- Нет оснований сомневаться в словах пресс-секретаря МВД, - считает политолог Александр Дудчак.



- Не так дорого организовать выход на улицы, но и западные фонды не резиновые, а участники протестов вечно жить на подачки не смогут, нужно и на работу возвращаться. "Профессиональных революционеров" не так уж много, правда, и доходы у них другие.



Как говорил Жванецкий - "Это не борьба, и это не результат". Это не народ выходит на улицы, а наемники, которым наплевать на свою страну и своих соотечественников. Даже несторонники Лукашенко, но элементарно разбирающиеся в экономике в рамках программы средней школы и тем более - вуза, понимают, что "евроинтеграция" убийственна для Белоруссии, а призывать к санкциям против своей страны, остановке предприятий, может только предатель и засланец.



"СП": - А может, не хватает финансирования? Организации? Лидеров?



- Финансирование, конечно, многое решает, но если оно не дает должного эффекта, то будут искать иные способы его применения. На Западе денег хватит, но скорее всего будут искать более эффективные способы. Какую-то малочисленную массовку смогут поддерживать еще долго. Если местные власти их не трудоустроят на уборке улиц белорусских городов.



"СП": - Можно ли считать лидером Тихановскую? Готова ли она идти до конца? А ее спонсоры?



- Кому и кобыла - невеста, а кому-то Тихановская - лидер. Даже противникам Лукашенко должно быть очевидно, что это недоразумение, плохо читающее по суфлеру заготовленные тексты, никак не может претендовать на лидера. Ее не спрашивают - на что она готова, она уже попыталась соскачить и вернуться к котлетам, но ей не дали. Она под полным контролем польских/американских спецслужб. Это человек-функция, не представляющий персональной ценности.



"СП": - В победу украинского Майдана мало кто верил. Переживет ли белорусский Майдан зиму?



- Сравнивать с укро-майданом можно, хотя бы потому, что применяются те же технологии. Но преимущество Лукашенко в том, что он может использовать печальный опыт Украины. Лукашенко понимает (и это в 2014 году украинской власти было вряд ли возможно) - так называемая оппозиция не ищет компромисса ради всеобщего блага, ради процветания своей страны, им нужна власть. И любая уступка со стороны власти будет расцениваться, как слабость, как повод требовать большего - в конечном итоге - требовать сдачи власти и интересов государства.



- Во времена киевского Майдана было то же самое, - отмечает обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.



- Периодами там почти никого и не оставалось, кроме 2?3 палаток "Правого сектора" * и нескольких зевак. В период, когда команда Януковича думала уже, что протест выдохся, организаторы устраивали какую-нибудь резкую провокацию или сакральную жертву, чтобы подстегнуть возмущение. Уверен, здесь будет так же.



"СП": - Сразу с началом протестов критики говорили, что Лукашенко политический труп, что вот-вот от него отвернутся все, кто его поддерживал. И что?



- Да, надежда на массовый уход от него чиновников и силовиков не оправдалась. В этом смысле президент Белоруссии учел уроки Януковича, который периодически предавал своих силовиков и в итоге слил их. Поэтому Лукашенко делает все для того, чтобы у его милиции не было сомнений в том, что он их может бросить и сдать.



"СП": - Почему сдуваются протесты?



- Кто-то устал, кто-то заболел (эпидемия все-таки), кто-то потерял веру в своих лидеров, увидев истинное лицо Тихановской и иже с ней, кто-то испугался, кто-то разочаровался, кто-то просто уехал. А кому-то не хватает мотивации. Это не означает, что одна-две искры не могут зажечь протест с новой силой.



"СП": - Протесты то затухают, то вновь происходит всплеск, как это было после тайной инаугурации или после недавнего убийства активиста. Как долго может продолжаться эта ситуация?



- На Украине такая ситуация продолжалась до февраля, когда организаторы протестов поняли, что без перестрелки и крови им уже не поддержать должный градус. Если белорусские лидеры майдана не пойдут на это, то ситуация может превратиться больше во французскую - "желтые жилеты" вон выходят уже третий год по выходным на улицы.



"СП": - Кстати, об украинском Майдане. Многие предрекали, что он не переживет зиму, что протестующих разгонит мороз. А готовы ли белорусы морозиться каждые выходные?



- Ну, если честно, в начале января киевский майдан уже представлял собой очень жалкое зрелище. Сказались и мороз, и праздники, на которые масса галицких заробитчан разъехались по домам. В Белоруссии Новый год тоже никто не отменял. И здесь немало зависит от Лукашенко. Ему бы в итоге в новогоднем обращении предложить стране что-то, что могло бы дать протестующим надежду на мирный исход противостояния, душевно обратиться к нации. Пока же, по мере кратковременного затухания протеста, мы видим, что у него появляются иллюзии полной победы. А иллюзии и расслабленность могут сыграть и злую шутку, как сыграли с Януковичем.



* 17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность "Украинской повстанческой армии", "Правого сектора", УНА-УНСО и "Тризуба им. Степана Бандеры", организации "Братство". Их деятельность на территории России запрещена. Источник - СвободнаяПресса

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